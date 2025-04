Wraz z nadejściem lata, moja garderoba i rutyna pielęgnacyjna zmieniła się o 180 stopni. W szafie królują przewiewne sukienki w każdej długości od mini do maksi, lekkie topy, spódnice, szorty i sezonowe dodatki, natomiast na półce w łazience zagościły kremy z wysokim filtrem, lekkie balsamy do ciała, a przede wszystkim - produkty, których głównym zadaniem jest nawilżenie: kremy, sera, mgiełki i maseczki.

Co trafiło do mojej szafy i kosmetyczki w tym miesiącu? Oto moje lipcowe odkrycia, które warte są wydania każdej złotówki. Zapłacisz za świetną jakość i design, a w przypadku kosmetyków - wysoką skuteczność.

Sukienki to bohaterki moich wakacyjnych stylizacji. W tym miesiącu do kolekcji dołącza piękna mini na ramiączkach z metką The Odder Side. Klucz do maksymalnego stylu przy minimalnym wysiłku. W towarzystwie szpilek i szerokiej marynarki świetnie odnajdzie się na imprezie pod gołym niebem, natomiast z płaskimi sandałami i plecioną torebką LOBOS, którą znajdziesz niżej - podczas letnich spacerów. Jest idealna.

Sukienki do pracy na lato — 7 najlepszych, w których będziesz czuć się pewnie w każdej sytuacji

fot. Sukienka Morning Muse, The Odder Side, cena: 389 zł/materiały prasowe

Wysokiej jakości akcesoria nie muszą kosztować całej wypłaty, a ręcznie wykonana shopperka z rafii marki LOBOS jest tego przykładem. Skradła serce od razu. Jest wystarczająco duża, aby pomieścić wszystko, czego potrzebuję i wystarczająco wszechstronna, aby pasowała do wszystkiego. Idealna towarzyszka zarówno do pracy, na zakupy, jak i weekendy na plaży.

fot. Torebka z rafii PORTOFINO ORCHIDEA, LOBOS, cena: 590 zł/materiały prasowe

Piękna, delikatna, w całości wykonana z wysokiej jakości jedwabiu chusta od polskiej marki RONDO wspaniale uzupełni każdy letni look. Może być noszona na wiele sposobów: na szyi, we włosach, jako pasek, nakrycie głowy lub element dekoracyjny do torebki.

fot. Chusta jedwabna Hoofbeat, RONDO, cena: 349 zł/materiały prasowe

Wypróbowałam wiele produktów przeciwsłonecznych, jednak żaden z nich nie może się równać z mleczkiem do opalania twarzy i ciała z serii Nuxe Sun. Zawiesił wysoko poprzeczkę. Nie tylko skutecznie chroni przed niekorzystnym działaniem promieni UVA i UVB, ale także pozostawia skórę miękką, gładką, elastyczną, lśniącą i niebiańsko pachnącą. Szybko się wchłania i co najważniejsze — stosowany na twarz nie zapchał i nie spowodował wysypu niedoskonałości. Czy kupię ponownie? Zdecydowanie. Zużyję do ostatniej kropli i pobiegnę po kolejne opakowanie.

Kremy z filtrem - 7 najlepszych kosmetyków, które zapewnią ci maksymalną ochronę

fot. Mleczko do opalania do twarzy i ciała, NUXE Sun, cena: ok. 65 zł/materiały prasowe

Nie wyobrażam sobie przejścia przez cieplejsze miesiące bez dobrze nawilżających maseczek. Moja skóra pokochała nowość od marki Mediheal — maseczkę Tension Flex Hydra Mask. Wypełniona jest po brzegi unikalnymi składnikami, które sprawiają, że skóra po użyciu jest nawilżona, ujędrniona i aksamitnie gładka.

fot. Nawilżająca maska do twarzy w płachcie TENSION FLEX HYDRA MASK, MEDIHEAL, cena: 17,99 zł/materiały prasowe

