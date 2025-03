Prezent na mikołajki dla dzieci w szkole to wyzwanie zarówno dla dziecka, jak i rodzica - warto pomóc swojemu smykowi w wyborze upominku, aby wylosowana lub wybrana osoba była zadowolona. Klasowe mikołajki to nie tylko okazja do świętowania i radość z odpakowywania prezentów, ale także szansa na integrację i lepsze poznanie rówieśników. Prezenty na mikołajkach klasowych to jednak główny punkt programu.

W tym zestawieniu znajdziesz pomysły na prezent na mikołajki dla dzieci w szkole do 20-30 zł. Przekonaj się, że nawet za niewielką kwotę można kupić upominek, który sprawi uczniom wiele radości.

Wybór odpowiedniego prezentu na szkolne Mikołajki dla kolegi z klasy może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli mamy określony budżet. Warto postawić na upominki, które są praktyczne, ale jednocześnie sprawiają radość. Dobrym pomysłem mogą być drobne gadżety szkolne, takie jak kolorowe długopisy, notesy czy etui na ołówki.

Ciekawą opcją są również gry planszowe w wersji mini, które pozwolą na wspólną zabawę podczas przerw w szkole. Ważne, aby prezent był na tyle neutralny, aby mógł spodobać się każdemu w klasie.

Jeśli dziecko od początku wie, kogo wylosowało, może spróbować dopytać konkretnego ucznia, co chciałby dostać lub skontaktować się z rodzicami. Świetnie sprawdzą się także produkty personalizowane, np. długopis z imieniem. Takie gadżety nie kosztują dużo, a przynoszą sporo frajdy.

Jeśli kolega lub koleżanka interesuje się sportem lub lubi karaoke, można pomyśleć np. o albumie na temat konkretnej dyscypliny lub niewielkim zabawkowym mikrofonem.

Kupno taniego prezentu na mikołajki nie musi być trudne, ale musisz wiedzieć, gdzie szukać. W popularnych sieciach sklepów takich jak Pepco, Flying Tiger czy Action, można trafić na mnóstwo ciekawych gadżetów i drobnych upominków idealnych na szkolne mikołajki. Również w marketach jak Carrefour czy Auchan często pojawiają się sezonowe promocje na zabawki, słodycze czy kreatywne zestawy DIY.

Warto także odwiedzić internetowe platformy takie jak Allegro, gdzie znajdziesz szeroki wybór tanich produktów, które można zamówić z dostawą prosto do domu. Pamiętaj, że im wcześniej zaczniesz szukać, tym większe szanse na znalezienie wyjątkowego prezentu w korzystnej cenie.

Słodycze jako pierwsze przychodzą do głowy, gdy myślimy o symbolicznym prezencie na mikołajki dla dzieci w szkole. Nic dziwnego, ma jedną przeważającą nad innymi prezentami zaletę — lubią je wszyscy, więc spodobają się nawet wybrednym dzieciakom. Czekoladowe Mikołaje, olbrzymi lizak w kształcie biało-czerwonej laski albo cukierki w metalowej puszce w zimowej odsłonie - do wyboru do koloru.

To chyba najprostsza z możliwych opcji - dostępna w każdym sklepie spożywczym i niezakładająca, że musisz koniecznie znać hobby obdarowanej osoby. Dobrym pomysłem jest też przygotowanie mikołajkowej paczki słodyczy. W maksymalnej cenie 20-30 zł możesz stworzyć całkiem przyjemną i obfitą mikołajkową paczkę słodyczy. Możesz znaleźć też gotowe kosze prezentowe - te mniejsze na pewno zmieszczą się w budżecie!

fot. Prezent na mikołajki dla dzieci w szkole 2024: 1. Czekoladki orzechowe na choinkę Milka Bonbons Noisette, Milka, cena ok. 15 zł; 2. Czekoladowy Mikołaj, Chocolissimo, cena 15 zł; 3. Mikołaj Oreo z białą czekoladą, Milka, cena 26 zł; 4. Pierniki owocowe w czekoladzie mlecznej, Kinkartz, cena ok. 15 zł; 5. Piernik świąteczny z choinką, Hula Ciacho, cena 12 zł/ mat. prasowe

Choć skarpetki mogą nie kojarzyć się z wymarzonym dziecięcym prezentem, nie można odmówić im uroku, a do tego są praktyczne i na pewno będą wykorzystane! Para skarpetek mikołajkowych to doskonałe wzbogacenie paczki na mikołajki klasowe dla dzieci o coś praktycznego, uroczego i przy tym świątecznego.

Warto postawić na uniwersalne wzory z mikołajem, pierniczkami, bałwanami i reniferami. Dobrym wyborem jest też duża skarpeta świąteczna, która będzie opakowaniem dla innych mikołajkowych drobiazgów.

fot. Prezent na mikołajki dla dzieci w szkole 2024: 1. Dziecięce skarpetki świąteczne nie do pary w ciasteczka, Moraj, cena 7 zł; 2. Skarpetki świąteczne w bombki, nadwyraz.com, cena ok. 20 zł; 3. Ciepłe skarpetki z motywem misia, Soxo, cena 6 zł; 4. Świąteczne skarpetki zestaw 5 sztuk, Allegro, cena ok. 10 zł; 5. Ciepłe skarpetki-stopki futrzane, Szachownica, cena 9 zł/ mat. prasowe

Świąteczne kubki to zawsze doskonały wybór na prezent na mikołajki, szczególnie dla starszych szkolniaków. Piękny mikołajkowy kubek wprowadzi w atmosferę świąt, a zimowe kakao będzie smakować z niego jak z żadnego innego naczynia! W cenie do 20-30 zł dostępne są przepiękne kubeczki w różnych kolorach, kształtach i wzorach: śmieszne, dekoracyjne, a nawet magiczne (np. zmieniające kolor po zalaniu wrzątkiem).

Klasyczne zimowo-świąteczne kubki to często koszt nie większy, niż 10 złotych, więc do środka śmiało możesz jeszcze co dorzucić - na przykład kilka saszetek z czekoladą do picia albo drobny gadżet.

fot. Prezent na mikołajki dla dzieci w szkole 2024: 1. Kubek z motywem choinki z piernika, Homla, cena 30 zł; 2. Gigantyczny kubek świąteczny (480 ml), Flying Tiger, cena 16 zł; 3. Personalizowany kubek świąteczny z imieniem, Allegro, cena ok. 13 zł; 4. Kubek-miś polarny, Sinsay, cena 19,99 zł; 5. Kubek świąteczny z napisem, Sinsay, cena 12,99 zł/ mat. prasowe

Dziecięce książkowe nowości trafiają do księgarń w każdym miesiącu, a już w październiku pojawiają się te pierwsze świąteczne premiery. Jako prezent na szkolne mikołajki dla dzieci sprawdzą się więc idealnie świąteczne nowości książkowe. Polecamy np. „Pierwsze święta jeżyka Tadzika” – napisaną przez Katarzynę Pruszkowską – Sokalla; tanią książkę „Króliki mkną saniami. Pędzące króliki” wydawnictwa Wilga autorstwa Ardagha Philipa lub książkę „Jak dzieci świętują Boże Narodzenie na całym świecie”. Dobrą opcją jest też książka z naklejkami, np. „Dekoruję na święta. Zima” wydawnictwa Zielona Sowa.

Ale na prezent na mikołajki dla dzieci w szkole wcale nie trzeba kupować książek o przygodach Św. Mikołaja. Może to być np. kolejny tom chętnie czytanej przez wszystkie dzieciaki serii np. "Pies na Medal", "Żubr Pompik", "Emi i Tajny Klub Superdziewczyn", albo coś z klasyki np. Karolcia., Harry Potter lub Akademia Pana Kleksa.

fot. Prezent na mikołajki w szkole dla dzieci 2024: 1. Świąteczne opowieści. Nadchodzi gwiazdka, opowiadanie zbiorowe, Bonito, cena 9 zł; 2. Święta na świecie, Sofie Maria Brand, Tania Książka, cena ok. 20 zł; 3. W grudniu po południu, czyli trochę inny kalendarz adwentowy, Ewelina Włodarczyk, Allegro, cena ok. 22 zł; 4. Paddington i świąteczna niespodzianka, Michael Bond, Tania Książka, cena ok. 10 zł; 5. Ekspres grudniowy czyli odjazdowy kalendarz adwentowy, Ewelina Włodarczyk, Empik, cena 26 zł/ mat. prasowe

Wszelkiego rodzaju planszówki czy puzzle to świetny pomysł na prezent dla dzieci w każdym wieku. Nie tylko zapewniają mnóstwo zabawy, ale także rozwijają młode umysły i sprawiają, że można bawić się przez naukę.

Puzzle, nawet te 500 elementowe, można kupić już za niecałe 30 zł. W ofercie popularnych marek Trefl czy Clementoni znajdziesz puzzle ze świątecznymi obrazkami. Idealne jako uniwersalny prezent dla dzieci na klasowe mikołajki.

Dobrym pomysłem na prezent na mikołajki klasowe jest gra planszowa - warcaby, chińczyk czy karciana gra UNO, to uniwersalne propozycje, które spodobają się każdemu. Możesz też postawić na nowe, mniej znane gry karciane i planszowe, np. grę w quiz "Rodzice kontra Dzieci" lub grę karcianą "Wirus". Poniżej znajdziesz jeszcze kilka propozycji gier poniżej 30 zł.

fot. Prezent na mikołajki dla dzieci w szkole 2024: 1. Gra od Mikołaja, Bonito, cena ok. 10 zł; 2. Gra świąteczna kalambury dla dzieci, Bonito, cena ok. 20 zł; 3. Puzzle z Mikołajem 300 elementów, Tantis, cena ok. 20 zł; 4. Gra świąteczna dzieci kontra rodzice, Empik, cena 15 zł; 5. Gra edukacyjna eksperymentuj z dzieckiem, Empik, cena ok. 25 zł/mat. prasowe

Zestaw stempelków, mazaki dwustronne albo brokatowe kredki, przydadzą się każdemu młodemu artyście. Możesz również wybierać spośród zestawów ciastoliny (te najtańsze kupisz za kilkanaście złotych) albo do tworzenia biżuterii. Wśród zestawów kreatywnych znajdziesz też typowo świąteczne propozycje np. do stworzenia domku z piernika. Niezawodne są zawsze też klasyczne kolorowanki! Możesz wybrać motywy świąteczne czy zimowe albo coś zupełnie uniwersalnego.

fot. Prezent na mikołajki dla dzieci w szkole 2024: 1. Papierowa choinka DIY, Bonito, cena 13 zł; 2. Świąteczny zestaw artystyczny Piernik, Bonito, cena 18 zł; 3. Zestaw kreatywny Super Slime Ciastko, Empik, cena ok. 22 zł; 4. Świąteczny zestaw kreatywny Domek z piernika, Bonito, cena 18 zł; 5. Zestaw masa plastyczna plus foremki, Gandalf, cena 15 zł/ mat. prasowe

Dzieci w wieku podstawówkowym wciąż mają jeszcze słabość do maskotek. Pluszowy miś od koleżanki lub kolegi z klasy to wspaniała pamiątka na lata.

Jeśli uważasz, że maskotka jest zbyt infantylna na prezent dla dzieci w szkole, postaw na kolekcjonerskie figurki. Mogą to być dinozaury, wiejskie zwierzęta, malutkie laleczki albo postacie z bajek lub LEGO. Tu uwaga - twoje dziecko musi dobrze znać wylosowaną osobę, bo łatwo popełnić gafę i kupić coś, co już ma. Przy odpowiedniej znajomości upodobań, można sprawić naprawdę wielką frajdę.

fot. Prezent na mikołajki dla dzieci w szkole 2024: 1. Maskotka Djungelskog, Ikea, cena 10 zł; 2. Długi kot-przytulanka, Allegro, cena 15 zł; 3. Dwustronna ośmiornica, Świat Bajek, cena 9 zł; 4. Squishy-gniotek, Wysyłkowo24, cena 6 zł; 5. Kalendarz adwentowy z figurkami, Allegro, cena 30 zł/mat. prasowe

Zestaw kosmetyków na prezent dla dzieci w szkole brzmi bardzo poważnie, ale my mamy na myśli wyłącznie te, dzięki którym kąpiel staje się świetną zabawą. Kolorowe kapsułki do kąpieli, strzelające granulki albo płyny z brokatowymi drobinkami.

W drogeriach już w październiku pojawiają się świąteczne wydania soli lub kul do kąpieli, a także żeli o piernikowych zapachach. Najbardziej lubiane przez dzieci są... pianoroby! Zerknij też koniecznie na ciastolinę do kąpieli - to doskonały pomysł na prezent. Dla starszych dzieci w szkole sprawdzą się też np. kosmetyki z serii Harry Potter.

fot. Prezent na mikołajki w szkole dla dziecka 2024: 1. Zestaw kosmetyków Martinelia Let’s Be Mermaids, Drogeria Natura, cena ok 25 zł; 2. Zestaw prezentowy Batman, Allegro, cena ok. 30 zł; 3. Zestaw kosmetyków Jurassic World z pistoletem na wodę, Taniomania, cena ok. 23 zł; 4. Zestaw do makijażu Sarenka, Bonito, cena ok. 12 zł; 5. Walizka z mini kosmetykami, Kontigo, cena ok. 25 zł/mat. prasowe

Opakowanie upominku na szkolne mikołajki może być równie ważne i dające tyle samo radości, jak sam prezent. Warto postawić na kreatywność, zwłaszcza jeśli chcesz, aby twój podarunek wyróżniał się spośród innych. Zamiast tradycyjnego papieru możesz użyć kolorowej bibuły, którą ozdobisz kokardkami lub wstążkami. Świetnie sprawdzi się także dostępny w kwiaciarniach celofan.

Innym pomysłem jest zapakowanie prezentu w ekologiczny szary papier i udekorowanie go gałązką świerku lub suszonymi pomarańczami. Jeśli zależy ci na jeszcze bardziej nietypowym rozwiązaniu, spróbuj zapakować prezent w materiałową chustę lub woreczek, który będzie mógł być wykorzystany ponownie. Takie detale nie tylko podkreślą wyjątkowość prezentu, ale także dodadzą mu świątecznego charakteru.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 21.10.2021 przez Weronikę Kwaśniak.

