Gdy temperatura spada, oprócz zmiany garderoby na bardziej przytulną, zaktualizuj też swoją kolekcję perfum. Sięgnij po zapachy, które będą dodatkowo cię rozgrzewać i pozytywnie nastrajać.

Reklama

To idealny moment na bogatsze, cięższe i aromatyczne kompozycje m.in. z nutami drewna, skóry, piżma, paczuli, bursztynu, wanilii, kardamonu, gałki muszkatołowej oraz wetywerii.

Nie wiesz, jakie wybrać? Na naszej liście znajdziesz 8 najlepszych perfum na sezon-jesień zima 2023/2024. Są na niej najnowsze premiery i zapachy, które istnieją już długo, ale wspaniale wpisują się w jesienne wibracje.

Spis treści:

Najnowsza odsłona kultowego zapachu Valentino zachwyca swoją intensywnością. Zapach urzekający, magnetyczny, kwiatowy. W hipnotyzującej mieszance wirują: wanilia, bergamotka, porzeczka, żywica benzoesowa i jaśmin.

Dobre odpowiedniki drogich perfum: 8 tanich zapachów, które pachną luksusowo

fot. Woda perfumowana Born in Roma Intense Donna, VALENTINO, cena: 419 zł (30 ml)/materiały prasowe

Jesienią powiedz „tak” dla nowej wody perfumowanej Si Intense od Giorgio Armani. Jest esencją sezonu – ciepła, aromatyczna, bardzo zmysłowa. Centralne miejsce zajmują w niej nuty czarnej porzeczki.

fot. Woda perfumowana Si Intense, Giorgio Armani, cena: 439 zł (30 ml)/materiały prasowe

Miłośniczki bestsellerowego zapachu La Vie Est Belle będą zachwycone tym ekstraktem. Jest bogatszy, intensywniejszy i utrzymuje się na skórze jeszcze dłużej. To duet irysa i róży z dodatkiem drzewnych akcentów.

fot. Ekstrakt perfum La vie est belle L’Extrait, LANCÔME, cena: 419 zł (30 ml)/materiały prasowe

W jesienne wibracje wpisują się też perfumy Eternal Lily Amber od BOHOBOCO. To propozycja dla tych, którzy szukają nieoczywistych, nowoczesnych zapachów. W tej mistrzowskiej kompozycji królują: lilia, jaśmin i paczula. Zapach jest idealny na każdą porę dnia - zarówno do pracy, jak i po godzinach. Zbierzesz za niego mnóstwo komplementów.

fot. Ekstrakt perfum Eternal Lily Amber, BOHOBOCO, cena: 635 zł (50 ml)/materiały prasowe

Dla tych, które uwielbiają słodkie perfumy, Yes I Am od Cacharel, zamknięte w uroczej buteleczce w kształcie szminki będą najlepszą opcją. To mieszanka mandarynki, malin, bursztynu, gardenii, jaśminu, imbiru, mleka, kardamonu i drzewa sandałowego.

fot. Woda perfumowana Yes I Am, Cacharel, cena: 179 zł (30 ml)/materiały prasowe

W sezonie jesień-zima 2023/2024 rozpieszczaj też swoje zmysły nowym zapachem od Toma Forda — Myrrhe Mystere. Jest luksusowy, wyrafinowany, bardzo zmysłowy. To połączenie esencji mirry, drzewa sandałowego i akordu Ultra Vanilla.

fot. Woda perfumowana Myrrhe Mystere, Tom Ford, cena: 1 019 zł (50 ml)/materiały prasowe

Wspaniałymi perfumami na sezon jesień-zima 2023/2024 są też #83 marki Prouvé. Otulą cię nutami mandarynki, lawendy, jaśminu, kwiatu pomarańczy, wanilii, bursztynu i piżma.

fot. Perfumy #83, Prouvé, cena: 76 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Perfumy do włosów - jak działają i jak je stosować? 5 top produktów

Jak rozpoznać oryginalne perfumy? 6 trików, dzięki którym odróżnisz je od podróbek