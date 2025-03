Prezent dla siostry na święta 2024 powinien być przemyślany, by sprawił prawdziwą przyjemność obdarowywanej osobie. Możesz postawić na coś uniwersalnego, co spodoba się każdej kobiecie lub poprzez prezent pod choinkę pokazać, że bardzo znasz swoją siostrę i dobrać coś nawiązującego do jej hobby i pasji. Wybrałyśmy 21 prezentów, które same chciałybyśmy dostać od rodzeństwa na święta 2024. Zainspiruj się i skorzystaj z rekomendacji redakcji polki.pl przy świątecznych zakupach.

Spis treści:

Książki to zawsze trafiony pomysł na prezent. Wybór jest ogromny. Jeśli twoja siostra jest zainteresowana kulinariami, na pewno spodoba jej się książka Michała Korkosza, @rozkosznego, z polskimi przepisami w ekscytujących odsłonach, lub nowa książka „Chorwacja do zjedzenia” Bartka Kieżuna.

Spośród książkowych nowości fance kryminałów i thrillerów możesz podarować nową książkę Remigiusza Mroza, „Cienie pośród mroku”. Inna propozycja to „Nóż w sercu. Sprawa chirurga” Ałbeny Grabowskiej (premiera 27 listopada), „Śmierć w Kornwalii” Daniela Silvy albo wybierz coś na przekór zimowej aurze, np. „Trup nocy letniej” Iwony Banach.

Twoja siostra ma w planach jakąś podróż? Podaruj jej książkową wersję przewodnika lub reportaż, który pozwoli jej wczuć się w nastrój miejsca, które odwiedzi. Estetki docenią np. pięknie wydany album, kwiatomaniaczki polubią nową książkę „Florystyka dla początkujących" autorstwa Justyny Krulczuk, a miłośniczki kamieni - „Sekrety kamieni. Lapidarium" Hettie Judah.

Gustowne i uniwersalne dodatki do domu to też strzał w dziesiątkę jeśli szukasz uniwersalnego prezentu dla siostry na święta Bożego Narodzenia. Sięgnij po zapachowe świece (najlepiej naturalne, z wosku pszczelego lub sojowe), które uwielbiają wszystkie kobiety. Gustowna pościel też może ucieszyć siostrę. Unikalna porcelana i ceramika to także doskonały prezent, który wywoła uśmiech. Dobierz np. zestaw z Bolesławca albo Ćmielowa.

Jeśli twoja siostra lubi projekty DIY lub krafty, na święta pod choinkę możesz kupić jej karnet na zajęcia z garncarstwa, ceramiki lub popularne od niedawna: warsztaty łączące malarstwo z degustacją wina. Koniecznie wybierz podwójne zaproszenie. Może być to doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu.

Klocki Lego dla dorosłych to także bardzo dobry prezent dla siostry w każdym wieku. Nam w oko wpadł niezwykle uroczy bukiet z różowych kwiatów, który składa się z ponad 700 elementów. Układanie takiej kompozycji pozwala na wyciszenie się i spędzenie czasu w kreatywny sposób. Siostra jest fanką motoryzacji lub Włoch? W takim wypadku warto kupić zestaw, który powstał w hołdzie dla kultowej Vespy. Zobaczcie tylko na ten pastelowy odcień niebieskiego!

A co dla siostry, która uwielbia modę? Oczywiście zawsze można kupić ubranie, jednak jeśli boimy się, ze nie trafimy z rozmiarem czy fasonem, warto postawić na dodatki i akcesoria. Dobrym pomysłem będzie wybór torebki w niezwykle modnym w tym sezonie kolorze czerwonym czy burgundowym. Ten odcień znajdziemy też na czapkach lub… beretach! Taki dodatek będzie stanowił doskonałą alternatywę dla klasycznej czapki.

Niezależnie od tego, czy szukasz prezentu dla młodszej, czy starszej siostry: coś pysznego dla zdrowia to zawsze dobry prezent. Możesz samodzielnie skomponować zestaw ze wzmacniających odporność naturalnych soków (rokitnika, dzikiej róży, aronii), naturalnych olejów, herbaty lub miodu.

Szczególnie polecamy przyjrzeć się ofercie zestawów świątecznych Pasieki Rodziny Sadowskich. Ich naturalne miody w różnorodnych wersjach smakowych są nie tylko zdrowe i smaczne, ale cechują się odświętnym designem opakowań, przez co idealnie nadają się na prezent.

Zestaw kosmetyków to coś, co przyda się każdej kobiecie. Dobierz skład zestawu do wieku obdarowywanej osoby. Jeśli siostra ma wannę, możesz kupić jej np. zestaw wyjątkowych kul do kąpieli lub soli kąpielowych. Dla kobiet w każdym wieku sprawdzi się zestaw kosmetyczny z witaminą C lub maskami nawilżającymi. Jeśli dysponujesz większym budżetem, możesz kupić siostrze na święta 2024 szczoteczkę soniczną do oczyszczania twarzy, modne perfumy lub maskę LED. Elegancki prezent może stanowić też roller lub kamień Gua Sha do masażu twarzy. W tym przypadku dobierz też olejek do masażu twarzy.

Biżuteria jest świetnym pomysłem na prezent dla siostry, który codziennie będzie przypominał jej, że jest dla ciebie ważna. Upewnij się, że kupisz siostrze coś, co jej się spodoba. Zaobserwuj, jaką preferuje biżuterię: srebrną czy złotą, i postaw na coś w jej preferowanym odcieniu, dopasowanym do jej typu urody.

Najbardziej uniwersalnym prezentem świątecznym dla siostry jest bransoletka lub naszyjnik z grawerem. Może być to jej imię, znak zodiaku, słowo „siostra” lub pierwsza litera jej imienia. Na prezent najlepiej wybrać delikatną biżuterię, która trafia w gust większości kobiet.

Jeśli twoja siostra ćwiczy lub jest aktywna fizycznie, możesz nawiązać prezentem gwiazdkowym 2024 do sportu. Wybierz ubrania sportowe: legginsy, bluzy, staniki sportowe lub akcesoria: gustowny plecak, torbę, butelkę na wodę. A może twojej siostrze przyda się mata do jogi, klocki do jogi lub gumy oporowe?

Dobierz prezent do rodzaju aktywności, którą siostra uprawia. Może ucieszy się z toczka jeździeckiego, rękawic do boksowania, lub słuchawek, których można słuchać muzyki pod wodą? Mogą sprawdzić się także łyżwy, o których marzyła od dawna.

Pomysły na prezenty świąteczne:

Pomysły na prezent na mikołajki:

