Kremy do walki z grawitacją, balsamy do ciała, szminki, korektory, cienie do powiek, kosmetyki do pielęgnacji włosów i gadżety, które mają usprawnić codzienną rutynę i dzięki którym, mamy być jeszcze piękniejsze — jako redaktor działu “Uroda” cały czas próbuje czegoś nowego. Jest tego naprawdę dużo. Niektóre produkty nie dogadały się z moją skórą, inne są po prostu dobre, ale są też niezwykłe, przełomowe, które zużywam do ostatniej kropli, żeby nic się nie zmarnowało. I właśnie takimi klejnotami dzielę z wami co miesiąc.

Co tym razem podbiło moje serce i zasługuje na oklaski? Nawilżający krem do twarzy po brzegi wypełniony proteinami i składnikami odżywczymi, pianka rozpuszczająca makijaż, masło do ciała, które świetnie radzi sobie z ekstremalnie suchą skórą, olejek z drzewa herbacianego na niedoskonałości oraz pumeks z nano szkła.

Gładka, promienna skóra nie jest trudna do zdobycia. Wystarczy, że do swojej codziennej rutyny dodasz piankę myjącą z proteinami ryżu od YASUMI. To kosmetyczny skarb. Będzie oczyszczona, rozświetlona, miękka i gładka. Doskonale radzi sobie też z makijażem — rozpuszcza go w mgnieniu oka. Bogata jest proteiny ryżu, kwas hialuronowy, glikozaminoglikany (GAG) oraz glicerynę.

fot. Delikatna pianka myjąca z proteinami ryżu, YASUMI, cena: 46 zł/materiały prasowe

Jeśli twoja skóra zbuntowała się od ciągłego siedzenia w klimatyzowanym pomieszczeniu lub mroźnego powietrza — jest sucha i matowa — ten krem będzie wybawieniem. Natychmiast przyniesie jej ulgę. Intensywnie nawilży i zregeneruje. Systematycznie stosowany spłyci też drobne zmarszczki, poprawi koloryt skóry i ujędrni. To wszystko, dzięki gwiazdorskiej mieszance 9 peptydów sygnałowych (czynników wzrostu), aminokwasów i ekstraktu komórek macierzystych grzybienia karłowatego. Szybko się wchłania, nie zapycha i doskonale współpracuje z makijażem.

fot. Krem nawilżający PROTINI POLYPEPTIDE CREAM, DRUNK ELEPHANT, cena: 335 zł/materiały prasowe

Sucha i szorstka skóra? Uzbrój się superodżywcze masło do ciała Kwiat Lipy od YOPE. Będzie twoim ulubionym produktem na lutowe chłody. Już po jednej aplikacji zobaczysz różnicę. Pozostawi ją nawilżoną, gładką i miękką. Pracują w nim ekstrakty z nasion lnu, kwiatów nagietka i rumianku, olej kokosowy, masło shea, masło muru muru, olej z oliwek, olej z awokado raz gliceryna roślinna. Masło ma dość gęstą konsystencję, dlatego najlepiej stosować na noc.

fot. Masło do ciała, Kwiat Lipy, YOPE, cena: 38 zł/materiały prasowe

Z tym olejkiem niedoskonałości nie mają najmniejszych szans. Posmaruj nim krostkę i patrz, jak znika. Zawiera organiczny, antybakteryjny olejek z drzewa herbacianego, ekstrakt z limonki oraz kwas salicylowy. Świetnie sprawdzi się też dodany do kąpieli stóp.

fot. Oczyszczający olejek Love Nature z organicznym drzewem herbacianym i limonką, ORIFLAME, cena: 26 zł/materiały prasowe

To produkt wszech czasów! Niezbędnik na półce. Usuwa zrogowaciały i suchy naskórek błyskawicznie, pozostawiając stopy gładkie, miękkie i zdrowe. Ergonomiczny kształt sprawia, że produkt idealnie dopasowuje się do dłoni. Po zabiegu wystarczy wypłukać go pod bieżącą wodą i to wszystko.

fot. Pumeks z nano szkła, GLOV, cena: 89.90 zł/materiały prasowe

