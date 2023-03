Krem z ciastek korzennych - przepis

Fot. Fotolia

Składniki:

150 g ciastek korzennych

50 g cukru pudru trzcinowego

100 g białej czekolady

60 g miodu

100 ml mleka

50 ml oleju roślinnego

Sposób przygotowania:

Ciasteczka zmiksować na proszek i wsypać do miski. Dodać pokruszoną czekoladę. Podgrzać mleko z miodem i cukrem pudrem trzcinowym, zalać ciastka z czekoladą. Mieszać do uzyskania gładkiej masy. Na końcu dodać olej i wymieszać. Przelać masę do słoików. Pozostawić do wystygnięcia w pokojowej temperaturze. Przechowywać w lodówce.

Aby krem miał gładszą konsystencję, można go dodatkowo zmiksować.

Źródło: Materiały prasowe Quality Public Relations/bj

