Tusz do rzęs to niezbędnik w każdej kobiecej kosmetyczce. Podstawa codziennego makijażu, dlatego musi spełniać pewne kryteria. Oprócz dobrego efektu (pogrubienia, podkręcenia i maksi wydłużenia), powinien nadawać głęboki, intensywny kolor, nie rozmazywać się, nie sklejać rzęs i nie obsypywać w ciągu dnia. Znalezienie tej jednej, jedynej, ulubionej maskary, to metoda prób i błędów i czasami mijają lata, aż trafimy na taką, która na dobre zagości w naszej kosmetyczce. Dobrze, gdyby była też w przystępnej cenie (w końcu nową kupujemy średnio co 3 miesiące) i łatwo dostępna.

Mamy jednak dobrą wiadomość — dobry i tani tusz do rzęs nie musi kosztować fortuny. Chwała producentom, którzy stworzyli kosmetyki dające efekt jak z reklamy i to w cenie, która nie odbija się mocno na naszym budżecie. Oto nasi ulubieńcy w tej kategorii. Te tusze spisują się tak dobrze, że spokojnie mogą stanąć w jednym rzędzie z tymi z wyższej półki cenowej. Wiemy, co mówimy! Ich ceny nie przekraczają 20zł.

PS. Aby jeszcze bardziej zmaksymalizować ich efekt, pomaluj wcześniej rzęsy białą bazą, którą znajdziesz na drogeryjnych półkach np. tą od marki Eveline, Serum do Rzęs 5w1 (nasza ulubiona). Nie tylko wpływa na trwałość maskary, ale dodatkowo też wzmacnia i odżywia rzęsy.

Ten tusz polecamy każdemu. Zdecydowanie nasz ulubieniec z całego katalogu marki Eveline. Choć mamy jeszcze innych faworytów, których również znajdziecie w naszym zestawieniu, to właśnie ta maskara zasługuje na 1. miejsce na podium. Wspaniale wydłuża, rozdziela i podkręca rzęsy. Często jest w promocji, więc warto zrobić zapasy.

Szczoteczka: silikonowa

Pojemność: 10ml

Cena: ok. 16zł

fot. Tusz do rzęs Extension Volume 4D FALSE DEFINITION Eveline Cosmetics/materiały prasowe

Tusz Mega Size to kolejna perełka od polskiej marki. Równomierne maluje wszystkie rzęsy, nie pozostawia grudek, pogrubia i maksymalnie wydłuża. Chociaż szczoteczka jest dość sporych rozmiarów, to bez problemu pomalujemy nią nawet najmniejsze włoski w kąciku oka. Nie skleja rzęs i nie obsypuje w ciągu dnia.

Szczoteczka: silikonowa

Pojemność: 10ml

Cena: ok. 17zł

fot. Tusz do rzęs Mega Size Eveline Cosmetics/materiały prasowe

Jeszcze jeden tani i dobry tusz marki Eveline, który warto wrzucić do koszyka podczas wizyty w drogerii. Tusz do rzęs Big Volume Bang pięknie rozdziela, unosi i podkręca rzęsy, dodając im objętości. Nie odbija się w ciągu dnia i nie kruszy.

Szczoteczka: silikonowa.

Pojemność: 10ml.

Cena: ok. 20zł

fot. Tusz do rzęs Big Volume Bang! Eveline/materiały prasowe

Na uwagę zasługuje też tusz Pump Up od Lovely. Tani i dobry tusz, dzięki któremu spokojnie możemy odłożyć zalotkę na bok. Świetnie podkręca i rozdziela rzęsy oraz nadaje im kolor głębokiej czerni. Idealny do codziennego makijażu.

Szczoteczka: silikonowa

Pojemność: 8ml

Cena: ok.16zł

fot. Tusz do rzęs Pump Up Lovely/materiały prasowe

Rzęsy jak u lalki? Tak i to nie są puste obietnice producenta. Tusz do rzęs marki Catrice Sculp&Volume jest tani i tak dobry, że w niczym nie ustępuje maskarom z segmentu premium. Za 16zł w pakiecie dostajemy objętość XXL, maksymalne podkręcenie i super trwałość.

Szczoteczka: silikonowa

Pojemność: 9,5ml

Cena: ok. 16zł

fot. Tusz do rzęs Sculpt & Volume Catrice Glam&Doll/materiały prasowe

Tusz ma niezwykle lekką formułę i starannie dobraną kombinację wosków, która perfekcyjnie pokrywa każdą rzęsę. Duży plus za szczoteczkę - ma stożkowy kształt, dzięki czemu dociera do wszystkich rzęs, wyciągając je ku górze i dodając objętości.

Szczoteczka: silikonowa

Pojemność: 12ml

Cena: 12zł

fot. Tusz do rzęs 3D Lashes New Look Delia/materiały prasowe

