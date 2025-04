Krem rozświetlający do twarzy to niezastąpiona broń w walce z szarą, zmęczoną skórą. Swoje działanie zawdzięcza rozjaśniającym składnikom, takim jak: nawilżające oleje roślinne, kwas hialuronowy oraz witaminy C, E i z grupy B. Niektóre kremy rozświetlające do twarzy zawierają dodatkowo maleńkie drobinki, które pięknie odbijają światło oraz są wzbogacone w filtry przeciwsłoneczne, dzięki czemu są produktem 2w1 – upiększającym i ochronnym.

Reklama

Jak stosować krem rozświetlający do twarzy, komu jest polecany i jaki wybrać?

Spis treści:

Krem rozświetlający może być stosowany samodzielnie lub jako baza pod makijaż. Możesz nakładać go na całą twarz albo tylko w celu punktowego rozświetlenia skóry, np. na kości policzkowe, środek czoła, brodę, nos czy okolice pod oczami.

Jak i gdzie nakładać rozświetlacz? Najlepsze triki

Kremy rozświetlające są odpowiednie do skóry suchej, odwodnionej, szarej, zmęczonej. Świetnie sprawdzą się również przy cerach dojrzałych (odradzamy te z mnóstwem większych drobinek, ponieważ mogą wchodzić w załamania i dodatkowo podkreślać zmarszczki).

Szukasz idealnego kremu rozświetlającego do twarzy? Oto 9 produktów, które są warte inwestycji.

Rozświetlający krem do skóry normalnej i mieszanej IDEALIA, VICHY

Krem do twarzy Idealia od Vichy nie tylko wspaniale rozświetla skórę, ale również głęboko ją odżywia, wyrównuje koloryt, poprawia teksturę, a stosowany systematycznie przez dłuższy okres spłyci zmarszczki i drobne linie. Składnikami aktywnymi są w nim: czarna herbata, adenozyna oraz woda termalna Vichy.

fot. Rozświetlający krem do skóry normalnej i mieszanej IDEALIA, VICHY, cena: ok. 120 zł/materiały prasowe

Żelowy krem rozświetlający do twarzy Fresh Hydro Gel zapewnia 24H+, NIVEA

Krem rozświetlający do twarzy od Nivea jest lekki jak piórko. Ma żelową konsystencję, szybko się wchłania i nie pozostawia uczucia lepkości. Sprawia, że cera wygląda świeżo i zdrowo. Zawiera 90% składników pochodzenia naturalnego.

fot. Żelowy krem rozświetlający do twarzy Fresh Hydro Gel zapewnia 24H+, NIVEA, cena: 34,99 zł/materiały prasowe

Rozświetlający krem do twarzy Glow Player, Resibo

Krem rozświetlający do twarzy Glow Player od Resibo zawiera 2 rodzaje miki – w ciepłej i chłodnej tonacji, dzięki czemu dopasowuje się do każdej karnacji i zapewnia piękny, perłowy efekt tafli. Skóra natychmiast staje się promienna i pełna blasku. Doskonale współgra z makijażem. Składnikami aktywnymi są w nim: olej kukui, sok z aloesu, olej z pestek winogron, Biophilic (innowacyjny emulgator) i Xeradin, czyli ekstrakt z szałwii muszkatołowej.

fot. Rozświetlający krem do twarzy Glow Player, Resibo, cena: 79,99 zł/materiały prasowe

Rozświetlający krem do twarzy Secret Glow, MIYA

Formuła kremu rozświetlającego do twarzy Secret Glow wzbogacona została w witaminy C, E, B3, prowitaminę B5, kwas hialuronowy, ekstrakt z kwiatów peonii oraz delikatnie opalizujące drobinki miki. Nie zawiera silikonów, parafiny, PEG-ów, olejów mineralnych, parabenów. Nadaje się dla wegan. To kosmetyk wielofunkcyjny. Może być stosowany jako krem pod oczy, krem do twarzy i dekoltu, baza pod makijaż lub jako ekspresowa maseczka bankietowa.

fot. Rozświetlający krem do twarzy Secret GLOW, MIYA, cena: ok. 38 zł/materiały prasowe

Rozświetlający krem do twarzy ze SPF30 GLOW UP, AA

Krem GLOW UP od AA nadaje skórze świetlisty blask, intensywnie nawilża i jednocześnie chroni ją przed promieniami UV. Zawiera kompleks 3 peptydów oraz ceramidy. Nie bieli, nie pozostawia lepkiej warstwy i szybko się wchłania. Stosuj na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, omijając okolice oczu.

Puder z SPF: 7 najlepszych kosmetyków, które zapewniają skuteczną ochronę i nieskazitelne wykończenie

fot. Rozświetlający krem do twarzy z SPF 30 GLOW UP, AA, cena: 39,99 zł/materiały prasowe

Rozświetlający krem do twarzy Balance, IWOSTIN

Rozświetlający krem do twarzy Balance od IWOSTIN działa antyoksydacyjnie i długotrwale nawilża. Skóra będzie promieniować zdrowiem i witalnością. Składnikami aktywnymi są w nim: ekstrakt z zielonej herbaty i ziaren kakaowca, skwalan z oliwek oraz Fucogel®.

fot. Rozświetlający krem do twarzy Balance, IWOSTIN, cena: 78,99 zł/materiały prasowe

Rozświetlający krem do twarzy Diamond Look, PHLOV

Rozświetlający krem do twarzy Diamond Look od PHLOV da ci blask, o którym zawsze marzyłaś. Natychmiast zobaczysz efekty. To wszystko zasługa mikropigmentów, ekstraktu z dziewanny, roślinnego kwasu hialuronowego, emolientu z ostropestu, skwalanu i oleju jojoba.

fot. Rozświetlający krem do twarzy Diamond Look, PHLOV, cena: 179 zł/materiały prasowe

Rozświetlający krem z witaminą C do twarzy na dzień, Garnier

Nawilża, wygładza, rozjaśnia skórę, wyrównuje koloryt, zmniejsza widoczność ciemnych plam — to zalety rozświetlającego kremu do twarzy z witaminą C od Garnier. Jest lekki i bardzo szybko się wchłania. Idealnie sprawdzi się jako baza pod makijaż.

fot. Rozświetlający krem z witaminą C do twarzy na dzień, Garnier, cena: ok. 33 zł/materiały prasowe

Rozświetlający krem do twarzy i ciała Coconut Shine, Lirene

Rozświetlający krem do twarzy Coconut Shine od Lirene zawiera aż 80% składników pochodzenia naturalnego. Mała tubka skrywa w sobie wszystko, co kocha nasza skóra: organiczną wodę kokosową, olej migdałowy i olej canola. Krem wyrównuje koloryt, zmniejsza widoczność zmarszczek i drobnych linii, kamufluje niedoskonałości, regeneruje oraz intensywnie nawilża i odżywia.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 01.04.2021

fot. Rozświetlający złocisty krem do twarzy i ciała Coconut Shine, Lirene, cena: ok. 28 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Mgiełka do twarzy: 9 produktów, które nawilżą, odświeżą i ukoją skórę

Kwas ferulowy: jak działa na skórę i jak go stosować? 3 najlepsze kosmetyki

Tanie i dobre kremy pod oczy na zmarszczki, opuchliznę i cienie. 6 TOP produktów do 40 zł

Fuga na zmarszczki to bezpieczna alternatywa botoksu. 4 TOP produkty, które wygładzą drobne linie