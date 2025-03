Wybór prezentu dla nastolatka na święta 2024 to nie lada wyzwanie - szczególnie, że dzisiejsza młodzież bywa wymagająca i bardzo różnorodna, jeśli chodzi o zainteresowania. To, co będzie podobało się jednej osobie, inną może przyprawić o mimowolny wybuch śmiechu. Idealny prezent świąteczny dla nastolatka będzie więc spersonalizowany, zazwyczaj także modny. Nie zapomnij więc o gadżetach, trendach sezonu i niekonwencjonalnych podarunkach.

Reklama

Zanim zdecydujesz się na wybór konkretnego prezentu, zastanów się, co nastolatek lubi. Postaraj się dopasować podarunek do hobby obdarowanego. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z rady bliskiej osoby - rodzica czy rodzeństwa. Nie jest tajemnicą, że prezenty dla nastolatków wybiera się trudno, bo gusta dorastających chłopców i dziewczynek często się zmieniają, a za trendami czasem trudno nadążyć.

Spis treści:

Wiek nastoletni to czas, kiedy dojrzewający człowiek coraz mocniej skupia się na swoim wyglądzie. To właśnie teraz coraz ważniejsze stają się markowe ubrania, buty i akcesoria. Służą do wyrażania siebie, ale w niektórych środowiskach także do podkreślenia statusu społecznego.

Nie popieramy takiego wychowania, niemniej jednak w święta warto obdarować nastolatka ubraniem dobrej jakości, które posłuży na lata. Święta są też ostatecznie bardzo dobrą okazją, by spełnić modową „zachciankę” nastolatka.

Dobrym pomysłem będzie np. wełniany płaszcz, jeansowe spodnie czy sportowe buty, ale także oryginalne piżamy czy ciepłe, wygodne kombinezony. Śmiało możesz postawić też na biżuterię (złotą albo ręcznie robioną, np. z glinki), czy ponadczasowe zegarki.

Możesz też pokusić się o zakup karty podarunkowej do popularnego wśród nastolatków sklepu - np. H&M, Cropp Town, Sinsay, Bershka czy Reserved. Wtedy unikniesz problemu z nietrafionym rozmiarem czy kolorem.

Ciekawy, zaskakujący prezent na święta dla nastolatka zmotywuje do aktywności fizycznej albo pomoże wesprzeć nową pasję młodego człowieka. Elektryczna hulajnoga, kolorowy dzwonek do roweru czy retro wrotki spodobają się każdemu nastolatkowi, który aktywnie spędza czas. W ostatnich latach ogromną popularnością cieszą się również tzw. deskorolki fiszki (fishboard).

Jeśli masz większy budżet, dobrym pomysłem jest też np. tarcza do gry w darts. Lubiący sport i rywalizację młodzi ludzie mogą ucieszyć się też z zestawu do dość nowej, a bardzo ciekawej gry zespołowej: Spikeball (roundnet), która łączy w sobie zasady siatkówki i tenisa, a można grać w nią w każdym parku, ogródku lub na plaży.

Dobrym wyborem są akcesoria sportowe, takie jak słuchawki bezprzewodowe do biegania lub ćwiczeń, które ułatwią trenowanie z ulubioną muzyką. Równie praktyczny będzie smartband lub smartwatch, monitorujący liczbę kroków, tętno czy jakość snu, co zmotywuje do regularnej aktywności. Jeśli nastolatek lubi piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę, warto rozważyć zakup profesjonalnej piłki lub stroju sportowego ulubionego klubu.

Jeśli nastolatek ma nową "zajawkę" na jakiś sport, możesz postawić np. na karnet na konkretne zajęcia sportowe. Pozwoli to na odkrywanie i rozwijanie nowej pasji.

Każdy nastolatek marzy o tym, by zamienić swój pokój w „dorosły”, ale bez zadęcia i z lekkim przymrużeniem oka. Wybierz więc prezent świąteczny, który mu w tym pomoże. Postaw na niebanalną ramkę do zdjęć, puf do siedzenia czy wygodny hamak. Możesz kupić też ozdobny neon, lampki typu cotton balls lub piękny plakat w stylu vintage.

Raczej nie kupuj gadżetów ze świątecznymi wzorami, szczególnie jeśli prezent ma wylądować dopiero pod choinką - wtedy bożonarodzeniowy kubek czy kocyk przyda się dopiero w kolejnym roku.

Warto postawić na dodatki, które można łatwo personalizować, jak np. tablica korkowa lub magnetyczna, gdzie można przypinać zdjęcia, notatki i inspiracje. Świetnym pomysłem są również modne organizery na biurko, które pomogą utrzymać porządek i stworzą idealną przestrzeń do nauki oraz pracy nad projektami.

Dla miłośników relaksu i przytulnych wnętrz ciekawym wyborem będzie dyfuzor zapachowy z naturalnymi olejkami eterycznymi lub miękki, designerski koc, który przyda się nie tylko zimą.

Elektronika to zawsze trafiony wybór na prezent świąteczny dla nastolatków, którzy uwielbiają nowoczesne technologie i przydatne gadżety. Smartwatche i opaski sportowe to absolutne hity - monitorują aktywność, pozwalają śledzić sen, a nawet sterować muzyką.

Równie praktycznym wyborem będzie bezprzewodowy głośnik Bluetooth czy powerbank o wyjątkowym, zabawnym designie, który przyda się każdemu, kto stale korzysta z telefonu, a wiadomo, że dla nastolatków smartfon to niemalże przedłużenie ręki.

W kategorii gadżetów do rozrywki warto rozważyć czytnik e-booków - dzięki niemu nastolatek może mieć zawsze przy sobie całą bibliotekę, idealną na wyjazdy czy relaks w domu. Możesz dorzucić do tego abonament w jednej z internetowych bibliotek, takich jak Legimi czy Empik GO.

Gracze z kolei na pewno ucieszą się z pada do gier komputerowych lub słuchawek gamingowych z wysokiej jakości mikrofonem, które pozwolą im w pełni zanurzyć się w wirtualnych światach.

Dla nastolatek lubiących pielęgnację i urodę idealnym prezentem będą elektroniczne gadżety urodowe, jak soniczna szczoteczka do twarzy, która dokładnie oczyszcza skórę, a także lokówka, prostownica lub szczotka prostująca włosy - te urządzenia umożliwią eksperymentowanie z fryzurą i stylizacją na co dzień.

Jeśli nastolatek lubi fotografię i media społecznościowe, ciekawym pomysłem jest przenośna drukarka do wywoływania zdjęć, która pozwala drukować je bezpośrednio z telefonu. Dla fanów nagrywania filmów i tworzenia treści wideo świetnie sprawdzi się stabilizator do smartfona (tzw. gimbal), który zapewni płynność ujęć, a także mały, wielofunkcyjny statyw czy lampa pierścieniowa, które pomogą w tworzeniu profesjonalnych zdjęć i filmów.

Z kolei bardziej kreatywni nastolatkowie docenią tablet graficzny - doskonały do rozwijania talentu rysowniczego czy projektowania. Natomiast młodzi miłośnicy muzyki z pewnością ucieszą się z słuchawek bezprzewodowych, które sprawdzą się zarówno w podróży, jak i na spacerach.

Prezent dla nastolatka na święta 2024: książki

Wartościowa książka to zawsze dobry prezent na święta dla nastolatków (i nie tylko). Postaw więc na lekturę, która porusza ważne dla dorastających chłopców i dziewcząt tematy - tolerancji, akceptacji, pewności siebie czy edukacji seksualnej. Możesz sięgnąć po coś z nowości, ale świetnie sprawdzi się też młodzieżowa klasyka, np. pięknie ilustrowane wydanie Harry'ego Pottera lub Opowieści z Narni. Jeśli nie jesteś na bieżąco z czytelniczymi preferencjami nastolatka, możesz kupić np. pięknie wydany planer mola książkowego.

Jeśli młody człowiek interesuje się jakimś sportem albo dziedziną nauki czy sztuki, możesz postawić na ciekawie wydaną biografię lub album. Niektóre z nich, np. historie wielkich domów modowych, są naprawdę ciekawą lekturą, nawet jeśli wydaje się, że taka książka może nie być interesująca.

Kosmetyczne prezenty to świetny wybór dla nastolatków – zarówno dziewczyn, jak i chłopców. Warto sięgnąć po produkty, które będą praktyczne, ale jednocześnie sprawią przyjemność i wprowadzą młodych użytkowników w świat pielęgnacji.

Dla dziewczyny dobrym pomysłem są zestawy kosmetyków do pielęgnacji twarzy, np. żele oczyszczające i kremy nawilżające przeznaczone do skóry młodzieńczej, która często boryka się np. z problemami trądzikowymi. Możesz wybrać je w zestawach świątecznych albo postawić na kosmetyczny kalendarz adwentowy.

Chłopcy również ucieszą się z odpowiednio dobranych kosmetyków. Postaw na zestaw do codziennej pielęgnacji, składający się z żelu do mycia twarzy oraz dezodorantu czy flakonu perfum. Popularnym wyborem są także kosmetyki do pielęgnacji włosów - nastolatkowie docenią odżywki bez spłukiwania czy żele do stylizacji, które pozwolą eksperymentować z fryzurą. Uniwersalnym prezentem będzie też zestaw produktów do pielęgnacji ciała, np. żel pod prysznic o świeżym zapachu czy krem do pielęgnacji lub golenia pierwszego zarostu.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 31.10.2013.

Pomysły na prezenty świąteczne:

Pomysły na prezent na mikołajki:

Reklama