Kolejny miesiąc i kolejna porcja kosmetyków do pielęgnacji i makijażu, które są tak wspaniałe, że zasługują na specjalne wyróżnienie. Tym razem, zwycięzcami okazały się: nawilżające serum o niebiańskim, różanym zapachu włoskiej marki EQUILIBRA, nawilżająco-wygładzający żel pod oczy Lierac, odnawiający peeling NovAge Oriflame, balsam stopniowo samoopalający Fabulous Gradual Tanning Lotion, Vita Liberata oraz paleta do makijażu policzków Tarte.

To właśnie te produkty znalazły drogę do mojego serca i stały się podstawą zimowej rutyny. Dlaczego? Bo naprawdę działają, a na efekty nie trzeba długo czekać.

Spis treści:

Jesień mocno wysuszyła moją skórę, dlatego potrzebowałam, czegoś mocno nawilżającego i jednocześnie delikatnego. To serum było strzałem w 10!. Utrzymywało ją miękką, promienną i gładką przez długi czas. Kosmetyk szybko się wchłania, łatwo rozprowadza, nie zapycha i dobrze pracuje z makijażem. Co w środku? Ekstrakt z róży damasceńskiej, średnio cząsteczkowy kwas hialuronowy, witamina C oraz ceramidy roślinne.

fot. Różane serum wygładzające, EQUILIBRA, cena: ok. 50 zł/materiały prasowe

Jeśli tak, jak ja, masz suchą skórę pod oczami z delikatnie widocznymi zmarszczkami, żel pod oczy marki Lierac będzie twoim wybawcą. Jest lekki, bardzo szybko się wchłania i świetnie sprawdza się pod makijażem. Skóra po zastosowaniu jest głęboko nawilżona, wygładzona i rozjaśniona. To wszystko zasługa kwasu hialuronowego, biomimetycznego tlenu, witaminy C, E, B5 i B6, naturalnych ekstraktów oraz NMF — naturalnego czynnika nawilżającego. Dodatkowa gwiazdka za przyjemnie chłodzącą metalową końcówkę.

fot. Nawilżająco-wygładzający żel pod oczy, LIERAC HYDRAGENIST, cena: ok. 70 zł/materiały prasowe

To jeden z najlepszych peelingów jakich do tej pory używałam. Daje skórze nowe życie. Po zastosowaniu jest dogłębnie oczyszczona, promienna, miękka, a stany zapalne wyciszone. Wystarczy tylko 20 minut, żeby zauważyć ogromną różnicę. Zawiera kwasy AHA, BHA i enzymy granatu.

fot. Odnawiający peeling do twarzy NovAge, Oriflame, cena: 53 zł/materiały prasowe

Balsam stopniowo samoopalający od Vita Liberata to kosmetyk-cud. Pozostawia na skórze piękny, delikatny, złocisty odcień, równomiernie się zmywa, nie pachnie tak intensywnie, jak inne produkty z tej kategorii, a zastosowany na twarz nie zrobił jej krzywdy. Dla wszystkich, które lubią mieć ciało muśnięte słońcem przez cały rok.

fot. Balsam stopniowo samoopalający Fabulous Gradual Tanning Lotion, Vita Liberata, cena: 89 zł/materiały prasowe

Jesteś fanką zarumienionych policzków? Nie możesz przegapić tej palety. Zawiera mix hipnotyzujących odcieni: 5 róży i bronzer. Wszystkie z nich idealnie się blendują i są niesamowicie trwałe. Zarumienisz się już na sam jej widok - jest piękna!

fot. Paleta do makijażu policzków Precious Gems Amazonian Clay, TARTE, cena: 179 zł/materiały prasowe

