Prezent pod choinkę nie musi być drogi, aby skradł serce ukochanej osoby. Wystarczy dopasować go do zainteresowań lub postawić na coś ładnego i użytecznego. Dzięki temu zyskasz pewność, że upominek będzie służył przez długi czas i sprawi wiele radości.

Reklama

Jeśli twój budżet jest ograniczony i poszukujesz inspiracji na prezent do 100 zł na święta i mikołajki 2024 - odkryj 25 propozycji, które sprawdzą się dla koleżanki, mamy, brata, dziadka i wielu innych drogich twojemu sercu osób.

Spis treści:

Wśród rodziny i przyjaciół z pewnością masz kogoś, kto uwielbia rzucać kostkami, przestawiać pionki i wyciągać karty z zagadkami. Jeśli poszukujesz prezentu do 100 zł dla miłośnika gier planszowych, postaw na ponadczasowe Monopoly, ale w odświeżonej wersji. Do wyboru masz warianty nawiązujące do kultowych filmów lub seriali.

Ciekawym pomysłem na prezent na święta i mikołajki będzie też nostalgiczna podróż do Polski lat osiemdziesiątych. Planszówka o zabawnej nazwie - Pan tu nie stał - z przymrużeniem oka przypomni o staniu w kolejkach i zagadkach związanych z ilością towaru na sklepowych półkach. Ta propozycja może okazać się strzałem w dziesiątkę dla nieco starszych pokoleń. Dla młodszych graczy sprawdzi się coś na spostrzegawczość i naukę logicznego myślenia. Gra W krainie legend urzeka pięknymi ilustracjami, które rozbudzają wyobraźnię.

Prezent to domu w postaci zapachowych świeczek i miękkich kocyków świetnie odda zimowy klimat, a jednocześnie pozwoli zmieścić się w zaplanowanym budżecie. Jeśli zależy ci na tym, aby podarunek spełniał wymóg użyteczności, możesz pokusić się o ceramiczny kubek o opływowym kształcie z ręcznie malowanymi detalami. Obdarowana nim osoba z pewnością przypomni sobie o tobie, gdy będzie popijać słodką herbatę lub gorącą czekoladę.

Fani minimalizmu docenią dekoracyjne patery z drewna bądź te w delikatnych, kremowych kolorach. Z lampionu w stylu boho, plecionego koszyczka z trawy morskiej albo plakatu z liśćmi monstery ucieszą się miłośnicy tropikalnych akcentów bądź stylu urban jungle.

Jeśli masz wśród swoich bliskich mola książkowego, wybór prezentu na święta i mikołajki wydaje się być oczywisty. W domowej biblioteczce nie może zabraknąć nowości wydawniczych z 2024 roku. Dla pasjonatów czytania, którzy lubią rozszyfrowywać szpiegowskie zagadki, sprawdzi się nowa pozycja od Remigiusza Mroza pt. "Operacja Mir". Zainteresowanych światem kulinariów wciągnie książka Jamiego Oliviera pt. "Po prostu Jamie" z mnóstwem przepisów na szybkie, proste i pyszne potrawy na co dzień. Prezentem pod choinkę, który umili zimowe wieczory jest też powieść pt. "Powiedzmy że Piontek" Szczepana Twardocha.

Kosmetyki i akcesoria do pielęgnacji pomagają zadbać o skórę w wymagającym zimowym okresie. Zestaw z balsamem i płynem do kąpieli o kuszącym zapachu jabłka z cynamonem sprawi, że łazienka zamienia się w relaksujące domowe spa. Poszukując prezentu do 100 zł dla koleżanki lub siostry, który wręczysz na mikołajkowym spotkaniu lub ułożysz przy choince, zwróć uwagę na szczoteczki soniczne do mycia twarzy. Oprócz tego, że oczyszczają twarz to jeszcze przyjemnie ją masują i sprawiają, że staje się gładsza i promienna.

Dobrym wyborem będą także wałeczki jadeitowe do twarzy, kamienie Gua Sha oraz szczotki z naturalnych włókien do użycia na sucho i na mokro. Z kolorowych kosmetyków bestsellerem są oczywiście paletki cieni do powiek oraz konturowania twarzy.

Ciekawym prezentem na święta i mikołajki, który nie przekracza 100 zł , są elektroniczne urządzenia do monitorowania podstawowych parametrów zdrowotnych, czyli tzw. smartbandy. Możesz podarować je ukochanym dziadkom lub rodzicom - są dostępne w wielu kolorach i mają smukły kształt.

Aby zadbać o zdrowie najbliższych i pomóc im wyrobić zdrowe nawyki żywieniowe, postaw na funkcjonalny i łatwy w użyciu blender. Dzięki temu urządzeniu obdarowana osoba będzie mogła cieszyć się pysznym, świeżym sokiem w środku zimy. Praktycznym rozwiązaniem będzie też niewielkich rozmiarów maszyna do białego szumu, która ułatwia zasypianie albo douszne słuchawki bezprzewodowe.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.10.2022

Pomysły na prezent na mikołajki:

Pomysły na prezenty świąteczne:

Reklama