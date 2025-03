Prezent dla rodziców na święta 2024 powinien być formą podziękowania za cały wspólnie spędzony rok, za wszystkie rady i miłe chwile oraz za pocieszanie w tych trudnych. Musi być także dopasowany do zainteresowań rodziców. Co więc kupić w ramach wspólnego prezentu dla rodziców?

Przede wszystkim zastanów się, co twoi rodzice lubią robić w wolnych chwilach i co sprawia im radość na co dzień. Przemyślany podarunek powinien być dostosowany do preferencji, potrzeb i stylu życia. Warto przyjrzeć się, a nawet podpytać, czego rodzice potrzebują lub co może sprawdzić im przyjemność. Pamiętaj jednak, że ich potrzeby zmieniają się wraz z wiekiem. Jeśli są już starsi, stan zdrowia nie zawsze może pozwalać na realizację pasji z młodości, ale może być dobrą podstawą do zakupu ciekawego gadżetu.

Spis treści:

Drobne AGD jest potrzebne w każdym domu, dodatkowo sprzęty czasem się psują, a rodzicom nie spieszy się zwykle z zakupem czegoś nowego. Jeśli więc dysponujesz odpowiednim budżetem lub dogadasz się z drugą połówką czy rodzeństwem, możesz kupić rodzicom jeden z dobrej jakości sprzętów codziennego użytku. Być może znajdziesz coś, co ułatwi rodzicom życie i z czego będą bardzo zadowoleni.

Dobrym wyborem będzie np. robot sprzątający. Ceny solidnych, dobrej jakości odkurzaczy oscylują wokół się już 700 zł. Warto też skierować swoje kroki ku wyciskarkom wolnoobrotowym, czy koktajlerom - często pomagają stawiać pierwsze kroki w walce o lepsze samopoczucie i nieco zdrowszą dietę.

Dobrym pomysłem będzie także innowacyjny odkurzacz pionowy, który pomoże podczas codziennego sprzątania najbardziej uczęszczanych miejsc. Dzięki niemu rodzice nie będą musieli się schylać i niepotrzebnie męczyć podczas czyszczenia. Najlepsze będą te bezprzewodowe - są nieco słabsze, niż odkurzacze na kabel, ale jednocześnie bardzo wygodne i kompaktowe.

Kolejne małe AGD to coś, co z pewnością zadowoli każdego kawosza: jeśli rodzice nie sprawili sobie jeszcze ekspresu do kawy lub ten, którego używają, od dawna szwankuje lub wypluwa rozwodniony napar, warto kupić nowy. Na rynku można zakupić ekspres na kapsułki, mieloną kawę lub na ziarenka. Warto pamiętać, aby ekspres nie był zbyt głośny - wolnostojące ekspresy w mieszkaniach mogą robić niemały hałas.

Do prezentu głównego warto dorzucić słodki upominek w postaci np. kosza ze słodyczami lub przeciwnie - zdrowymi przekąskami. Gotowy zestaw zawsze będzie dobrym pomysłem, który ucieszy oboje rodziców. Możesz zdecydować się na bogaty zestaw lub wybrać coś, co rodzice lubią najbardziej, np. zestaw gorzkich czekolad, rodzynek w czekoladzie, toruńskich pierników czy cynamonowych ciastek.

fot. Prezent dla rodziców na święta 2024: 1. Ekspres kapsułkowy DeLonghi Nespresso Vertuo Pop, Euro RTV AGD, cena 250 zł | 2. Robot sprzątający XIAOMI Vacuum E5, Media Expert, cena 350 zł | 3. Opiekacz GÖTZE & JENSEN, Media Expert, cena 150 zł | 4. Obrotowa suszarko-lokówka BaByliss, Euro RTV AGD, cena 230 zł | 5. Golarka elektryczna Philips Seria 1000, Philips, cena 179 zł/mat. prasowe

Jeśli chcesz podarować rodzicom coś, co pomoże im zachować zdrowie i dobre samopoczucie, pomyśl o zakupie pulsoksymetru lub krokomierza: te małe gadżety potrafią skutecznie zmotywować do dbania o zdrowie i sylwetkę. Warto pomyśleć także o zakupie elektronicznego ciśnieniomierza, jeśli rodzice nie mają takiego w domu.

Świetnym pomysłem z pewnością okaże się również propozycja od PROLAB Premium POWERLAB czyli suplement diety wspomagający energię i witalność. Formuła ta przeciwdziała uczuciu zmęczenia, wspiera sprawność umysłową oraz zwiększa czujność.

To suplement diety.

Równie dobrym pomysłem na prezent dla rodziców na święta 2024 będzie też minimalistyczny, prosty w obsłudze smartwatch. To co prawda niebagatelny wydatek, ale bardzo przyszłościowy. Nowoczesne zegarki potrafią wezwać pomoc po upadku, gdy ich właściciel nie reaguje, jego tętno spada czy straci przytomność. Mierzą też temperaturę ciała czy kalorie, można przy ich pomocy odbierać również połączenia.

Jako prezent świetnie sprawdzą się także rozgrzewające opaski na kolano, łokcie czy kark. Doskonale redukują bóle stawów i działają wspomagająco w leczeniu reumatyzmu czy łagodzeniu objawów zmian zwyrodnieniowych. Możesz także w ramach prezentu wykupić rodzicom serię zabiegów u fizjoterapeuty.

fot. Prezent dla rodziców na święta 2024 - coś dla zdrowia: 1. Ciśnieniomierz Esperanza Stamina, Media Expert, cena 55 zł | 2. Masażer wodny do stóp i nóg EVO+, 4Fizjo, cena 180 zł | 3. Opaska sportowa Xiaomi SmBand 8 Active, Euro RTV AGD, cena 99 zł | 4. Suplement diety na wzmocnienie oragnizmu Biovital Zdrowie Plus, Super Pharm, cena 56 zł | 5. Pulsoksymetr, 4Fizjo, cena 65 zł/mat.prasowe

Jeżeli rodzice są domatorami, lubią spędzać spokojne popołudnia i wieczory w domowym zaciszu, z pewnością ucieszą się z prezentu, który umili im ten czas. Może to być zestaw filmów na DVD, płyt z ulubioną muzyką lub gry planszowe - rodzinne lub dla dwojga. Aktualnie na czasie jest także wykupienie półrocznej lub rocznej subskrypcji w serwisach streamingowych. Domatorzy ucieszą się także z książki czy czytnika e-booków, dlatego możesz skusić się na ciekawą trylogię lub pakiet albo na dostęp do platformy z e-bookami lub audiobookami.

Dobrze sprawdzają się również gadżety, które umilą długie zimowe wieczory np. koc elektryczny, ciepłe kapcie, piżamy lub szlafroki. To prezenty uniwersalne, które zawsze ucieszą obdarowywanych. Warto zainwestować w produkty dobrej jakości, aby posłużyły rodzicom na lata.

A od koca do pościeli dzieli cię niewiele, dlatego jednym z bardziej trafionych upominków jest właśnie pościel. Koniecznie musisz przed jej zakupem znać wymiary kołder i poduszek. Wybierając pościel dla rodziców na święta 2024, lepiej nie decyduj się na motyw świąteczny. Taka pościel szybko okaże się niepraktyczna, szczególnie podarowana na gwiazdkę - będzie musiała przeleżeć w szafie aż do kolejnych świąt.

Lepszym wyborem będzie modny ostatnio motyw roślinny, kwiecisty lub geometryczny. Kieruj się też składem - wybieraj satynę bawełnianą lub len, chyba że rodzice mają inne preferencje i stawiają na flanelę lub pościel z kory.

Zestaw ręczników na prezent wydaje się dość banalnym pomysłem, ale czy można wymarzyć sobie coś bardziej praktycznego? Najbardziej uniwersalne kolorystycznie będą białe. Wybierz koniecznie miłe w dotyku i puszyste. Możesz też kierować się kolorem płytek w łazience.

fot. Prezenty dla rodziców-domatorów: 1. Ciepłe kapcie, Sinsay, cena 26 zł | 2. Koc elektryczny z regulacją poziomu ciepła, Orteo.pl, cena 230 zł | 3. Pakiet książek z komisarzem Forstem, Tania Książka, cena 160 zł | 4. Pościel bawełniana LIANNA, Homla, cena 129 zł | 5. Miękki szlafrok LERUM, Jysk, cena 50 zł/mat. prasowe

Aktywny styl życia nie jest zarezerwowany wyłącznie dla ludzi młodych. Jeśli rodzice chętnie sięgają po aktywności fizyczne i są stale młodzi duchem, pomyśl o zakupie kijków do nordic walking lub innego sportowego gadżetu. Dzięki nim rodzice będą mogli wychodzić na wspólne spacery i dbać o formę, a także wyjechać na łagodne, górskie wędrówki. Wszelkie akcesoria rowerowe są również strzałem w dziesiątkę.

W dzisiejszych czasach dojrzałe pary również lubią wspólnie spędzać czas na świeżym powietrzu, uprawiać sporty czy podróżować, by budować nowe wspomnienia. Aktywnym rodzicom na pewno przydadzą się więc ciepłe bluzy, polary lub specjalne ocieplane dresy, dzięki którym nawet zimą będą mogli spędzać czas na świeżym powietrzu.

Jednym z najlepszych pomysłów na prezent na święta dla rodziców, jest voucher na wyjazd weekendowy do SPA. W zależności od upodobań mamy i taty, może to być ośrodek w górach lub nad morzem. Najlepiej jeśli będzie położony w pięknych okolicznościach przyrody, z basenem, sauną oraz możliwością skorzystania z masaży lub innych zabiegów. Ważne, by taki voucher miał długi termin ważności tak, by rodzice mogli wybrać dogodny dla siebie czas i nie czuli niepotrzebnej presji.

Fani aktywności zwykle uwielbiają zatrzymywać swoje wspomnienia, dlatego idealnym prezentem będzie aparat typu Instax. Nie tylko jest to ciekawy gadżet, ale także swoim mechanizmem przypomina klasyczne aparaty analogowe, co na pewno ucieszy rodziców (w końcu zdjęcia od razu się wywołują).

fot. Prezenty dla rodziców lubiących sport i wypoczynek: 1. Buty turystyczne Quechua, Decathlon, cena 90 zł | 2. Aparat Fujifilm Instax Mini 12, Euro RTV AGD, cena 350 zł | 3. Termos turystyczny, 4Fizjo, cena 70 zł | 4. Ciepła bluza z polarem, Bonprix, cena 129 zł | 5. Kije do nordic walking Peak+, 4Fizjo, cena 75 zł/mat.prasowe

Twoi rodzice uwielbiają gromadzić wspomnienia z wyjazdów rodzinnych? Podaruj im elegancki fotoalbum lub fotoksiążka z gotowymi zdjęciami z wakacji, uroczystości rodzinnych lub najważniejszymi momentami w życiu waszej rodziny. To wspaniały pomysł na prezent, który z pewnością dostarczy wzruszeń podczas wigilijnego spotkania.

Jeśli rodzice wolą tradycyjną formę zdjęć i wciąż wywołują nowe odbitki, przyda im się też ładny album na zdjęcia - możesz go częściowo wypełnić wywołanymi przez siebie zdjęciami. To także piękny pomysł na prezent dla dziadków na święta. Świetnym pomysłem są także kubki ze zdjęciem lub ulubionym cytatem czy fragmentem ulubionej piosenki rodziców.

Możesz także zamówić rodzicom obraz malowany ze zdjęć podesłanych artyście albo grafikę z imionami każdego z członków rodziny i ich portretami. Taki prezent na pewno wywoła szeroki uśmiech i będzie prawdziwie wzruszający.

fot. Personalizowane prezenty dla rodziców na święta 2024: 1. Album na zdjęcia, Art Fotografia, cena od 190 zł | 2. Królewski portret z wizerunkiem rodziców, My Gift DNA, cena 180 zł | 3. Fotoksiążka Cewe, cena od 129 zł | 4. Kubek ze zdjęciem, Empik Foto, cena 35 zł | 5. Kieliszki z grawerem, Crazyshop, cena 140 zł/mat. prasowe

Możesz zdecydować się na gotowy zestaw kosmetyków dla dwojga lub kupić 2 oddzielne. Warto wybrać zestaw z kosmetyczką, bo to zawsze praktyczny drobiazg. Pamiętaj, by uwzględnić preferencje rodziców. Wybór nowych perfum może okazać się nietrafiony (chyba że wiesz z całą pewnością, co spodoba się rodzicom), bezpieczniej będzie więc wybrać kosmetyki do kąpieli czy pielęgnacji ciała.

Możesz też powędrować tropem nut zapachowych i wybrać coś, co przypadnie do gustu rodzicom. Sprawdzone perfumy na prezent świąteczny czy zapachy do domu dla rodziców to dobry wybór - zazwyczaj rodzice odmawiają sobie zakupu flakonów, skoro już kilka egzemplarzy stoi w domu.

Idealnym prezentem będzie także kalendarz adwentowy. Jeśli nie chcesz być z tym spóźniona, możesz przekazać upominek przed świętami, a pod choinką umieścić coś dodatkowego. Kalendarze dostępne są nie tylko w opcji z kosmetykami, ale także słodyczami czy kreatywnymi gadżetami do domu.

fot. Kosmetyczne prezenty dla rodziców na święta 2024: 1. Zestaw żeli pod prysznic w eleganckim opakowaniu, Resibo, cena 30 zł za sztukę | 2. Zestaw do pielęgnacji brody, Tołpa, cena 70 zł | 3. kalendarz adwentowy, Yves Rocher, cena 329 zł | 4. Perfumy nr 38 (inspiracja: Calvin Klein One Unisex), Made In Lab, cena 50 zł | 5. Zestaw kosmetyków The Book of Alchemy, Rituals, cena 269 zł/mat. prasowe

Na podstawie artykułu Edyty Liebert opublikowanego pierwotnie 02.11.2021.

