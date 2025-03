Chcesz obdarować ukochaną kobietę mikołajkowym prezentem, który będzie przypominał jej o tobie? W takim razie biżuteria w kształcie serca, album ze wspólnymi zdjęciami albo kartka okolicznościowa z odręcznie napisanymi życzeniami i wyznaniem miłości będą strzałem w dziesiątkę. Swoje uczucia okażesz także wybierając ciepłe i stylowe zimowe rękawice, ogrzewacz do rąk albo puszysty szalik. To jeden ze sposób na okazanie troski bez wypowiadania słów.

Reklama

Jeśli zastanawiasz się, co kupić dziewczynie na mikołajki 2024, jesteś w najlepszym miejscu. Mamy aż 50 propozycji, które na pewno zrobią na niej wrażenie. W zestawieniu znajdziesz wspaniałe mikołajkowe prezenty od 30 do 100 zł oraz te droższe, które kupisz w popularnych sklepach i online.

Niezależnie od tego, czy interesuje się modą, fascynuje światem beauty, jest miłośniczką aranżacji wnętrz, czy uwielbia czytać – znajdziesz wszystko. Nie zabrakło też prezentów dla niej ze świątecznym motywem, które zawsze wzruszają, bez względu na pesel.

Spis treści:

Prezent dla dziewczyny na mikołajki nie musi być drogi, aby przypadł jej do gustu i wyraził twoje uczucia. Jeśli skrywa się w tobie wrażliwa dusza, możesz przelać swoje myśli na papier i wręczyć je w formie prezentu, jakim będzie dekoracyjna kartka okolicznościowa. A gdy trudno jest ci dobrać odpowiednie słowa, z pomocą przychodzą gotowe życzenia na mikołajki. Zabawne i krótkie wierszyki z pewnością wywołają wielki uśmiech na twarzy ukochanej.

Wśród propozycji na upominek do 30 zł znajdziesz także piękne ramki na zdjęcia, breloczki, zgrabne filiżanki lub kubki oraz eleganckie kosmetyczki. To propozycje, które są praktyczne i cieszą oko ciekawym wykonaniem. A gdy poszukujesz czegoś dla relaksu postaw na kolorowanki dla dorosłych. Wybór jest naprawdę szeroki - od wzorów zwierząt aż po mandale. Na poprawę nastroju najlepsza jest czekolada i inne słodkości. Dlatego kolejną propozycją na mikołajkowy upominek jest opakowanie wypełnione pysznymi pralinkami bądź kolorowymi makaronikami.

Gdy twoja partnerka uwielbia gotować, ale wciąż nie może znaleźć na to czasu, wrzuć jej do skarpety książkę "Kuchnia dla zabieganych. Dania przygotowane w weekend na cały tydzień" autorstwa Anne Loiseau. Przepisy są łatwe, szybkie, absolutnie pyszne. Jeśli natomiast chcesz rozgrzać jej serce kup czerwony T-shirt i zrób własny nadruk. Będzie jedyny, niepowtarzalny.

fot. Co kupić dziewczynie na mikołajki 2024 - prezenty do 30 zł: 1. Kartka świąteczna, nadwyraz.com, cena: 12,99 zł; 2. Ramka na zdjęcia boho, Agata Meble, cena: 16,99 zł; 3. Skórzany brelok do kluczy w kształcie serca, modnyportfel.pl, cena: 15,99 zł; 4. Kamionkowy kubek, Flying Tiger, cena: 20 zł; 5. Kolorowanka z kotami, Empik, cena: 17,99 zł; 6. Książka "Kuchnia dla zabieganych. Dania przygotowane w weekend na cały tydzień, Loiseau Anne, cena: ok. 25 zł; 7. Klasyczny zestaw makaroników, Karmello, cena: 27,99 zł; 8. Czerwony T-shirt, Terranova, cena: 16,99 zł /materiały prasowe

Jeśli twój budżet na mikołajkowy prezent dla dziewczyny to 40 zł, też mamy kilka praktycznych i stylowych propozycji. Dla miłośniczek kryminalnych opowieści okraszonych nutką hiszpańskiego temperamentu poleca się nowa pozycja wydawnicza pt. "Todo Arde. Wszystko płonie", której autorem jest Juan Gomez-Jurado. Aby zimowe popołudnia mijały z jak najlepszym samopoczuciem, do dobrej lektury świetnie pasuje mięciutki kocyk - najlepiej z frędzlami albo ten wykonany z polaru.

Pozostając w odprężającym klimacie, na upominek mikołajkowy świetnie sprawdzi się również zestaw herbat. Aby zboczyć z torów monotonii, postaw na oryginalne opakowanie. Zaskocz żonę albo dziewczynę i podaruj jej suszony, herbaciany napar z dodatkiem ziół i kwiatów, który zapakowany jest w wąskie, długie szklane fiolki. Dzięki temu całość nabiera retro charakteru.

Świetnym wyborem będzie też notatnik z pięknym, kwiatowym motywem - zapisze w nim wszystkie swoje sekrety. Możesz postawić też na ciepłą czapkę na zimowe spacery w jej ulubionym kolorze albo termofor z zabawną aplikacją. Puzzle dobrej jakości, wykonane z trwałej tektury to również jeden z pomysłów na mikołajkowy podarunek dla dziewczyny. Zestaw zawierający 1000 elementów dostarczy długich godzin odprężającego zajęcia.

fot. Co kupić dziewczynie na mikołajki 2024 - prezenty do 40 zł: 1. Książka "Todo Arde. Wszystko płonie", Juan Gomez-Jurado (wydawnictwo SQN), cena: 34,37 zł; 2. Pled czerwony Vinterfint, Ikea, cena: 24,99 zł; 3. Zestaw herbat w fiolkach, Miodowa Mydlarnia, cena: 41,65 zł; 4. Brulion z gumką w kwiaty, Bonito, cena: 16,99 zł; 5. Czapka z domieszką wełny, Medicine, cena: 39,90 zł; 6. Termofor gumowy i pokrowiec, Tadar, cena: 23,99 zł; 7. Kieszonkowy ogrzewcza, Flying Tiger, cena: 12 zł; 8. Puzzle panoramiczne, Empik, cena: 35,99 zł /materiały prasowe

Twoja druga połówka należy do tej grupy osób, które przebierają nogami w oczekiwaniu na święta? Jeśli z radością przystraja okna domu sztucznym śniegiem i pierwsza ze wszystkich dekoruje choinkę - to znak, że nie musisz zbyt długo zastanawiać się nad tym, co jej kupić na mikołajki. Niezależnie od tego, czy będzie to etui na telefon, butelka termiczna, mięciutkie kapcie, luźny T-shirt czy też puszyste nauszniki na spacery w mroźne dni - pamiętaj o tym, że na każdym z tych przedmiotów powinien znajdować się świąteczny motyw. Niech to będzie uroczy bałwanek, płatek śniegu, renifer z czerwonym nosem albo gałązki świerku.

Innym pomysłem na to, co kupić dziewczynie na Mikołaja, w klimacie zbliżających się zimowych świąt, będzie zestaw bombek choinkowych. Możesz postawić na klasyczną czerwień, złoto lub niezwykle modny w tym roku kolor pistacjowy.

fot. Co kupić dziewczynie na mikołajki - prezenty z motywem świątecznym: 1. Świąteczne etui na telefon, Etui Studio, cena: 43 zł; 2. Świąteczne kapcie z piernikiem, Reserved, cena: 22,99 zł; 3. Butelka termiczna Bałwanek 400 ml, Dajar, cena: 19,90 zł; 4. Koszulka świąteczna z reniferem, swetryswiateczne.com, cena: 69,00 zł; 5. Nauszniki zimowe świąteczne, Empik, cena: 27,30 zł; 6. Bombki plastikowe, goliathome.pl, cena: 49,90 zł; 7. Girlanda z choinkami i bombkami, Homla, cena: 37 zł; 8. Poduszka Candy, bajkowewnetrza.pl, cena: 129,99 zł /materiały prasowe

Superprezent na mikołajki 2024 dla dziewczyny nie musi kosztować fortuny. Znalazłyśmy też kilka podarunków do 100 zł, które na pewno ją zachwycą i wywołają szeroki, szczery uśmiech. Do ozdobnego pudełeczka zapakuj na przykład srebrną bransoletkę z subtelna zawieszką czterolistnej koniczynki. Wśród biżuteryjnych propozycji znajdziesz również duże, masywne kolczyki kółka w złotym kolorze oraz minimalistyczny, ozdobny zegarek w stylu vintage.

Poszukując prezentu na mikołajki dla niej nie można ominąć modnych dodatków do zimowych stylizacji. Tutaj prym wiodą ciepłe i długie szaliki. Jeśli chcesz, aby twój podarunek był oryginalny, sięgnij po moc koloru i zabawny napis. Jedną z takich propozycji jest szalik Niezła Sztuka, który chwyci za serce każdą miłośniczkę malarstwa albo grafiki. Po ciepłą czapkę możesz wybrać się do sklepów takich jak: Cropp, Reserved, Medicine albo Mohito. Znajdziesz tam szeroki wybór kapeluszy, czapek z pomponem ale także lansowanych przez it-girls dzianinowych kapturków i kominiarek. Pokaż, że znasz się na trendach i wybierz modny dodatek w kolorze mlecznej czekolady.

Dla kobiet, które lubią łączyć modę z wygodą dobrze sprawdzi się bluza z kapturem albo longsleeve o luźniejszym kroju. Na przekrój zimie sięgnij po wzorzyste i kolorowe modele - duży wybór znajdziesz na przykład na platformie zakupowej Zalando albo About You. Jest szansa, że trafisz na sezonowe wyprzedaże.

fot. Co kupić dziewczynie na mikołajki 2024 - prezenty do 100 zł: 1. Bransoletka srebrna konicznyna, Yes, cena: 79 zł; 2. Kolczyki złote koła, Pinky's, cena: 49,99 zł; 3. Drewniany album na zdjęcia, fajnahistoria.pl, cena: 54,99 zł; 4. Damska czapka z pomponem, Medicine, cena: 79,90 zł; 5. Zegarek damski, Casio (Zalando), cena: 99,00 zł; 6. Kolorowy szalik, nadwyraz.com, cena: 99,99 zł; 7. Dzianinowa kominiarka, Pull and Bear, cena: 65,90 zł; 8. Koszulka w paski, Monki (About You), cena: 59,90 zł; 9. Minizawieszka srebrna skrzydło anioła, Pandora, cena: 89 zł /materiały prasowe

Co jeszcze można kupić dziewczynie na mikołajki? Dobrym pomysłem będzie również ozdobna, świąteczna poszewka na poduszkę, świeca o zapachu słodkiego karmelu i cynamonu (w sam raz na mroźne, zimowe wieczory) lub kubek z pozytywnym napisem - poranna kawa będzie w niej smakowała o niebo lepiej. Ukochanej możesz też podarować plakat z wyznaniem miłości. Za każdym razem, gdy na niego spojrzy, zrobi jej się cieplej na sercu.

Oprócz tego na liście designerskich dodatków do mieszkania znajdziesz jeszcze stołową lampę w kształcie grzybka, która nie tylko zachwyci stylowym wyglądem, ale też da przyjemne rozproszone światło. Wśród topowych propozycji nie może też zabraknąć szklanych świeczników, wazonów z efektem zmiętego szkła oraz dużej, ceramicznej donicy.

fot. Co kupić dziewczynie na mikołajki 2024 - prezenty do domu: 1. Świeczka zapachowa z drewnianym knotem, Notino, cena: 42,39 zł; 2. Lampa stołowa Walter, Westwing, cena: 409,90 zł; 3. Plakat Love, posterlounge.pl, cena: 49,95 zł; 4. Poszewka na poduszkę zielona, Ikea, cena: 14,99 zł; 5. Wazon ze szkła dmuchanego Obsidian, Westwing, cena: 159,90 zł; 6. Koc z imitacji futra, H&M, cena: 259,99 zł; 7.Kubek z wytłoczonym sercem, Flying Tiger, cena: 25 zł; 8. Komplet świeczników Clea, Westwing, cena: 189,90 zł; 9. Doniczka Jokum, Jysk, cena: 90 zł /materiały prasowe

Kuszące zapachem mydełka naturalne w kostce, akcesoria do oczyszczania i pielęgnacji skóry twarzy a może zestaw lakierów, dzięki którym twoja ukochana stworzy manicure wpisujący się w najnowsze trendy? Kosmetyczny prezent dla dziewczyny na mikołajki to zawsze dobry pomysł. Masz tu spore pole do popisu - od zestawów z balsamem i żelem pod prysznic aż po pakiety maseczek do rąk, stóp i włosów, uzupełnione o oczyszczające plasterki na nos.

Makijażowe inspiracje nadejdą w mgnieniu oka, gdy twoja ukochana zostanie obdarowana paletką cieni do powiek o hipnotyzujących, błyszczących kolorach. Wisienką na torcie będzie puszysty pędzel do pudru czy różu, który pomoże udoskonalić i utrwalić make-up. Z kolei marzeniem każdej włosomaniaczki będzie otrzymanie suszarki do włosów Dyson, która nie tylko zadba o szybkie wysuszenie włosów i ich stylizację, ale również ochroni pasma przed uszkodzeniami termicznymi. Flakonik z ulubionymi perfumami również skradnie serce każdej kobiety.

fot. Co kupić dziewczynie na mikołajki 2024 - kosmetyki: 1. Mydło naturalne Kurpiowska jarzębina, braciamydlarze.pl, cena: 23 zł; 2. Urządzenie do pielęgnacji twarzy AgeLOC Boost, Nu Skin, cena: 1851,26 zł; 3. Zestaw kosmetyków "Miłość", Cztery Szpaki, cena: 125 zł; 4. Zestaw 8 maseczek do twarzy i ciała, Sephora, cena: 149 zł; 5. Paletka cieni do powiek Interstellar, Douglas, cena: 78,75 zł; 6. Pędzel do makijażu, Essence, cena: 17,99 zł; 7. Suszarka do włosów Supersonic, Dyson, cena: 1999zł; 8. Perfumy Lancome La Vie Est Belle, Notino, cena: 235,10 zł /materiały prasowe

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 18.10.2023 r.

Pomysły na prezent na mikołajki:

Pomysły na prezenty świąteczne: