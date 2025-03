Zastanawiając się nad prezentem dla dziecka, które jeszcze nie jest nastolatkiem, najczęściej decydujemy się na zabawki lub ilustrowane książki. Zabawki dla 9-latków są jednak zupełnie inne niż te, którymi bawią się młodsze dzieci.

Reklama

Prezenty dla 9- i 10-latka na święta 2024 powinny odzwierciedlać faktyczne upodobania dziecka lub zainteresować je czymś nowym. Oto pomysły na prezenty dla dziewczynek i chłopców w wieku 9 i 10 lat pod choinkę. Uwzględniają zarówno mały, jak i duży budżet.

Spis treści:

Idealnym wyborem na prezent dla dziewczynki w wieku 9 lat będą upominki, które wspierają rozwój zainteresowań, takich jak taniec, sport czy sztuka. Dziecko w tym wieku zadowolą gry planszowe, książki, zabawki interaktywne, kreatywne oraz sprzęty sportowe. Powinny być dopasowane do wieku i umiejętności dziecka.

Książki na prezent dla 9 latki pod choinkę

Zawsze do znudzenia powtarzamy, że książka to dobry prezent na każdą okazję — i to niezależnie od wieku! Nie inaczej jest w przypadku prezentu świątecznego dla 9-latków czy 10-latków. Możesz sięgnąć po którąś z supermodnych serii — np. Emi i Tajny Klub Superdziewczyn, Akademię Jednorożców, Nelly Rapp albo Zaopiekuj się mną. Uzgodnij też listę lektur z rodzicami — może warto kupić którąś z pozycji w kanonie? Na rynku dostępne są też czytniki e-book dedykowane dzieciom, np. Kindle Kids.

Prezenty z motywem koni dla 9-latki na święta 2024

Konie są częstym motywem poszukiwanym przez dziewczynki w wieku 9 lat. Warto to wykorzystać, kupując prezent pod choinkę. Małą wielbicielkę rumaków ucieszą ozdobione motywem konnym upominki świąteczne, np.:

biżuteria,

ubrania,

kubek,

pościel,

obrazy do malowania,

Quiz: Konie i kucyki, Kapitan Nauka,

książka "Umiem rysować konie, kucyki i jednorożce",

gra planszowa, np. "Akademia jazdy konnej" Smart Games, "Konie" Trefl,

klocki LEGO z końmi,

książki o koniach.

Dziewczynki w wieku 10 lat intensywnie rozwijają się w różnych sferach życia, lubią ruch, przebywanie z koleżankami i chętnie rozwijają swoje pasje. Zaznaczają swoją niezależność, ale nadal potrzebują wsparcia dorosłych. Zabawki dla 10-latki na święta powinny być dopasowane do jej potrzeb i zdolności.

Gadżety fotograficzne dla dziewczynki 10 lat pod choinkę

9- i 10-latki rozwijają chętnie swoje pasje, a wśród nich często pojawia się fotografia oraz nagrywanie filmów. Prezent, który pozwoli realizować marzenia związane z tworzeniem multimediów, w przypadku wielu dzieci będzie strzałem w dziesiątkę. Kilka propozycji:

lampa pierścieniowa ze statywem i miejscem na telefon komórkowy (ceny od ok. 60 zł w górę),

prosty aparat fotograficzny (dziecko zachwyci opcja z natychmiastowym wydrukiem zdjęć, ceny od 100 zł),

selfie stick (ceny od ok. 80 zł),

mikrofon do nagrywania dźwięku do filmików (ceny od ok. 70 zł).​

Kuferki i szkatułki na prezent dla 10-latki pod choinkę

Dziewczynki w tym wieku zwykle posiadają już całkiem bogaty asortyment spinek do włosów, bransoletek czy pierścionków. By to wszystko pomieścić, przyda się ozdobna szkatułka lub kuferek. Może jeszcze nie całkiem „dorosły” design wchodzi w grę, ale też już niekoniecznie różowy, jaki kupuje się młodszym dziewczynkom. Warto skompletować go z torebką lub zestawem do samodzielnej personalizacji.

Nie da się ukryć, że każda fanka biżuterii ucieszy się z możliwości tworzenia bransoletek i akcesoriów z małych klocków LEGO Dots. Możliwości ich kompletowania i miksowania jest cała masa.

9-letni chłopcy są na ogół pełni energii i chęci do zabawy, mają swoje zainteresowania i lubią spędzać czas z rówieśnikami, dlatego warto pomyśleć o prezentach pod choinkę, które wspierają umiejętność współpracy i rywalizacji. Do trafionych prezentów dla chłopców w tym wieku na święta można zaliczyć zabawki konstrukcyjne, klocki LEGO, gry strategiczne, łamigłówki, sprzęty sportowe oraz gadżety technologiczne.

Prezent dla 9-latka posiadającego konkretne hobby

Rodzicom i członkom dalszej rodziny jest łatwiej gdy wiedzą, czym interesuje się dziecko. Jeśli jest to malowanie, wybierz zestaw ze sztalugą i farbami lub projektor do rysowania. 9-latek zainteresowany astronomią, ucieszy się z teleskopu, piłkarz doceni nowe korki. Wiele dzieci w tym wieku uwielbia kreatywne zestawy — np. do tworzenia przestrzennego origami.

Gry planszowe i łamigłówki dla 9-latków pod choinkę

Ostatnie lata to prawdziwy rozkwit gier planszowych. Nie dość, że to wyjątkowy prezent na lata, to dodatkowo — rozrywka dla całej rodziny (również dla starszych dzieci). Wybór gier jest tak duży, że nietrudno znaleźć taką, której dziecko jeszcze nie ma. Prezent dla 9-latka w postaci gry z ciekawą szatą graficzną, dostarczającej dużej dawki rozrywki, to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu, zwłaszcza w długie zimowe wieczory.

Możesz sięgnąć po klasyk typu Monopoly (do wyboru jest mnóstwo limitowanych edycji), albo wybrać coś mniej znanego: Gorący ziemniak, Marvel United, Wsiąść do pociągu czy Klub detektywów. Sprawdzą się też bardziej rozbudowane gry, które przypominają małe dzieła sztuki — warto przeglądać recenzje dotyczące wykonania figurek, plansz, klocków czy kart.

Smartwatch na prezent dla 9-latka na święta 2024

Chcesz mieć możliwość kontaktu z dzieckiem, które nie posiada jeszcze telefonu lub nigdy nie ma go przy sobie? Smartwatch to najlepszy sposób na to, by modny gadżet spełniał swoją praktyczną funkcję. Smartwatch to zegarek i telefon w jednym, ale zaawansowane technologicznie modele mają naprawdę dużo funkcji. Dodatkowo może sprawdzić się w codziennej rutynie małego sportowca lub zagorzałej sportsmenki. Bo chyba każdy lubi mierzyć swoje wyniki sportowe i sukcesy, prawda?

Chłopcy w wieku 10 lat są znacznie wybredniejsi jeśli chodzi o prezenty niż małe dzieci, dlatego powinien to być zakup przemyślany, a może nawet poprzedzony małym dochodzeniem. Poniżej znajdziesz wiele pomysłów, które pomogą ci podjąć jakże trudną decyzję, jaką jest znalezienie najlepszego prezentu pod choinkę dla dziecka.

Prezent dla 10-latka pod choinkę: dla aktywnych chłopców

Chłopcy w wieku 10 lat potrzebują dużo ruchu i lubią różnego rodzaju aktywności, dlatego dobrym wyborem na prezent będzie coś, co pomoże zrealizować tę potrzebę. Nasze propozycje to:

deskorolka,

hulajnoga wyczynowa,

wrotki na buty, rolki,

zestaw do boksowania dla dzieci (worek i rękawice),

trampolina z poręczą,

platforma równoważna,

skakanka licząca skoki,

mata do tańczenia.

Dziecko ucieszą z pewnością prezenty, które pozwolą realizować sportowe hobby, jak grę w piłkę nożną, pływanie czy tenis.

Technologiczne prezenty dla 10-latków na święta 2024

Nie jest tajemnicą fakt, że 10-latki bardzo interesują nowe technologie. Cenna wiadomość dla rodziców jest taka, że mogą służyć nie tylko rozrywce, lecz także nauce. Hitem ostatnich lat są okulary VR.

Jeśli szukasz czegoś z nieco niższej półki cenowej, wybierz głośnik bluetooth lub bezprzewodowe słuchawki (dobrej jakości kupisz już za ok. 100 zł). Sprawdzą się też tzw. roboty solarne lub na baterie. Wszystko, co ma charakter edukacyjny i może być początkiem do pasji, jest naprawdę dobrym wyborem. Może to być też magnetyczna układanka czy LEGO Technic. Co powiesz na długopis 3D z wyświetlaczem LCD, dzięki któremu dziecko wejdzie w świat drukowania 3D?

Gry karciane na prezent dla 10-latka na święta

Chłopcu w wieku 10 lat można podarować na święta karcianki. Mogą być równie pomysłowe i dostarczające wrażeń, jak gry planszowe. Zazwyczaj jednak ich wykonanie jest dużo tańsze, zatem kosztują mniej. Jeśli szukasz prezentu dla 10-latka na święta i masz dość okrojony budżet, gra karciana będzie świetnym wyborem. Warto wybierać te, które zawierają ulubiony motyw, np. związany z daną bajką lub postacią ze świata piłki nożnej czy filmu.

Pomysły na prezenty świąteczne:

Pomysły na prezent na mikołajki:

Reklama