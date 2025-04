Przyznaję, jeśli chodzi o kosmetyki — jestem zaprzeczeniem minimalistki. Nie mogę się oprzeć przed przetestowaniem kolejnej nowości, która trafiła na sklepowe półki, produktu polecanego przez przyjaciółki i przez dziewczyny na forach internetowych. Przez moją łazienkę i kosmetyczkę przewinęło się mnóstwo kosmetyków do makijażu i pielęgnacji, ale do tej pory tylko niewiele z nich zostało ze mną dłużej i trafiło na listę tych najlepszych, bez których nie mogę żyć i do których wracam w kółko. Nie jest ona zamknięta, dlatego wciąż dodaję do niej nowe.

W sierpniowym przeglądzie moich ulubieńców zasługujących na oklaski znalazł się: żel do mycia twarzy o niebiańskim zapachu chardonnay i gruszki, wegański krem do golenia (przysięgam, pokochacie go od pierwszego użycia), różany olejek do mycia ciała będący ucztą dla ciała i zmysłów; oczyszczający tonik świetnie radzący sobie z wszelkimi niedoskonałościami i jedna rzecz z kategorii moda – przepiękna, jedwabna sukienka w groszki, z którą nie zamierzam się rozstawać do ostatniego błysku wakacyjnego słońca.

Żel do mycia polskiej marki YOPE wyróżnia się nie tylko orzeźwiającym zapachem chardonnay i gruszki, ale też niezwykłym, niedrażniącym składem i świetnym działaniem. Jego solidna formuła oparta jest o fermentowaną wodę chardonnay z winogron, działającą wygładzająco i rozjaśniająco, a także wodę z japońskiej gruszki, która nawilża, łagodzi i wzmacnia skórę. Znajdziesz w nim również 5 koreańskim herbat, naturalne biodegradowalne glukozydy oraz oman wielki. Mycie nim to czysta przyjemność. Wspaniale oczyszcza i odświeża. Bardzo dobrze radzi sobie nawet z wodoodpornym makijażem.

Oczyszczanie twarzy - wszystko, co powinnaś o nim wiedzieć

fot. Żel do mycia twarzy WAKE UP CHEERS Chardonnay + gruszka, YOPE, cena: 59,99 zł/materiały prasowe

Nowość od marki Iwostin, tonik oczyszczająco-normalizujący jest koniecznością dla cery trądzikowej, mieszanej i trądzikowej. Ma bezzapachową, beztłuszczową, niekomedogenną formułę, która odpowiednio ją pielęgnuje i nie powoduje zapychania porów. Skutecznie oczyszcza, złuszcza martwy naskórek, ogranicza wydzielanie sebum oraz zapobiega powstawaniu nowych niedoskonałości. Przeznaczony jest do twarzy i ciała, ale też bardzo dobrze radzi sobie z wypryskami na ramionach i plecach. Łagodzi stany zapalne już po jednym użyciu.

fot. Tonik oczyszczająco-normalizujący Purritin, Iwostin, cena: ok. 35 zł/materiały prasowe

To najgorętszy towar na tej liście. Skąd tyle miłości do tej białej tubki? Bo już od pierwszego użycia widać ogromną różnicę — pozostawia skórę jedwabiście gładką, miękką i bez podrażnień. Jest najlepszy do depilacji maszynką — daje świetny poślizg. Krem sprawdza się zarówno do depilacji nóg, pach, rąk, jak i okolic intymnych. Ma też gwiazdorski skład: aloes, olej z nasion konopi. Gliceryna, masłu shea i olej ze słodkich migdałów. Cudo!

Depilacja bikini - jak depilować miejsca intymne w skuteczny sposób? 5 popularnych metod

fot. Wegański krem do golenia, Your Kaya, cena: 49 zł/materiały prasowe

Chociaż na rynku pełno jest takich produktów, to w ostatnim czasie żaden z nich nie zachwycił mnie tak bardzo, jak ten różany olejek do ciała. Większość z nich była przyzwoita, ale ten… ten pokochałam od pierwszego użycia i już wiem, że zużyje do ostatniej kropli i szybko uzupełnię zapasy. Po pierwsze zapach — urzekająca, delikatna woń róży nie przemija wraz z wytarciem skóry ręcznikiem, tylko pozostaje na dłużej. Po drugie — konsystencja. Olejek pod wpływem cieplej wody zamienia się w kojącą piankę. Po trzecie — działanie. Skóra po użyciu jest nawilżona, odżywiona, miękka i przyjemnie pachnąca. Na uwagę zasługuje też skład. Zawiera ekstrakt z dzikiej róży, który ma działanie antyseptyczne, przeciwzapalne i wygładzające, olej ze słodkich migdałów zmiękczający naskórek i wzmacniający lipidową barierę ochronną oraz witaminę E będącą silnym antyoksydantem.

fot. Różany olejek pod prysznic, Barwy Harmonii, cena: 49,99 zł/materiały prasowe

Minimalistki, radujcie się! Jeśli nie znacie polskiej marki Madelle, koniecznie zajrzyjcie na stronę internetową, tylko uwaga — wysokiej klasy projekty przyspieszają bicie serca. Każdy z nich jest wyjątkowy, zarówno pod względem użytych materiałów, wykonania, jak i projektu. Moim bestsellerem, rzeczą, która nie pozwoliła o sobie zapomnieć, jest jedwabna, granatowa midi w białe groszki (model Penelope). Ma szerokie ramiączka i ściągany troczkami dekolt. Przepiękna. Idealna na spacery włoskimi uliczkami i podziwianie zachodu słońca oraz na cieszenie się talerzem apetycznego makaronu podczas romantycznej kolacji we dwoje.

fot. Jedwabna sukienka Penelope, Madelle, cena: 880 zł/materiały prasowe

