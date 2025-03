Prezenty dla dzieci na Mikołaja 2024 podzieliłyśmy według wieku dziecka i płci, kierując się tym samym umiejętnościami charakterystycznymi dla każdego okresu (aby ułatwić wytypowanie odpowiedniego podarunku na Mikołaja). W zestawieniu prezentów mikołajkowych znalazły się edukacyjne układanki, zestawy do tworzenia, klocki czy przytulanki — jednym słowem najlepsze prezenty dla dzieci w każdym wieku.

Przy wyborze zabawki na Mikołaja dla niemowlaka należy kierować się wiekiem dziecka i etapem jego rozwoju. 6 grudnia to wyjątkowy dzień, ale co kupić małemu dziecku, które jeszcze nie wie dokładnie, co go interesuje? Zabawki przeznaczone dla dzieci w okresie niemowlęcym (czyli od narodzin do roku) powinny przede wszystkim być bezpieczne i powinny wspomagać rozwój malucha.

Na początek dobrym pomysłem na prezent na Mikołaja może być karuzela do łóżeczka. Taki gadżet rozwija wzrok dziecka oraz zdolność koncentracji. Będzie też wsparciem dla rodziców podczas codziennych rytuałów zasypiania. Doskonałym prezentem dla eksplorującego otoczenie maluszka jest mata edukacyjna. Wraz z rozwojem ruchowym dziecko będzie poznawało nowe elementy zabawki.

Małe rączki lubią także sensoryczne zabawki, więc sprawdzą się takie prezenty jak:

szeleszczące maskotki ,

, klocki z kolcami ,

, kontrastowe zabawki dla niemowląt,

dla niemowląt, książeczki z fakturami (np. seria Dotykam, poznaję, Dotknij i poczuj albo Baw się i dotknij),

(np. seria Dotykam, poznaję, Dotknij i poczuj albo Baw się i dotknij), książeczki z otwieranymi okienkami — zadbaj o to, by się tak łatwo nie niszczyły; niektóre serie jak np. Miś Pracuś lub Akademia Mądrego Dziecka, są dostosowane do niewprawnych rączek, wybieraj wzmocnione książeczki ze sztywnymi stronami.

— zadbaj o to, by się tak łatwo nie niszczyły; niektóre serie jak np. Miś Pracuś lub Akademia Mądrego Dziecka, są dostosowane do niewprawnych rączek, wybieraj wzmocnione książeczki ze sztywnymi stronami. zabawki aktywizujące

Dzieci w tym okresie posiadają ogromną ciekawość świata, którą po prostu trzeba zaspokoić. Są zainteresowane ruchem, chwytaniem, dlatego z pozoru proste zabawki, takie jak układanki czy grzechotki, dla malucha są źródłem ogromnej radości. Na Mikołaja warto zdecydować się na zabawki proste, jak np.:

pluszaki ,

, piramidki,

drewniane klocki,

„wspomagacze” mobilności, jak pchacz lub jeździk.

Prezent na mikołajki dla roczniaka może również grać, śpiewać czy recytować wierszyki, ale z doświadczenia wiemy, że często zabawki te potrafią przebodźcować malucha, a zirytować rodzica obdarowanego dziecka. Jeśli dziecko lubi naśladowanie dźwięków, to prawdziwym hitem są książeczki pt. Księga ryków i Księga dźwięków. Dobrym pomysłem na prezent na mikołajki są też klocki LEGO Duplo — to ponadczasowy prezent, który posłuży przez lata.

Kąpiele również mogą być dla dziecka miejscem zabawy i rozwoju nowych umiejętności. Z pewnością każdego malucha ucieszą zabawki do kąpieli. Wiele z nich rozwija nie tylko proste zdolności, ale też myślenie kreatywne.

fot. Prezenty na Mikołaja dla dzieci 2024: 1. Zestaw zabawek do kąpieli z przyssawkami, Canpol babies, cena ok. 20 zł; 2. Pociąg ze zwierzątkami, LEGO Duplo, cena ok. 80 zł; 3. Jelonek, kocyk interaktywny, maskotka, Smiki, cena ok. 45 zł; 4. Interaktywna mata edukacyjna 3w1, Primabobo, cena ok. 130 zł; 5. Karuzela do łóżeczka Next2Dream, Chicco, cena ok. 150 zł; 6. Kostka aktywizująca Forest Friends, Little Dutch, cena 189 zł /Materiały prasowe

Dziecko w wieku 2-3 lat ma już określone upodobania i zainteresowania. Co kupić na Mikołaja dziecku, które nie wie, czy woli lalki czy zwierzęta, konie czy krowy, dinozaury czy samochody, koty czy psy? W tym wieku dziecko wykazuje zainteresowanie puzzlami, lalkami, a nawet pierwszymi grami planszowymi i "wyszukiwankami". Wybór prezentu można uzgodnić z rodzicami lub dziadkami — może to czas na pierwszy rowerek biegowy, na który warto wspólnie zebrać pieniądze?

Prezent na mikołajki dla dziewczynki

Trafionym prezentem na mikołajki dla dwu- i trzyletniej dziewczynki będzie z pewnością wszystko to, co pozwala naśladować dorosłych. Dzieci w tym wieku bardzo lubią wcielać się w różne role, dlatego radość sprawią dziewczynce takie prezenty jak:

dziecięcy zestaw do gotowania, podawania posiłków,

zestaw małego lekarza,

zabawkowe AGD,

sklepik, kasa fiskalna,

domek dla lalek,

wózek dla lalki oraz akcesoria,

mały salon SPA,

przebranie, suknia balowa.

2-latka i 3-latka może wykazywać zainteresowanie rysowaniem i malowaniem. Warto zerknąć w stronę zestawów dla małych artystów dostosowanych do wieku: kolorowanki wodne wielokrotnego użytku to doskonały pomysł na prezent na Mikołaja, bo są niemal nie do zdarcia.

Początkujący przedszkolak nierzadko lubi lepić z plasteliny i ciastoliny postacie i figurki. To zazwyczaj upominki w niskiej cenie za kilkanaście złotych — z wyjątkiem zestawów Play-Doh, które z uwagi na dużą ilość elementów, stanowią nieco większy wydatek. Jeśli chcesz kupić dziecku coś droższego na mikołajki, postaw na dziewczęce LEGO i zachęć małą marzycielkę do budowania swojego małego świata.

Kto powiedział, że dziewczynki bawią się tylko lalkami i drewnianymi kuchenkami? Możesz też zdecydować się na pięknie ilustrowaną książkę, np. Cuda w lesie, Tajemniczy las, Zima na ulicy Czereśniowej lub książkę o tematyce świątecznej. Co roku, już w październiku, pojawiają się świąteczne nowości wydawnicze. Taki upominek na Mikołaja na pewno zachwyci przedszkolaka!

fot. Prezenty na Mikołaja dla dzieci 2024: 1. Sekrety Zimy. Podświetl i odkryj, Brown Carron, cena ok. 20 zł ; 2. Piernikowy domek Świętego Mikołaja, LEGO Duplo, cena ok. 150 zł; 3. Zestaw drewnianych warzyw i owoców do krojenia, Mamabrum, cena ok. 90 zł; 4. Figurka Pudel, Schleich, cena ok. 20 zł; 5. Ciastolina Play-Doh, Wizyta u Weterynarza, cena ok. 70 zł /Materiały prasowe

Prezent na mikołajki dla chłopca

W przypadku małego chłopca u progu przedszkolnego wieku, również sprawdzą się zestawy LEGO lub wszelkie gadżety i auta-resoraki. Chłopcy przepadają za zabawkami typu: karetka, straż pożarna, pojazdy budowlane. Nie muszą być dużych rozmiarów! Idealne prezenty na mikołajki to też małe auta, które kosztują 6-12 zł. Warto włożyć je do kalendarza adwentowego lub potraktować jako prezent na Mikołaja. Dobrze też postawić na książeczki — absolutnym hitem jest seria o placu budowy.

Mali chłopcy wcielają się chętnie w role mechanika samochodowego, policjanta, strażaka czy majsterkowicza - zestawy, które ułatwią mu taką zabawę, z pewnością go ucieszą. Możemy także sprawić chłopcu klocki magnetyczne lub konstrukcyjne, która pobudzą jego wyobraźnię i kreatywność. Będą też idealną bazą do wspólnej zabawy.

fot. Prezenty na Mikołaja dla dzieci 2024: 1. Drewniany zestaw narzędzi w walizce, Classic World, cena ok. 90 zł; 2. Zygzak McQueen i Złomek — myjnia, LEGO Disney, cena ok. 150 zł; 3. Klocki magnetyczne Raj dinozaurów, Ricokids, cena ok. 70 zł; 4. Magnetyczna układanka Plac budowy Magneti'stories, Janod, cena ok. 45 zł; 5. Zestaw Hot Wheels, cena ok. 30 zł /Materiały prasowe

Przedszkolaki to żywe srebra, większość czasu spędzają w ruchu. Są bardzo ciekawskie, ciągle pytają o wszystko i sprawdzają, jak co działa. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat szybko się uczą i doskonalą swoje umiejętności. W tym okresie kształtuje się ich charakter i zainteresowania. Ciągle jednak głównie zajmują się zabawą, a w głowie rodzi się mnóstwo różnorodnych pomysłów na zabawę.

W zależności od płci mogą sprawdzić się zdalnie sterowane samochody i inne pojazdy (pociągi, garaże, samoloty czy helikoptery), jak również lalki Barbie, akcesoria do nich (mikrofon, samochód) czy domek dla lalek. Dziecko może ucieszyć przytulanka Warmies, którą rozgrzewa się w mikrofalówce. Świetnym pomysłem są również ścieżki sensoryczne, które mogą posłużyć do wymyślania przeróżnych zabaw. Możesz też postawić na interaktywne zabawki — np. pianino marki Janod lub drewniane urocze zestawy śniadaniowe i ekspres do kawy marki Little Dutch.

Jak pewnie wiesz, dzieci w wieku przedszkolnym (później też) przeżywają pierwsze fascynacje daną tematyką/bajką. Szczególnie, jeśli np. w grupie przedszkolnej dany motyw staje się modny i popularny. W sklepach trudno nie napotkać zabawek, akcesoriów, ubrań i gadżetów nawiązujących do ulubionych bohaterów bajek. Które są najpopularniejsze wśród dzieci i mogą sprawdzić się jako baza do szukania prezentu na mikołajki?

Psi Patrol,

Stitch,

Minionki,

Masza i Niedźwiedź,

Kraina Lodu,

Spider-Man, Batman,

Avengers,

Sonic,

Hot Wheels,

Auta,

Świnka Peppa,

Bing,

Strażak Sam,

Kotociaki,

Wednesday.

Gwarantujemy, że prezent z danej kategorii tematycznej trafi w gust dziecka, które fascynuje dana bajka czy postać. Bez problemu możesz dopasować je do wieku obdarowanego: począwszy od niedrogich kolorowanek z ulubionym bohaterem, przez bluzy i plecaki, na domku Peppy i Bazie Psiego Patrolu skończywszy. Na rynku znajdą się także zeszyty z zadaniami, labirynty i zbiory łamigłówek, które mają też to, co rodzice lubią najbardziej — wartość edukacyjną. W jednym sklepie skompletujesz doskonały prezent na mikołajki do 250 zł.

fot. Prezenty na Mikołaja dla dzieci 2024: 1. Kolorowanka 3D Stajnia i koniki, Burubamba, cena ok. 45 zł; 2. Karmnik dla ptaków SES Creative, cena ok. 60 zł; 3. Mata sensoryczna do masażu stóp "Puzzle Mix" 8 elementów, Ortek, cena ok. 230 zł; 4. Masa Plastyczna Bijou Pierścionki Słodycze, cena ok. 20 zł; 5. Piłka do skakania z uchwytem Hop Fantasy Lollipop, Gymnic, cena ok. 95 zł /Materiały prasowe

Pierwsze lata szkoły to dla dziecka okres wielkich zmian i nowych doświadczeń. W tym wieku dzieci zaczynają już powoli żyć własnym życiem. Prezent dla dziecka w wieku 7-12 lat na mikołajki powinien w sposób kreatywny dostarczać wiedzy. Ale nauka to nie wszystko, o czym niekiedy rodzice zapominają. W tym wieku dzieci mają mnóstwo zainteresowań, warto więc zwrócić uwagę na to, co ich naprawdę interesuje, zapytać o ich pasje.

Prezent na mikołajki dla dziewczynki w wieku szkolnym

Pierwsze lata szkoły to dla dziecka okres wielkich zmian i nowych doświadczeń. W tym wieku dzieci zaczynają już powoli żyć własnym życiem i nawet jeśli chcesz, by uczniak wybierał drewniane zabawki lub bawił się edukacyjnymi mapami, to często jest tak, że wygrywają zainteresowania. Jak pożenić interesy obu stron?

Prezent dla dziecka w wieku 7-12 lat na mikołajki powinien w sposób kreatywny dostarczać wiedzy, ale nauka to nie wszystko, o czym niekiedy rodzice zapominają. W tym wieku dzieci mają mnóstwo zainteresowań, warto więc zwrócić uwagę na to, co ich naprawdę interesuje, zapytać o ich pasje. Może to być gra logiczna, ale dostosowana do wieku dziecka i z udziałem jego ulubionych bohaterów bajek czy filmów. Zamiast czekać do mikołajek, warto wcześniej dopytać rodziców, czym interesuje się uczniak.

Prezent na mikołajki dla chłopca w wieku szkolnym

Chłopcy w wieku szkolnym najczęściej interesują się sportem i grami komputerowymi, więc mały sportowiec z pewnością ucieszy się z prezentu na mikołajki, w postaci gadżetu związanego z ulubioną drużyną czy piłkarzem. Warto przejść się do sklepu sportowego i kupić np. koszulkę ulubionej drużyny piłkarskiej. Może czas na nowy zestaw do treningów? Albo przyda się para halówek? Skonsultuj to z obdarowanym.

Często kolekcjonują piłkarskie karty do swoich albumów — możesz niedużym kosztem uszczęśliwić w ten sposób niejednego kolekcjonera-amatora. Warto też pochylić się nad klockami — budowanie rozwija wyobraźnię i motorykę, a gotowy eksponat napawa dumą każdego konstruktora. W tym wieku dzieciaki potrafią budować niesamowite konstrukcje i ożywiać je dzięki dedykowanym aplikacjom. Podczas zakupu zwróć uwagę na kategorie wiekowe — niekiedy pomoc dorosłego może okazać się nieodzowna, jeśli kupujemy takie zestawy nieco na wyrost, niedostosowane do wieku.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 11.10.2021.

