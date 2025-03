Tani prezent za 20 zł nie musi być nudny, a dodatkowo może sprawić więcej radości, niż niejeden drogi gadżet! Skromny budżet na świąteczne prezenty wcale nie oznacza, że nie znajdziesz upominku, który naprawdę ucieszy obdarowaną osobę.

Nasze pomysły przydadzą się, gdy nie możesz pozwolić sobie na większe wydatki lub kwota 20 zł została ustalona na długo przed świętami. Zobacz te ciekawe pomysły na drobne lecz efektowne prezenty na święta dla każdego: małych i dużych, kobiet i mężczyzn, babci, cioci czy kolegi z klasy. W tej galerii na pewno znajdziesz idealną propozycję.

W sklepach jest mnóstwo drogich zabawek dla dzieci, ale to nie znaczy, że trzeba takie kupować. Wystarczy trochę się rozejrzeć, aby znaleźć tani prezent do 20 zł i nie będzie to nic niewarty drobiazg. W tej cenie można znaleźć fajną czapkę, rękawiczki, dobre kredki, gry i zabawki kształtujące umiejętności dziecka. Nawet tak niedrogie przedmioty są ładnie wykonane i przyjemnie wziąć je do ręki.

Za 20 zł kupisz puzzle, mały komplet klocków, akcesoria dla lalek, przytulanki, dekoracje do pokoju dziecięcego. Kluczem do sukcesu jest odkrycie, co aktualnie interesuje dziecko. Jeśli wstrzelisz się w jego obecne zainteresowania, wielkość czy cena prezentu nie będą miały znaczenia. Zanim więc udasz się na zakupy, zrób odpowiedni wywiad, potem będzie z górki. Prezentów do 20 zł dla dziecka możesz szukać w sklepach internetowych, ale i stacjonarnych, takich jak Pepco, Auchan, Rossmann, a nawet Empik.

Nastolatki mają nieco większe wymagania, ale i w ich przypadku można znaleźć fajny prezent za 20 zł, który nie będzie banalny. Szczerze odradzamy szukania w tej cenie elektroniki — za takie pieniądze nie kupisz przyzwoitej jakości, lepiej sobie ten pomysł darować. Spróbuj pójść w innym kierunku.

Dobrym pomysłem na nastolatków są gry towarzyskie, niekoniecznie planszowe lub łamigłówki. Zawsze trafiony będzie też w przypadku dziewczyn efektowny gadżet do torby lub plecaka albo dekoracji pokoju. Aktywnemu nastolatkowi można natomiast podarować trwały bidon na wodę (i w tej cenie wcale nie musi być plastikowy!) lub rękawiczki rowerowe z możliwością obsługi telefonu.

Za 20 zł możesz kupić prezent, który nie tylko ucieszy mamę, babcię czy ukochaną, lecz także okaże się naprawdę praktyczny. Mieszcząc się w tej kwocie, możesz zastanowić się nad kosmetykiem lub jakimś akcesorium do pielęgnacji. Zawsze dobrym pomysłem są dodatki biżuteryjne, np. przywieszki do torebki. Do 20 zł kupisz też efektowny zaparzacz do herbaty, ładny porcelanowy kubek, świecę zapachową czy efektowny zapachowy kominek.

Możesz także wybrać niedrogi dodatek modowy, taki jak pasek, czapkę czy portfel, a także postawić na biżuterię z sieciówki. Jeśli nie zależy ci na markowych produktach, w tej kwocie możesz kupić naprawdę wiele drobnych i ładnych prezentów na święta. Przed nimi wiele sklepów decyduje się na promocję i znaczne obniżki cen, więc czasami udaje się za 20 zł kupić coś, co jeszcze kilka dni wcześniej kosztowało 60-80 zł.

Z facetami jest trochę jak z nastolatkami — bywa trudno wpaść na dobry pomysł na prezent dla nich. A jeśli budżet jest niewielki, sprawa wydaje się tym bardziej skomplikowana. Co kupić tacie, bratu, mężowi, chłopakowi czy dziadkowi na święta, gdy do dyspozycji masz tylko 20 zł na osobę? Postaw na klasykę — za 20 zł można kupić pasek do spodni czy portfel (dla tych, których nie kręcą markowe dodatki) czy praktyczny gadżet np. zestaw kluczy rowerowych, który warto mieć pod ręką.

Sprawdzą się również kolorowe skarpety i ciepłe kapcie — najlepiej te w świąteczne wzory. Brodacz (a takich jest coraz więcej) na pewno ucieszy się z pielęgnacyjnego olejku lub wosku do układania zarostu. Bez problemu znajdziesz też w tej cenie fajny brelok, organizer czy dobrą książkę w wydaniu kieszonkowym.

Jeśli szukasz uniwersalnego taniego prezentu do 20 zł na święta, postaw na wspomniane już zestawy kosmetyków (lub pojedyncze produkty) albo coś z drobnej galanterii: pasek, portfel, brelok, przywieszka. W tak niskiej cenie znajdziesz także koszulkę w neutralnym kolorze i kroju albo paczkę świątecznych słodyczy.

Jeśli szukasz jeszcze czegoś innego, możesz pomyśleć o pendrive, karcie pamięci do aparatu fotograficznego, elektronicznym breloku, który zapobiega zgubieniu przypiętej do niego rzeczy, np. kluczy czy portfela. W tej cenie da się także kupić kalendarz na kolejny rok lub ładny notatnik.

Uniwersalny prezent sprawdzi się także na prezent mikołajkowy w szkole, gdy twoje dziecko nie bardzo wie, co ma kupić koledze czy koleżance, których za dobrze nie zna. W takim zakresie cenowym bez problemu znaleźć można całkiem spore podkładki pod myszki, rękawiczki, świąteczne skarpetki czy czapeczki, a także kubki.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 27.10.2021.

