Wiosna, czas start. Dłuższe, cieplejsze dni oznaczają tylko jedno - zielone światło do zmiany codziennej garderoby. To też dobry czas na małe porządki w szafie i pretekst do małych zakupów.

Sklepy są pełne nowych, wiosennych kolekcji, które mogą przyprawić o lekki zawrót głowy, dlatego filtrując najgorętsze nowości, ograniczyłam się do wybrania swoich 5 ulubionych, które szczególnie zwróciły moją uwagę, i których lepiej nie przegapić.

Na liście znalazły się praktyczne elementy garderoby (z jednym małym wyjątkiem), których data ważności jest zdecydowanie dłuższa niż jeden sezon.

Spis treści:

Jeansowa koszula w niebieskim kolorze i koniecznie w wersji oversize. Ponadczasowa i prosta w stylizacji. Można łączyć ją dosłownie ze wszystkim: z dzianinowymi midi sukienkami, z szortami, mini, spodniami typu flare lub klasycznie – z rurkami i kowbojkami. Sprawdzi się o każdej porze roku. Mój wzrok przykuła ta z metką H&M wykonana z grubszego denimu. Nie wiem jak ty, ale ja oczami wyobraźni już uzupełniam nią wiosenne looki.

fot. Jeansowa koszula oversize H&M, cena: 129zł/materiały prasowe

Modna, przytulna i dobrej jakości. Te bluzę mam na oku już od dawna. Hoodie w kolorze latte z delikatnym, neonowym napisem założę nie tylko podczas home office. Świetna na wypad na rower oraz do noszenia na co dzień w parze z jeansami.

fot. Bluza z kapturem Marlu, cena: 340zł/materiały prasowe

Beżowe, zamszowe botki to od lat mój must-have na sezon wiosna-lato. Te idealne mają mieć nosek w szpic, mały obcas i szerszą cholewkę. Sekretem ich sukcesu jest uniwersalność. Dobre nie tylko na wiosnę. Na „szóstkę” zdają też egzamin latem w połączeniu z maxi sukienką. W tym roku wybór padł na model z wiosennego katalogu Zary. Wszystko się w nich zgadza - proste, piękne i do wszystkiego.

Modne botki na sezon wiosna-lato 2022: 3 najbardziej stylowe modele

fot. Beżowe botki na obcasie Zara, cena: 259zł/materiały prasowe

Plecione torby kolejny sezon z rzędu będą niekwestionowanym hitem. Tę idealną, na widok której pojawił się błysk w oku, znalazłam w ofercie polskiej marki L37. Tu bardzo dobra jakość i świetny design idą ze sobą w parze. Stawiam też plus za rozmiar oraz dodatkowy, dłuższy pasek. Jest pojemna, więc idealnie sprawdzi się na co dzień.

fot. Torba pleciona L37, cena: 899zł/materiały prasowe

Odchodząc od tematu mody, na marcowej liście nie mogło zabraknąć nowego zapachu. Nic tak nie poprawia mi nastroju, jak buteleczka pięknych perfum. Uwielbiam - to zdecydowanie za mało powiedziane. W tym miesiącu serce mocniej zabiło do kwiatowo-orientalnej kompozycji Bal D'Afrique, sztokholmskiego domu perfumeryjnego Byredo. Za 50ml tego cuda trzeba zapłacić prawie 650zł, ale jest warty swojej ceny.

fot. Perfumy Bal D'Afrique Byredo, cena: od 235zł/materiały prasowe

