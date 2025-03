Wybór prezentów dla dziadków na święta to dla ciebie problem? Zupełnie nie rozumiemy dlaczego! Dzisiejsi seniorzy to często aktywni ludzie, którym ciągle nie w głowie siedzenie w domu. To prawda, że dziadkowie często twierdzą, że mają wszystko, czego im potrzeba, ale to nie znaczy, że nie docenią lepszej wersji tego, co już mają albo nie będą odczuwali przyjemności z wymiany wysłużonego już sprzętu na nowy. Gdy popatrzysz na swoich starszych rodziców czy dziadków jak na ludzi o młodych duszach, okaże się, że tak naprawdę jest cała masa rzeczy, która sprawi im przyjemność.

W naszej galerii znajdziesz propozycje prezentów praktycznych, ale ładnych, umilających życie i takich, które mają służyć tylko do sprawiania przyjemności czy realizacji pasji. To przedmioty nie tylko ładne, ale i w większości z podtekstem, mówiącym "babciu, dziadku, przed wami jeszcze życie pełne wrażeń i przygód". To znacznie lepsze niż papucie i przytulny kocyk, które sugerują, że miejsce seniora jest już tylko w fotelu.

Większość babć i dziadków zdążyła uzbierać wszystkie potrzebne im rzeczy. Czasami jednak, choć przedmioty i sprzęty nadal spełniają swoje funkcje, to są sfatygowane. A mimo to senior stwierdza, że jeszcze nie czas na nowy zakup. Ma do tego prawo. A ty masz prawo sprezentować mu nowy — lepszy, nowocześniejszy, ładniejszy. Senior raczej sam nie kupi sobie air fryera, czy maszynki do pieczenia chleba albo nowego parasola. Dopiero gdy dostanie je do rąk, przekona się, o ile jego życie staje się łatwiejsze lub przyjemniejsze.

Na prezent dla dziadków na święta świetnie sprawdzi się też coś z działu beauty. Szczególnie polecamy kosmetyki z zacięciem prozdrowotnym lub z nutką luksusu. Jeśli senior będzie miał szansę używać doskonałej jakości produktów kosmetycznych, na pewno to zauważy i doceni.

Kosz prezentowy z dobrą herbatą i słodyczami, a może piękny zestaw do kawy czy ozdobna karafka — tylko ty wiesz, co sprawi, że babcia lub dziadek się ucieszą. Umilaczem czasu może być też przewodnik turystyczny pełen zdjęć i map oraz opisów atrakcji architektonicznych, przyrodniczych, kulturalnych. Albo zestaw książek ulubionego autora lub z ulubionego gatunku.

Zastanów się, w jaki sposób dziadkowie lubią spędzać czas. Jeżeli aktywnie — dla dziadka idealnym rozwiązaniem może być nowa wędka, kapelusz wędkarski, a dla babci kijki do nordic walking, zapas krzyżówek na cały rok albo zestaw do dziergania.

Senior bawiący się fotografią zawsze doceni akcesoria fotograficzne, np. plecak na obiektywy, monopod, statyw, blendę czy siatkę do kamuflażu, jeżeli robi zdjęcia przyrodnicze.

Zamiast codziennego oglądania telewizji, może babcia zrobi użytek z zestawu do dekupażu, robienia biżuterii albo do malowania akwarelami? Na rozwijanie talentów nigdy nie jest za późno.

A może by tak połączyć aktywność obojga dziadków i sprawić im gry planszowe takie jak chińczyk, szachy, warcaby czy jenga.

Książka biograficzna lub historyczna jest zawsze dobrym pomysłem na prezent dla dziadków na święta 2024. Jeśli oczywiście dziadkowie lubią ten typ literatury. Dobrym pomysłem są również wspomnienia polityków, znakomitych osobistości kina i teatru ich młodości, czy chociażby podróżników. Złym pomysłem nie są też poradniki, szczególnie te rozwijające aktywność fizyczną seniorów.

Jeśli dziadkowie lubią spędzać czas w kuchni, postaw na książki z przepisami. Kto wie, może babcia wrzuci coś nowego w słoiki, którymi obdarowuje swoje dzieci i wnuki od lat.

