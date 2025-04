Co miesiąc dzielę się z wami 5 kosmetykami, które okazały się prawdziwymi klejnotami i których naprawdę nie mam dość. Działają tak, jak obiecuje producent i są warte każdej wydanej złotówki. Listopadowa lista obejmuje zarówno produkty do makijażu, jak i pielęgnacji: transparentny puder utrwalający, róż do policzków, pomadkę ochronną do ust, krem do rąk o rozkosznym zapachu wanilii i śliwki oraz oczyszczający peeling do twarzy. Wszystkie z nich sprostają jesiennym chłodom — długotrwale nawilżają, odżywiają i zapewniają nienaganny wygląd o każdej porze dnia i nocy.

Odkryj 5 listopadowych, kosmetycznych bohaterów — z nimi wszystko jest łatwiejsze. Z tej okazji, że za rogiem grudzień i Boże Narodzenie, śmiało możesz wrzucić jeden z nich mamie/przyjaciółce/koleżance z biurka obok, do świątecznej skarpety ;)

Przetestowałam wiele pudrów do twarzy, ale żaden (naprawdę, żaden!) nie zachwycił mnie tak, jak ten od marki Nars. Błyszcząca skóra nie ma z nim szans. Formuła pochłania nadmiar połysku, zmniejsza widoczność porów, pozostawiając jedwabiście gładkie wykończenie na kilka godzin. Nie wymaga poprawek nawet po 8 h w klimatyzowanym pomieszczeniu. Dzięki transparentnej formule puder nie zmienia koloru ani właściwości podkładu. Ma ode mnie 5 gwiazdek.

Róż, który sprawił, że ten, którego używałam do tej pory, odstawiłam na bok. Stosuję go na policzki i czasami jako cień do powiek (posiadam odcień caring coral) i naprawdę świetnie się spisuje. Nie wysusza, długo utrzymuje się na skórze (przetrwał cały dzień na słońcu) i daje bardzo naturalny efekt rumieńca. Główne składniki: olejek z róży damasceńskiej, ekstrakt z czerwonej papryki, skwalen pochodzenia roślinnego, masło shea i witamina E. Róż dostępny jest w 4 odcieniach: healthy peach, caring coral, berry juicy oraz harming cherry. Do kupienia w drogeriach Sephora.

Moje usta są pierwszym obszarem, który odczuwa zmianę pogody — już kilka minut na mroźnym powietrzu sprawia, że stają się spierzchnięte i szorstkie, dlatego pomadka ochronna to mój niezbędnik. Zawsze mam ją pod ręką. Moje ostatnio odkrycie w tej kategorii to ręcznie wykonana pomadka do ust „Całus pszczoły” z miodem i woskiem pszczelim, która już po jednym pociągnięciu załatwiła sprawę suchości. Wargi natychmiast stały się aksamitnie gładkie i miękkie. I jeszcze jedno — pachnie jak dojrzałe mango!

Już po pierwszej aplikacji było jasne, że ten krem do rąk zasługuje na miejsce na liście kosmetycznych wybawców. Szybko się wchłania, nie pozostawia uczucia lepkości, dłonie są nawilżone, odżywione i obłędnie pachnące wanilią i śliwką. Jego świetne działanie to zasługa m.in. oleju kokosowego, oleju ze słodkich migdałów, oleju ryżowego, soku z aloesu oraz gliceryny. Za 32 zł możesz podarować sobie mnóstwo rozkoszy. Cudo!

Najnowszą z premier marki AA — oczyszczający peeling Pure Derma — pokochałam za zdolność do rozjaśniania przebarwień. Robi to w zawrotnym tempie. Stosuję od dwóch tygodni co trzy dni i widzę wyraźne efekty – skóra jest gładsza, pory oczyszczone, niedoskonałości znacznie szybciej znikają, a przebarwienia z dnia na dzień są coraz bledsze. Niezwykle delikatny dla skóry, za to mocny w działaniu.

