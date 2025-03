Prezent dla teściów może być czymś drobnym i symbolicznym lub przeciwnie - droższą propozycją, po którą oni sami pewnie by nie sięgnęli z uwagi na koszty. Oto gotowe pomysły na to, co można podarować teściom pod choinkę. Prezent możesz wybrać samodzielnie lub złożyć się z partnerem i kupić coś droższego.

Rodzice i teściowie uwielbiają praktyczne prezenty, które mogą na bieżąco wykorzystywać, a nie takie, które tylko leżą na półce i ładnie wyglądają. Oczywiście na pewno masz w rodzinie fanów bibelotów, którzy chętnie przyjmą tego typu upominki.

Długie zimowe wieczory zachęcają do stworzenia w domu przytulnej atmosfery. Postaw na ciepły szlafrok, w którym można wygodnie spędzać poranki, lub na gruby, miękki koc, idealny do otulenia się podczas oglądania ulubionego filmu czy lektury książki.

Świetnym pomysłem na prezent dla teściów będzie także coś praktycznego do domu. Wybierz zestawy z wysokiej jakości materiałów, takich jak bawełna egipska, i postaw na subtelne, ponadczasowe wzory. Innym praktycznym upominkiem może być zestaw sztućców - to świetny wybór dla miłośników eleganckich przyjęć lub rodzinnych spotkań przy obiedzie.

Dla fanów gotowania ciekawym pomysłem mogą być też akcesoria kuchenne, takie jak noże do krojenia czy deska do serwowania. Fani długich zimowych wieczorów pod kocem na pewno ucieszą się także z aromatycznego zestawu herbat i zaparzacza.

A może preferują kawę? W takim razie doskonałym prezentem będzie zestaw ziarnistej kawy smakowej wraz z młynkiem, który pozwoli cieszyć się świeżo zmielonym napojem.

Jeśli chcesz postawić na coś droższego i złożyć się z rodziną na wspólny prezent, wybierzcie coś z domowego AGD - ekspres do kawy, opiekacz lub gofrownica na pewno sprawią mnóstwo radości.

fot. Prezent dla teściów na święta 2024: 1. Szlafrok, Jysk, cena 90 zł | 2. Zestaw ręczników, Bonprix, cena 105 zł | 3. Zestaw sztućców ABELE, Homla, cena 49,99 zł | 4. Młynek elektryczny do kawy Bosh, Media Markt, cena ok. 83 zł | 5. Koc elektryczny Malatec, Orteo.pl, cena 139 zł/materiały prasowe

Nie musisz wydawać fortuny, aby sprawić swoim teściom przyjemność. Nawet przy ograniczonym budżecie znajdziesz wiele pomysłów na upominki, które będą zarówno praktyczne, jak i ciepło przyjęte.

Postaw np. na kosmetyki. Drobne produkty to świetny wybór, szczególnie jeśli wiesz, czego twoi teściowie mogą potrzebować. Dla teściowej idealnym upominkiem będzie krem do rąk, zestaw miniaturowych balsamów czy elegancka szminka w neutralnym odcieniu. Teść natomiast z pewnością doceni solidny pędzel do golenia, wysokiej jakości mydło zapachowe czy nawet niewielki zestaw kosmetyków do pielęgnacji brody.

Tanim i dobrym prezentem będą też zimowe kapcie, nowy kubek lub filiżanka, a także książka ulubionego autora. Jeśli teściowie lubią planować, postaw na kalendarz na nowy rok lub duży ścienny planer.

Wśród prezentów do 50 zł można znaleźć wiele opcji personalizowanych, które dodają wyjątkowego charakteru. Może to być breloczek z grawerem, magnes na lodówkę ze wspólnym zdjęciem czy podkładka pod kubek z ulubionym cytatem. Takie prezenty pokazują, że naprawdę zadbałeś o indywidualny charakter podarunku.

fot. Prezent dla teściów na święta 2024: 1. Książka "Gdzie śpiewają raki", Empik, cena 44,90 zł | 2. Kubek, Sinsay, cena 12,99 zł | 3. Kalendarz na 2025 rok, Empik, cena 26 zł | 4. Zestaw kremów do rąk Stara Mydlarnia, Hebe, cena 48 zł | 5. Ciepłe kapcie, Jysk, cena 40 zł | 6. Zestaw kosmetyków AA Men Sensitive, Super Pharm, cena 49,99 zł/materiały prasowe

Mając większy budżet, możesz postawić na coś z wyższej półki. Uniwersalnym prezentem będzie duży kosz prezentowy, kompletny zestaw kosmetyków do pielęgnacji ciała i twarzy, a także komplet eleganckich filiżanek. Teściowie na pewno ucieszą się także z fotoramki cyfrowej, na której będą wyświetlać się ulubione zdjęcia.

Jeśli nie masz żadnego pomysły lub twoi teściowie należą do tej grupy ludzi, którzy wszystko mają i niczego nie potrzebują, postaw na voucher prezentowy i kup im wyjazd do SPA, wspólną degustację wina albo lekcję tańca.

Jeśli wolisz podarować przeżycie, świetnym rozwiązaniem będzie voucher do SPA, degustacja wina czy lekcja tańca – doskonałe na wspólne chwile. Dla fanów adrenaliny ciekawą opcją będzie przejażdżka rajdowym samochodem, lot balonem lub uniwersalny pakiet przeżyć, w którym teściowie sami wybiorą coś dla siebie.

fot. Prezent dla teściów na święta 2024: 1. Fotoramka 7 cali, Allegro, cena ok. 70 zł | 2. Dekoracyjny wieszak na klucze, Allegro, cena 87 zł | 3. Zestaw miodów z łyżeczką, Pasieki Sadowskich, cena 79 zł | 4. Prezent marzeń, ceny od 50 zł | 5. Deska do serwowania, Homla, cena 99 zł/ materiały prasowe

