Nalewki na spirytusie - 43 przepisy na pyszne nalewki

fot. Adobe Stock

Nalewki na spirytusie zajmują szczególne miejsce w polskiej tradycji kulinarnej. Nalewka ziołowa, korzenna, owocowa, miodowa czy z kwiatów – wszystkie z nich posiadają lecznicze i smakowe właściwości. Oto nasz kompletny przewodnik po nalewkach na spirytusie.

Jak przygotować nalewkę na spirytusie?

Dobór mocy spirytusu

Pierwszą i najważniejszą zasadą przygotowywania nalewki na spirytusie jest użycie produktu najwyższej jakości oraz dobór mocy spirytusu. Głównym wyznacznikiem w tym wypadku jest smak i rodzaj nalewki, jaka chcemy wytworzyć. I tak, aby powstały:

nalewki wytrawne zaleca się stosowanie spirytusu o mocy mniejszej niż 60% alkoholu,

zaleca się stosowanie spirytusu o mocy nalewki słodkie (szczególnie te z syropem owocowym) ok. 70%.

Jak przygotować owoce do nalewki?

W zależności od tego, jaką nalewkę chcemy zrobić, musimy wcześniej przygotować do niej składniki. Dotyczy to szczególnie nalewek owocowych – wiśniowych czy śliwkowych. Jeśli decydujemy się na nie, powinniśmy wcześniej pozbyć się pestek (możemy je pozostawić w maksymalnie 20% owoców). Jest to dosyć ważna czynność, gdyż większość z nich zawiera cyjanowodór (tzw. pruski kwas), który powoduje bóle głowy i nudności.

Pestki pozostawiają w nalewce ciekawy, orzechowy posmak, jednak aby go uzyskać, możemy użyć także gorzkich migdałów lub kilku pestek z moreli czy brzoskwini. Proces maceracji dla nalewek zrobionych z owoców z pestkami jest krótszy niż dla tych bez pestek, o czym też warto pamiętać.



fot. Adobe Stock

Dlaczego nalewki na spirytusie są zdrowe?

Nalewki na bazie spirytusu i sezonowych owoców są znane ze swoich właściwości leczniczych. W zależności od użytych owoców oraz dodatków różnią się zastosowaniem w domowych kuracjach.

Najczęściej przygotowywane nalewki:

Nalewka na spirytusie z aronii – stosowana jest w obniżeniu ciśnienia tętniczego oraz walce z nieprawidłowym poziomem złego cholesterolu. Znana jest również z właściwości wzmacniających ostrość widzenia.

Nalewka na spirytusie z malin – to nieodzowne remedium na przeziębienie, powszechnie przygotowywane na miodzie. Wzmacnia organizm podczas zimy i sezonu grypowego. Dodatkowo łagodzi bóle miesiączkowe i stany zapalne.

Nalewka na spirytusie z czarnego bzu – stosowana najczęściej w przypadkach zatwardzenia oraz ogólnych problemów z wypróżnianiem. Stosując go, oczyszczasz organizm z toksyn. Nalewka działa przeciwbólowo oraz rozkurczowo.

Nalewka na spirytusie z winogron – spożycie tych owoców wpływa na pozbycie się wolnych rodników. Zawierają spore ilości przeciwutleniaczy oraz zahamowują rozwój komórek rakowych. Zwłaszcza te nalewki, które są przygotowywane z czerwonych odmian.

Nalewka na spirytusie z jeżyn – wzmacnia układ sercowo-naczyniowy oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawiennego. Poprawia stan skóry, na której pojawiają się stany zapalne. Spora zawartość witaminy C pozwala również na lepsze wchłanianie witaminy K.

Planujesz remont domu? Najlepsze promocje znajdziesz na stronie Leroy Merlin promocje

Nalewka na spirytusie z cytryn – stosowana najczęściej w przypadku przewlekłych przeziębień – dobrze zestawić ją z imbirem oraz pieprzem, co wzmocni jej działanie. To znana recepta na przejedzenie oraz problemy trawienne. Należy starannie wyparzyć skórkę z cytryny przed dodaniem jej do trunku.

Nalewka na spirytusie z sosny – to recepta na kaszel oraz chrypkę. Pomaga w leczeniu stanów zapalnych gardła oraz ułatwia przełykanie podczas obrzęków. Pomaga w zapaleniu oskrzeli oraz przewlekłych przeziębieniach. Pomocny jest również syrop z sosny, który możesz przechowywać przez dłuższy czas.

Nalewka na spirytusie bursztynowa – bursztyn zalany spirytusem wcierany w skronie pozwala na złagodzenie bólu migrenowego. Dodatkowo wspomaga tarczycę oraz chore gardło. Bóle mięśniowe i stawów zniwelujemy stosując regularne wcierki połączone z masażem okolic zapalnych.

Jak przecedzać i filtrować nalewki?

Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na przefiltrowanie nalewki z owoców sezonowych. Po zmiksowaniu lub przetarciu masy wystarczy odsączyć na:

sitku,

ściereczce do sera,

gazie,

sitku,

filtrze do kawy,

pieluszce tetrowej.

Dlaczego nalewka się rozwarstwia i tworzy galaretkę?

Jeżeli zalejesz sok owocowy bezpośrednio wysokoprocentowym alkoholem, w tym spirytusem, istnieje ryzyko tworzenia się galaretki lub kisielu. To wina białek znajdujących się w soku owocowym. W kontakcie z wysokim stężeniem alkoholu, ścinają się. Wystarczy rozcieńczyć spirytus do stężenia przynajmniej 65-70%, aby zmniejszyć ryzyko powstania nieprawidłowej, gęstej konsystencji.

Kolejną nieprawidłowością jest też nieodpowiednia kolejność. Owoce na początku zasypujemy cukrem, a następnie zalewamy wybranym alkoholem. Staramy się nie miażdżyć owoców przed zalaniem alkoholem. Istnieje spore ryzyko, że wytrąci się gorzki posmak z pestek malin, jeżyn lub truskawek.

Jak przechowywać nalewki?

Nalewki przechowuj w barwionym, ciemnym szkle, które nie przepuszczają światła. To zmniejszy ryzyko wybarwienia trunku i pozostawienie intensywnego, klarownego koloru. Zaraz po przelaniu do butelek przekładamy do zaciemnionego i chłodnego miejsca. Dobrze sprawdzą się nie tylko butelki, ale również duże słoje.

Maceracja, czyli zalanie alkoholem

Zwykle proporcje wyglądają następująco: 1-1,5 l alkoholu na 1 kg owoców. Takie optymalne stężenie pozwala na rozkład alkaloidów obecnych w składnikach nalewki. 70% alkohol uzyskamy natomiast mieszając 95% spirytus z 40% wódką (1:1) lub wodą źródlaną (1l spirytusu na 400 ml wody).

Po maceracji możemy wykorzystać owoce, które były użyte do wyrobu nalewki i przygotować pyszny syrop. W tym celu zasypujemy owoce cukrem lub zalewamy syropem cukrowym. Całość pozostawiamy na ok. 2-3 tygodnie.

Przepisy na domowe nalewki:

Nalewka brzoskwiniowa

Nalewka wiśniowa

Nalewka gruszkowa

Orzechówka





Nalewka z głogu

Nalewka z pigwy

Nalewka z jarzębiny

Nalewka z kasztanów

Nalewka czosnkowa

Nalewka miodowa

Nalewka z dzikiej róży

Nalewka staropolska

Nalewka z jałowca

Dołącz do Nas Zostając testerką dostajesz za darmo testowane produkty Zgłoś się do akcji Aby otrzymać za darmo produkty do testów Testuj za darmo Otrzymuj produkty, dziel się opiniami Otrzymaj produkt Przetestuj go i podziel się opinią z innymi użytkownikami Chcę testować