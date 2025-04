Przy tak ogromnej ilości produktów do pielęgnacji skóry, pielęgnacji włosów i makijażu, jak znaleźć te wyjątkowe, które naprawdę są warte zakupu? Oprócz raportu z najbardziej ekscytującymi premierami (Nowości kosmetyczne marzec 2023), co miesiąc dzielę się moimi 5 ulubionymi kosmetykami, które wypróbowałam i które zasługują na specjalne wyróżnienie — rozpieszczają każdy centymetr ciała i zapewniają bajeczny wygląd.

Reklama

W tym miesiącu na liście najlepszych z najlepszych znalazły się: natłuszczający krem, który naprawi ekstremalnie suchą skórę po zimie; balsam pozostawiający ciało miękkie jak plusz; nawilżające serum hialuronowe do włosów; wcierka drożdżowa, po której pasma rosną w szalonym tempie oraz kredka woskowa do brwi. Brzmi kusząco? Przewiń dalej i dowiedz się, w czym tkwi ich magia.

Spis treści:

Krem SOS od Your Kaya to uczta dla skóry. Stosowałam wersję bezzapachową i przepadłam na jego punkcie. Szybko rozprawia się z przykrymi pamiątkami po zimie — suchością, łuszczeniem i podrażnieniem. Już po jednej aplikacji widać różnicę — skóra jest ukojona, miękka i przede wszystkim głęboko nawilżona. Jest bardzo treściwy, dlatego stosowałam na noc. Był jak plasterek. Krem nie podrażnił ani nie spowodował wysypu niedoskonałości. Jego świetne działanie to zasługa aloesu, oleju z konopi, oleju ze słodkich migdałów i oleju jojoba. Dodatkowa zaleta? Zaspokoi wszystkie rodzaje skóry — w tym skórę wrażliwą. Mogą go również stosować kobiety w ciąży i połogu.

fot. Krem SOS, Your KAYA, cena: 59 zł/materiały prasowe

Polowałam na produkt do pielęgnacji ciała, który intensywnie nawilża, regeneruje, szybko się wchłania i pozostawia ten wyjątkowy, zroszony efekt i znalazłam — emulsję Urea Repair Plus od Eucerin. Crème de la crème w moim kosmetycznym imperium. To, co robi ze skórą to magia — pozostawia ją miękką, gładką, lśniącą i zdrową. Za wszystkim stoją: mocznik, ceramidy i naturalne czynniki nawilżające (NMF).

Balsamy nawilżające: 10 najlepszych produktów, które uleczą twoją suchą skórę

fot. Emulsja do ciała z mocznikiem 10% do skóry bardzo suchej i szorstkiej, EUCERIN, cena: 64,99 zł/materiały prasowe

Serum hialuronowe do włosów ISANA jest dowodem, że super kosmetyk do włosów nie musi być drogi. Zapewnia efekt jak z salonu — włosy są nawilżone, wygładzone i lśniące. Wystarczy kropla, aby zobaczyć różnicę. Gwiazdorskimi składnikami są w nim: trzy rodzaje kwasu hialuronowego, prowitamina B6 i betaina. Serum dostępne jest w wybranych drogeriach Rossmann.

Kwas hialuronowy: co to jest, jak działa na skórę i jak stosować, żeby zobaczyć efekty?

fot. Serum hialuronowe do włosów, ISANA, cena: 14,99 zł/materiały prasowe

Twoje włosy potrzebują wzmocnienia? Wypróbuj wcierkę drożdżową Drożdże Piwne od Barwa Naturalna — nawilża skórę głowy, reguluje wydzielanie sebum i stymuluje porost włosów. Jest bardzo lekka, dzięki czemu nie obciąża włosów. Stosowana regularnie w połączeniu z masażem zapewnia świetne efekty. Zawiera naturalny ekstrakt z drożdży piwnych, ekstrakt z aloesu, ekstrakt ze skrzypu polnego i ekstrakt pokrzywy.

fot. Wcierka drożdżowa do włosów Drożdże Piwne, Barwa Naturalna, cena: 14,99 zł/materiały prasowe

Kolejnym kosmetykiem, któremu daje 5 gwiazdek jest bezbarwna kredka woskowa do brwi od Sephora Collection. Pięknie nabłyszcza i wygładza włoski, a efekt utrzymuje się przez kilka godzin. Must-have w mojej kosmetyczce.

fot. Kredka woskowa do brwi Instant Eyebrow Fixing Pencil, SEPHORA COLLECTION, cena: 49 zł/materiały prasowe



Reklama

Czytaj także:

Kwas ferulowy: jak działa na skórę i jak go stosować? 3 najlepsze kosmetyki

Tonik z kwasem glikolowym - jak stosować? 5 najlepszych produktów