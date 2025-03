25 z 45

Fotoksiążka, Printu, cena od 159 zł

To coś więcej niż personalizowany upominek. Pozwoli wrócić do najpiękniejszych wspomnień, gdy tylko będzie na to wolna chwila. Dodawanie zdjęć do gotowych formatów jest proste i intuicyjne. Cena zależy od wybranego rozmiaru fotoksiążki, rodzaju papieru i oprawy, ale trzeba będzie przeznaczyć na ten prezent co najmniej160 zł.