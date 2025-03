Co roku rodzice, dziadkowie i inni najbliżsi mają problem z tym, co kupić swoim dzieciom i wnukom na gwiazdkę. Półki sklepowe uginają się od ciężaru zabawek, a sklepy internetowe kuszą nieograniczonym wyborem. Wybierając prezent na święta 2024 dla przedszkolaka, niewątpliwie trzeba się kierować zainteresowaniami dziecka, ponieważ w wieku 3-6 lat gusta są już zgoła odmienne. W poniższym artykule przedstawimy nasz redakcyjny wybór prezentów dla przedszkolaków na święta Bożego Narodzenia, który będzie bardzo dobrą inspiracją.

Reklama

Spis treści:

O zaletach klocków nikomu nie trzeba mówić. Uczą one kreatywności, sprawności manualnej i cierpliwości. Potrafią zabawić dzieci nawet na długie godziny i nie nudzą się latami. Budowa z klocków i zabawa figurkami daje dzieciom możliwość upustu swojej wyobraźni. Niezależnie czy są to klocki konstrukcyjne wykonane z plastiku, czy drewna, zawsze warto rozpatrzyć tę propozycję jako prezent na święta dla przedszkolaka.

Zestawy klocków LEGO

Klocki Lego to zawsze bardzo dobry wybór na prezent, zarówno dla chłopca jak i dziewczynki w wieku 2-5 lat, a nawet już od 18 miesiąca życia. Oferta zestawów klocków jest naprawdę szeroka i można ją elastycznie dopasować do założonego budżetu prezentowego. Wyboru można dokonać pomiędzy jednoelementowym zestawem za kilkadziesiąt złotych, a bardzo rozbudowaną budowlą z klocków Lego za kilkaset złotych. Nasze dzisiejsze propozycje to dobry pomysł zarówno dla jedynaków, jak i do domów, gdzie jest rodzeństwo lub jeśli lubimy zapraszać do zabawy kolegę lub koleżankę z przedszkola czy sąsiedztwa.

Z własnego doświadczenia wiem, że starsze dzieci (nawet te w wieku szkolnym) chętnie bawią się tymi zestawami ze swoimi młodszymi siostrami i braćmi. W rodzinach wielodzietnych takie zestawy służą spokojnie nawet 10 lat! Bestsellerowymi zestawami są: Domek na drzewie 3w1 oraz kultowy zestaw Pociąg z cyferkami, który przyda się w przedszkolu do nauki liczb, a w szkole podstawowej do ćwiczenia pierwszych działań matematycznych). Jak widać, taki zestaw może posłużyć naprawdę co najmniej do 6 roku życia.

Zestawy klocków Playmobil

Dużą popularnością cieszą się również zestawy klocków Playmobil. Charakteryzują się one mniejszą liczbą elementów, zatem nawet najmłodszy przedszkolak nie powinien mieć problemu ze złożeniem swojego prezentu. W sprzedaży dostępne są także zestawy z ludzikami i zwierzętami, co może stanowić idealne uzupełnienie pozycji, które już znajdują się w kolekcji najmłodszych członków naszej rodziny.

Klocki konstrukcyjne Mini Waffle

Bardzo ciekawą propozycją na prezent na święta dla przedszkolaka są także klocki konstrukcyjne zwane waflami. Są to średniej wielkości elementy, wykonane z przyjemnej w dotyku, elastycznej gumy. W sprzedaży dostępne są duże i małe zestawy tych klocków, występują one w różnej kolorystyce i tematyce, a ich bardzo dużą zaletą jest fakt, że można je ze sobą łączyć i tworzyć niesamowite rzeczy.

fot. 1. Klocki „Zabawy Vaiany na wyspie”, Lego, cena ok. 85 zł; 2. Klocki „Posterunek policji – pościg”, Lego , cena ok. 150 zł; 3. Klocki Magnetyczne Rainbow Mini Pack (24 elementy), Connetix, cena ok. 150 zł; 4. Klocki Mini Waffle - Wyścig (80 elementów), Marioinex, cena ok. 40 zł; 5. Klocki Pitagorasa (30 elementów), Rubanta, cena ok. 75 zł.

Dzieciaki w wieku od 3 do 6 lat uwielbiają wspólnie bawić się w odgrywanie ról. Zdecydowany prym wśród przedszkolaków wiodą oczywiście strażacy, policjanci i księżniczki. Aby ułatwić dzieciom zabawę, w sklepach dostępny jest cały szereg akcesoriów dedykowanych najmłodszym, aby ich zabawa była jeszcze bardziej kreatywna.

Zabawkowa kuchnia, lodziarnia i supermarket

Idealnym pomysłem na prezent na święta 2024 dla przedszkolaka będzie zabawka, dzięki której będzie mógł się poczuć jak bohater swojej wyobraźni. Zatem bardzo popularnym wyborem na upominek świąteczny są drewniane kuchnie dla dzieci, które można wzbogacić akcesoryjnymi dodatkami takimi jak warzywa, owoce czy słodycze. Pozostając w tematyce jedzenia – bardzo ciekawą propozycją prezentu dla przedszkolaka może być zabawkowy supermarket z wyposażeniem. W ten sposób dzieci, zarówno chłopcy jak i dziewczynki, mogą uczyć się podstawowych zachowań, które procentować będą w przyszłości. Po zakończeniu zakupów spożywczych, można udać się do zabawkowej lodziarni i spędzić tam chwilę, relaksując się z kolegami lub rodzeństwem.

Warsztat i zestaw ogrodniczy

Miłośnikom skręcania śrubek i uderzania młotkiem, bez wątpienia do gustu przypadnie dziecięcy drewniany warsztat. Można w nim dać upust swojej kreatywności, tworząc różne budowle przy pomocy narzędzi, gwoździ i innych akcesoriów. Zabawka ta bardzo dobrze rozwija samodzielne myślenie i umiejętności konstruktorskie. Po zakończeniu zabawy w małego Adama Słodowego, warto udać się do ogrodu z własnymi akcesoriami. Dzieci uczą się obserwując rodziców, zatem od małego warto wciągać dzieci do różnych obowiązków domowych, a opieka nad własnymi roślinami niewątpliwie należy do jednych z najprzyjemniejszych obowiązków.

Zestaw małego lekarza

Ciekawym pomysłem na prezent świąteczny 2024 dla przedszkolaka jest zestaw lekarski i wiele innych specjalistycznych narzędzi potrzebnych do pracy w szpitalu. Taka zabawka jest bardzo dobrym sposobem na oswojenie dzieci z wizytami lekarskimi, które niekiedy bywają dla nich bardzo stresujące. Tak jak w przypadku innych zabawek, również jeśli chodzi o „zabawki medyczne” jest spora możliwość dokupowania innych akcesoriów, łącznie ze strojami.

fot. 1. Kasa fiskalna z akcesoriami, Small foot, cena ok. 75 zł; 2. Warsztat z narzędziami, Little Dutch, cena 699 zł; 3. Kostium Astronauta, Melissa & Doug, cena ok. 150 zł; 4. Miękki zestaw do robienia kanapek, Melissa & Doug, cena ok. 90 zł; 5. Zestaw małego lekarza w walizce (43 elementy), Extralink, cena ok. 60 zł.

Jednym ze standardowych pomysłów na prezent na święta 2024 dla przedszkolaka są oczywiście gry planszowe dla dzieci. To zabawki, które nigdy nie tracą na popularności, a producenci prześcigają się w pomysłach, aby jak najbardziej urozmaicić dzieciom wybór. Wśród planszówek znajdziemy gry edukacyjne, zręcznościowe, karciane i strategiczne. Podobnie jak w przypadku pozostałych zabawek, ważny jest tutaj wybór pod kątem zainteresowań przedszkolaka i umiejętności.

Gry edukacyjne dla przedszkolaków

Planszówki edukacyjne są skonstruowane tak, aby w łatwo dostępny i rozrywkowy sposób przekazać dzieciom ważne umiejętności lub wiedzę. Na takim założeniu opiera się gra strategiczna Magiczna marchewka firmy Janod, w której skład wchodzi drewniany kopczyk, różnokolorowe marchewki, drewniany królik i kostki do gry. Celem zabawy jest wyciągnięcie jak największej liczby marchewek z kopczyka zanim królik siedzący na górze wpadnie do środka. Gra ta uczy planowania, trenuje koncentrację i przyswaja rozpoznawanie kolorów.

Ciekawą grą edukacyjną jest np. propozycja Kapitana Nauki „Polska”. Dzięki niej przedszkolaki mają okazję poznać ciekawostki z historii, geografii i kultury naszego kraju. Nie od dziś wiadomo, że zdobywanie wiedzy przez zabawę jest bardzo skuteczną formą edukacji.

Gry zręcznościowe

Dziecko może ucieszyć pod choinką gra z ukochanymi bohaterami z Psiego patrolu. Ten pomysł na prezent na święta 2024 dla przedszkolaków bez wątpienia dostarczy wiele śmiechu, ale także pozwoli rozwinąć koordynację ruchową dłoni. Gra zręcznościowa Skoczki Psi patrol to dynamiczna gra dla całej rodziny, która rozwija sprawność manualną. Celujecie do środka tarczy, a ten kto zrobi to najlepiej, wygrywa.

Gra Spadająca Kura marki Smiki to zabawka, która ćwiczy koordynację ręka-oko, ale też umiejętność planowania i koncentracji. Zasady są banalnie proste: chodzi o zbudowanie ściany z drewnianych klocków, umieszczenie na samej górze kurki, a następnie zbijanie klocków tak, aby kurka jak najdłużej się utrzymała. Taka gra podarowana przedszkolakowi w prezencie na święta będzie doskonałym pomysłem na wspólne spędzanie czasu.

Jeżeli gry zręcznościowe to ulubiona rozrywka dziecka, mamy kolejne propozycje. Gra „Sprytna ośmiornica” pozwala zamienić się na chwilę w podwodne zwierzę, którego zadaniem jest ułożenie konstrukcji z kubeczków. Wszystko wydaje się łatwe, ale trzeba dokonać tego przy użyciu specjalnych macek. Inną propozycją planszówki na świąteczny prezent dla przedszkolaka mogą być „Akrobaci” firmy Janod. Gra ta polega na ułożeniu jak najwyższej wieży z plansz i figurek, a także na uniknięciu zniszczenia powstałej konstrukcji. W przypadku tej drugiej sytuacji – zabawę trzeba zacząć od nowa.

Gry familijne — dla rodziców i przedszkolaków

Gdy mowa o grach familijnych, nie można zapomnieć o kultowej serii Dzieci kontra Rodzice wydawnictwa Kangur, którą pokochali mali i duzi. Jedną z wersji jest gra Zagadki 4+. Karty zawierają rysunkowe odpowiedzi na pytania, dzięki czemu dzieci, które jeszcze nie umieją czytać, również będą się świetnie bawić. Świąteczną atmosferę umili z kolei wersja gry, która powstała specjalnie na tę okazję. Skierowana jest do graczy od 6 roku życia.

Nadal nie wiesz, jaką grę wybrać dla przedszkolaka pod choinkę? Gry „Grzybobranie” chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Poruszając się po planszy należy zbierać do swojego koszyka grzyby, jednak nie jest to taka prosta sprawa. Po drodze można napotkać różne niespodzianki i zadania do wykonania. Zostając w leśnym klimacie, interesującym pomysłem na prezent na święta 2024 dla przedszkolaków jest gra „Ślimaki to mięczaki”. Planszówka ta jest wyścigiem, w której można poruszać się nie tylko swoim pionkiem, ale również przeciwników. Co zaskakujące – zwycięzcą gry jest ślimak, który znajduje się najdalej mety.

1. Gra „Magiczna marchewka”, Janod, cena ok. 90 zł; 2. Gra „Skoczki Psi Patrol”, Trefl, cena ok. 40 zł; 3. Gra „Dzieci kontra Rodzice - Zagadki”, Kangur, cena ok. 20 zł; 4. Gra „Spadająca kura”, Smiki, cena ok. 45 zł; 5. Gra „Bing”, Lisciani, cena ok. 45 zł.

Na koniec coś, bez czego nie mogą się obyć święta. Mowa oczywiście o książkach dla dzieci! Rynek wydawniczy dla najmłodszych jest olbrzymi, na szczęście, a półki małych czytelników coraz częściej wypełnione są po brzegi. Pomysłów książkowych na prezenty na święta 2024 dla przedszkolaków jest bez liku, są to również książki dla dzieci na adwent, ale poniżej zaprezentujemy te, które przetestowałyśmy na własnych dzieciach.

Seria książek o ulicy Czereśniowej

Te książki obrazkowe zasługują już na miano kultowych. Raczej trudno jest znaleźć dom, w których tej pozycji nie ma. Książki o ulicy Czereśniowej charakteryzują się tym, że za każdym razem, gdy oglądamy tę książkę, znajdujemy w niej nowe ciekawostki i odkrycia. Zabawa nie ma końca, a oko najmłodszych czytelników wyczulone jest na takie smaczki. Seria ta dostępna jest w sprzedaży jako 6 osobnych tomów podzielonych na pory roku oraz części: dom i noc na ulicy Czereśniowej. Na półkach sklepowych dostępne jest również wydanie zbiorcze pt. „Rok na ulicy Czereśniowej”.

Seria książek o Skarpetkach

Głównymi bohaterami tych książek są właśnie skarpetki, które w szerokim świecie przeżywają różne przygody. Są takie, które zostają politykami, inne wybierają karierę aktorów, kolejne poświęcają się roli zastępczych matek. W tej chwili skarpetkowa seria liczy sobie kilka tomów, zatem bez obaw – ciągle można być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami z ich życia. Serię tę można czytać na okrągło i nigdy się nie nudzi.

Seria książek o Basi

Basia jest główną bohaterką serii książek poruszającej najważniejsze tematy z życia przedszkola i nie tylko. Dzięki tej rezolutnej dziewczynce dzieci mają okazję poznać wiele nowych słów, uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania, a także poznać najważniejsze emocje towarzyszące im na co dzień. Książki z tej serii będą bardzo intersującym wyborem na świąteczny prezent dla przedszkolaka, bo główna bohaterka jest ich rówieśniczką.

Seria książek o zawodawch wydawnictwa „Mądra Mysz”

Książki zatytułowane „Mam przyjaciela...” i „Mam przyjaciółkę...” to niewielkie pozycje wydawnicze, jednak zawierają w sobie wiele ciekawych informacji. Każda z książeczek poświęcona jest innemu zawodowi, dzięki czemu przedszkolaki mają możliwość zapoznania się z tajemnicami zawodowymi policjanta, strażaka, piekarza, pszczelarza, baletnicy lub piłkarza. Każda z tych książek jest niewielkich rozmiarów i kosztuje jedynie kilka złotych, co dla małego miłośnika i kolekcjonera książek może mieć duże znaczenie.

Książki o zimie i świętach dla przedszkolaków

W księgarniach znajdziemy szeroki wybór książek o tematyce zimowej i świątecznej dla najmłodszych czytelników. Wciągające historie okraszone płatkami śniegu, zapachem pierników i melodią kolęd przeniosą najmłodszych do świata wyobraźni. Ba, nie tylko najmłodszych! Nawet gdy dziesiątki ubranych choinek masz już za sobą, to warto wybrać się wraz z dzieckiem w tę podróż, by poczuć magię świąt, tak jak wtedy, gdy sami byliśmy jeszcze dziećmi. Zimowe opowieści z pewnością w tym pomogą.

1. Ellen Karlsson, Jak ratowaliśmy Wigilię, cena ok. 45 zł; 2. Sam Usher, Śnieg, cena ok. 30 zł; 3. Astrid Lindgren, Patrz, Madika, pada śnieg!, cena ok. 25 zł; 4. Anna Paszkiewicz, Zimowe opowieści, cena ok. 30 zł; 5. Ewelina Garbula, W Krainie Mikołaja. Świąteczna wyszukiwanka, cena ok. 25 zł.

Dziewczynkom, które w sklepie z zabawkami biegną prosto do działu z lalkami, przypadną go gustu lalki albo akcesoria takie jak wózek, domek czy kołyska. Fankę Kociego domku Gabi ucieszą z pewnością zabawki z ulubioną bohaterką, np. duży grający domek z figurkami i dodatkami. A może jednak marzy, by pod choinką znaleźć lalkę z serii Rainbow High? Wybór wśród tych zabawek jest przeogromny, w sklepach znajdziesz m.in. lalkę w wersji zimowej.

Jeżeli mowa o prezencie na święta 2024 dla przedszkolaka, nie można nie wspomnieć o lalce Barbie, która wciąż jest w doskonałej formie, chociaż ma już ponad 60 lat! W sklepach dostępnych jest tyle wersji, że trudno je zliczyć. Barbie gimnastyczka, piosenkarka, pediatra, kelnerka czy astronautka... Pod choinkę można też włożyć bajkową syrenkę, której włosy zmieniają kolor. Znajdzie się coś odpowiedniego dla każdej małej marzycielki.

fot. 1. Barbie. Malibu Syrenka, Mattel, cena ok. 90 zł; 2. Lalka Winter Wonderland Doll, Rainbow High, cena ok. 200 zł; 3. Koci Domek Gabi, Spin Master, cena ok. 350 zł; 4. Drewniany domek dla lalek, Mamabrum, cena ok. 350 zł; 5. Wózek spacerówka dla lalki, Asi, cena ok. 120 zł.

Jeżeli twój ulubiony przedszkolak jest w ciągłym ruchu i trudno mu usiedzieć na miejscu, to wsuń pod choinkę prezent, dzięki któremu spożytkuje nieograniczoną energię. Wśród naszych tegorocznych propozycji prezentowych dla aktywnych dzieci są akcesoria sportowe, np. kosz do koszykówki i trampolina z poręczą, a także hulajnoga, która rośnie wraz z dzieckiem, a więc szybko nie trafi w kąt.

W sklepach jest również spory wybór gier angażujących dzieci ruchowo, np. Joga dla dzieci oraz Podłoga to lawa. Z tą ostatnią dywan zmieni się na czas zabawy w niebezpieczną magmę, a przeżyje tylko ten, który będzie bezbłędnie poruszać się po "bezpiecznych kamieniach". A ty... możesz w tym czasie spokojnie popijać kolejnego pierożka czerwonym barszczem.

fot. 1. Minikosz do koszykówki, Wilson, cena ok. 100 zł; 2. Hulajnoga Lionelo Franky Beige Latte, Lionelo, cena ok. 220 zł; 3. Gra Joga dla dzieci. Trening ciała i umysłu, Kapitan Nauka, cena ok. 30 zł; 4. Trampolina dla dzieci z poręczą i światłami LED, Komfotteu, cena ok. 250 zł; 5. Gra Podłoga to lawa, Goliath, cena ok. 80 zł.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 4.11.2019 przez Weronikę Kwaśniak.

Pomysły na prezenty świąteczne:

Pomysły na prezent na mikołajki: