Idealny prezent dla fana F1 to oczywiście bilet VIP na cały weekend wyścigowy z dostępem do padoku, jednak jest to koszt kilku lub nawet kilkunastu tysięcy złotych. Na szczęście istnieje wiele tańszych opcji na prezent dla miłośnika Formuły 1, który na pewno wywoła uśmiech na twarzy osoby obdarowanej. Sprawdź, co warto położyć pod choinką "formularza".

Książka to zawsze dobry pomysł na prezent. Jeśli chodzi o tematykę motorsportową, w księgarniach roi się od ciekawych biografii czy wspomnień prosto z padoku. Znajdziesz tu nieznane dotąd fakty i anegdoty ze świata Formuły 1, kulisy pracy mechaników czy inżynierów, a także poznasz drogę do sukcesu swoich ulubionych kierowców lub legend w świecie F1.

Możesz wybrać także jedną z wielu pozycji napisanych przez polskich dziennikarzy od lat związanych ze światem F1 albo sięgnąć po wspomnienia lub biografie znanych kierowców, szefów zespołu czy mechaników.

Książki o tematyce motorsportowej zwykle opatrzone są ciekawymi zdjęciami (często dotąd niepublikowanymi), co sprawia, że stają się nie tylko ciekawą lekturą, ale także pięknie wydanym albumem. Wiele z nich może być też pełnym kompendium wiedzy dla "początkującego" fana F1 - w wielu książkach znajduje się np. przegląd wszystkich używanych w bolidach silników czy historyczna podróż przez wszystkie zmiany w prawie i zasadach.

fot. Prezent dla fana F1: 1. B. Budnik, B. Pokrzywiński "Formuła 1 wedlug Bartków", Altenberg, cena 59 zł | 2. M. Priestley "Mechanik", Empik, cena ok. 35 zł | 3. M. Sokół "Szybko, szybciej, najszybciej", Tania Książka, cena 60 zł | 4. M. Hamilton "Niki Lauda. Naznaczony", Empik, cena 32,99 zł | 5. G. Steiner "Surviving to drive", Empik, cena 39 zł | 6. A. Newey "How to build a car", książka po angielsku, Empik, cena 124,99 zł/materiały prasowe

Każdy fan Formuły 1 chce mieć w szafie czy plecaku gadżety z nazwiskami ulubionych kierowców. Najlepszym wyborem będzie koszulka lub bluza z logo F1 czy wybranego zespołu, a także kubek termiczny czy czapka z daszkiem. Jeśli masz odpowiedni budżet, możesz wybrać coś z oryginalnych sklepów tematycznych, ale świetnie sprawdzi się też koszulka licencjonowana z nadrukiem czy zabawnym cytatem (w Formule 1 akurat ich nie brakuje).

Świetnie sprawdzi się także brelok do kluczy z motorsportowym motywem albo etui na telefon z wybranym wzorem - w wielu sklepach możesz zaprojektować je także samodzielnie.

Jeśli masz większy budżet, możesz kupić oryginalną replikę koszulki wybranego zespołu (ich ceny zaczynają się od 200-300 złotych) albo sięgnąć po marki stworzone przez samych kierowców (np. Quadrant, należący do Lando Norrissa). W okresie świątecznym w oryginalnych sklepach znajdziesz wiele ciekawych promocji.

fot. Prezent dla fana F1: 1. Czapka McLaren, 2024, Motofanstore, cena 219 zł | 2. Case na telefon Aston Martin, Etsy, cena ok. 80 zł | 3. Bluza Quadrant, cena 423 zł | 4. Brelok-opona, Empik, cena 34,99 | 5. Bidon Scuderia Ferrari, Motofanstore, cena 109 zł | 6. Koszulka Red Bull, Escobart.pl, cena 39,88 zł/materiały prasowe

Jeśli osoba, której chcesz podarować prezent z motywem F1, jest gadżeciarzem i miłośnikiem bibelotów, postaw na coś, co wygląda ładnie, mimo iż nie jest do końca użyteczne. Dobrym pomysłem będzie np. personalizowana grafika do powieszenia lub postawienia w ramce, figurka ulubionego kierowcy albo mini-bolid, który będzie doskonale prezentował się na półce.

Jeśli mimo wszystko wolisz praktyczne gadżety do domu, sięgnij po kubek z formułowym nadrukiem. W sieci znajdziesz mnóstwo wzorów, a także opcje termoaktywne, czyli takie, w których nadruk zmienia się po wlaniu do środka gorącej wody. Nieco mniej praktycznym, ale świetnym prezentem będą także puzzle lub obraz "malowanie po numerach" z motywem F1.

Świetnym pomysłem może być także voucher na tatuaż (a jeśli dobrze znasz obdarowywaną osobę, w pakiecie z gotowym wzorem zaprojektowanym przez tatuatora). Fan Formuły 1 chętnie wytatuuje sobie kontury ulubionego toru, minimalistyczny wzór bolidu czy inspirujący cytat z ulubionego kierowcy lub jego numer wyścigowy. Do wyboru - do koloru!

Możesz spróbować zdobyć także podpisane przez kierowcę zdjęcie. Niektóre zespoły wysyłają taki prezent, jeśli odezwiesz się pod konkretny adres mailowy lub napiszesz do nich tradycyjny list. Unikaj jednak kupowania takiego prezentu przez internet - nie masz pewności, że grafika będzie dobrej jakości, a podpis oryginalny.

fot. Prezent dla fana F1: 1. Kubek F1, Empik, cena 26,90 zł | 2. Poduszka personalizowana Pit Stop, Crazyshop.pl, cena 69,90 zł | 3. Mini-kask (replika) GP Singapuru 2024, Quadrant, cena 241 zł | 4. Plakat "legendy F1", Crazyshop.pl, cena 99,90 zł | 5. Lego Technic Mercedes-AMG W14, Media Expert, cena 92,99 zł/materiały prasowe

Fani Formuły 1 zazwyczaj lubią wchodzić głęboko w świat motorsportów, dlatego na pewno ucieszą się z gry na komputer czy konsolę. To świetny sposób, aby poczuć się jak zawodowy kierowca lub szef zespołu wyścigowego bez wychodzenia z domu!

Możesz wybrać klasyczną wyścigówkę, która pozwoli ci zasiąść za wirtualnym kółkiem i doświadczyć emocji na torze, wciskając gaz do dechy, walcząc o pole position i perfekcyjne czasy okrążeń.

Tego typu gry najczęściej bardzo wiernie odwzorowują realne trasy i samochody, pozwalając graczom na zdobycie dodatkowej wiedzy o samych torach, warunkach na nich panujących, a nawet na testowanie realistycznych parametrów technicznych pojazdów.

Jeśli jednak zamiast tego obdarowana osoba woli zarządzać strategią zespołu, świetnym wyborem będzie "F1 Manager". W tej grze wcielasz się w rolę szefa zespołu - budujesz swój team od podstaw, dbasz o budżet, rozwijasz nowe technologie i zatrudniasz najlepszych specjalistów, od inżynierów po kierowców.

Wyzwaniem jest nie tylko strategia wyścigowa, ale także zarządzanie relacjami z mediami, dbanie o sponsorów oraz podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, które mogą zaważyć na wyniku wyścigu. Taka gra wymaga przemyślanych decyzji, planowania i szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację na torze, dzięki czemu możesz poczuć się jak prawdziwy lider świata F1.

Do gier wyścigowych idealnie sprawdzi się profesjonalna kierownica gamingowa, najlepiej w zestawie z pedałami. Kierownica może być także w zestawie z lewarkiem, ale o wiele lepsze doświadczenie zapewnią łopatki do zmiany biegów zamontowane w samej kierownicy.

Najlepiej też, jeśli kierownica będzie mieć odpowiednio wyprofilowany kształt, a więc wyglądem będzie przypominać tę z bolidu. Zapewni to jeszcze lepsze wrażenia, ponieważ taka kierownica ma mniejszy promień skrętu, co w pełni odda jazdę bolidem.

Jeśli masz duży budżet lub możesz pozwolić sobie na opcję ratalną, postaw na kompletny zestaw z odpowiednio wyprofilowanym fotelem lub zaokrąglone ekrany, aby wrażenia podczas jazdy były jeszcze lepsze. Dobrym pomysłem będą także google VR, w których można poczuć się jak na prawdziwym torze wyścigowym.

Fani ciekawych przeżyć na pewno ucieszą się z wizyty w symulatorze wyścigowym, w którym będą mogli przejechać wyścig i poczuć się jak prawdziwy kierowca F1. W przypadku młodszych osób lub tych mniej doświadczonych (albo mniej odważnych), idealnie sprawdzi się wizyta na torze kartingowym - w końcu każdy kierowca F1 właśnie od niego zaczynał!

fot. Prezent dla fana F1: 1. Gra F1 Manager 2023, Empik, cena 299 zł | 2. Gra F1 2024, Media Expert, cena 339,99 zł | 3. Jazda w symulatorze rajdowym, Prezent Marzeń, cena już od 70 zł | 4. Kierownica F1 Thrustmaster Ferrari, Komputronik, cena 499 zł | 5. Jazda gokartem, cena ok. 50-100 zł/materiały prasowe

