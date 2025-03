Reklama

Więcej niż lalka

Barbie zadebiutowała na nowojorskich targach zabawek w 1959 roku i od tego czasu stała się najpopularniejszą lalką na świecie. Do dziś wcieliła się w ponad 200 różnych zawodów, a do tego może pochwalić się niewiarygodną kolekcją pojazdów, domków, akcesoriów czy zestawów. Jej niezliczone odsłony inspirują miliony dziewczynek na całym świecie do odważnych marzeń o przyszłości i wiary w to, że mogą być, kim chcą. Ta lalka to synonim powiedzenia „chcieć, to móc”! Barbie w szerokiej ofercie, w której każda dziewczynka znajdzie coś dla siebie, zachęca do kreowania swojego własnego świata zabawy.

Zabawa to jednak nie wszystko. Jakie wartości i korzyści dla swojego dziecka mogą w Barbie zobaczyć rodzice? Jak dowodzą badania Uniwersytetu Cardiff przeprowadzone we współpracy z Barbie, zabawa lalkami korzystnie wpływa na kształtowanie empatii oraz umiejętności społecznych u dzieci. Według naukowców, podczas zabawy lalkami najmłodsi częściej używają języka związanego z emocjami i myślami innych osób, co pozwala na ćwiczenie relacji interpersonalnych, możliwych do wykorzystania w prawdziwym świecie. Szukając więc inspiracji prezentowych, warto sięgnąć po Barbie – mnogość opcji i dodatków sprawi, że każda dziewczynka znajdzie w tym kolorowym świecie coś dla siebie, a rodzice będą mieli pewność, że prezent pomoże ich dzieciom się rozwijać. My za to pomagamy w wyborze, prezentując nasze TOP 3 inspiracji na prezent.

Prezenty świąteczne Barbie

Barbie Dream Besties – przyjaciółki, które kochają modę

Nie od dziś wiadomo, że najlepsza zabawa to zabawa z przyjaciółmi. W najnowszej kolekcji Barbie Dream Besties do wyboru mamy aż cztery lalki wzorowane na kultowych bohaterkach ze świata Barbie, ale w zupełnie nowej odsłonie. Dziewczynki mogą wybrać swoją ulubienicę: Barbie Malibu, Barbie Brooklyn, Teresę lub Renee, albo skompletować całą serię. Co je wyróżnia? Każda z nich ma unikalny, modowy wygląd (warto zwrócić uwagę na nowe rysy twarzy lalek i ich modne stylizacje), ale co najważniejsze – wyraźną osobowość i swoje własne marzenia. Własna firma komputerowa, nagrywanie vlogów o jedzeniu, prowadzenie gabinetu kosmetycznego czy zostanie znaną choreografką – te lalki dostarczają mnóstwa inspiracji. Będzie to doskonały prezent dla dziewczynek kochających modę i akcesoria – sprzedawane są z dodatkami dopasowanymi do ich charakteru i pasji, co sprawia, że zabawa jest jeszcze ciekawsza!

Interaktywny koń Barbie i lalka dżokejka – dla miłośniczek zwierzaków

W kolejnej propozycji zakochają się wszystkie dziewczynki, które uwielbiają zwierzęta – szczególnie konie. Która z nas nie marzyła o własnym kucyku? Ten jest wyjątkowy, bo inspirowany najnowszym serialem „Zagadki Barbie: Wielki pościg” Netflixa. Ta interaktywna zabawka ma ponad 20 dźwiękowych aktywacji, mruga oczami i tańczy. W zestawie znajdują się akcesoria do pielęgnacji oraz zabawki takie jak puchar czy jedzenie. Dokupując Barbie Dżokejkę można stworzyć świetny prezent dla dziewczynki kochającej zwierzęta i pozwolić jej na wymyślanie kolejnych przygód Barbie i jej rumaka! Ta Barbie jest stworzona do jazdy konnej: ubrana w strój jeździecki, ma również funkcję zginania rąk i nóg, co bez przeszkód pozwala jej dosiadać konia.

Rozkładany kamper Barbie – podróże pełne przygód

Marzenia o wakacjach pod chmurką stają się możliwe z tym Barbie DreamCamperem! Pojazd oferuje aż siedem obszarów do zabawy, zjeżdżalnię oraz mnóstwo akcesoriów (ponad 60!) do kreatywnego spędzania czasu podczas biwakowania. Zabawka rozkłada się, a dzięki kolorowym naklejkom kamper można personalizować. Barbie może również zabrać w podróż swoje koleżanki, co sprzyja integracji, a bawiące się dziewczynki mogą stworzyć wspólnie kolejne przygody dla całej paczki przyjaciółek. Z takiego prezentu ucieszy się każda amatorka podróży i nie tylko!

Barbie to inspirujący i pełen kreatywnego potencjału prezent, o którym marzy każda dziewczynka. Zestawy dopełniają się, więc trudno o zły wybór – świat Barbie mieści w sobie przestrzeń na różnorodność, nowe doznania i mnóstwo dobrej zabawy.

