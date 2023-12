Przeliczniki miar kuchennych: sprawdź, jak przeliczyć gramy i mililitry na szklanki, łyżki i łyżeczki. Praktyczny przelicznik kulinarny

fot. Adobe Stock, Africa Studio

Przelicznik miar kuchennych pozwala przeliczyć gramy na szklanki, łyżki i łyżeczki. Szklanka to 250 cm³ czyli 250 ml, łyżka stołowa wynosi 15 cm³ czyli 15 ml, a w jednej łyżce stołowej mieszczą się średnio trzy łyżeczki, co oznacza, że łyżeczka ma pojemność 5 cm³, czyli 5 ml. 1 dag 9 (dekagramy) to 10 g. Zatem jeśli masz podaną ilość produktu w dag, dodaj do tej liczby 0 na końcu, a otrzymasz ilość w gramach i z łatwością obliczysz ile szklanek, łyżek czy łyżeczek potrzebujesz odmierzyć. Sprawdź nasze kuchenne przeliczniki miar i wag.

Spis treści:

Poniżej najczęściej używane w kuchni produkty wraz z informacją, ile waży szklanka i łyżka każdego z nich.

Produkt Łyżka stołowa Szklanka bułka tarta 15 g 155 g cukier 13 g 220 g cukier puder 12 g 170 g groch Jaś - 200 g kakao 8 g 130 g kasza gryczana 11 g 190 g kasza jęczmienna 11 g 180 g kasza manna 11 g 180 g mak 10 g 160 g masło 14 g 240 g mąka 10 g 170 g mąka ziemniaczana 10 g 190 g miód 22 g 360 g mleko 15 g 250 g olej 14 g 230 g ryż 14 g 230 g sól 18 g 300 g woda 15 g 250 g

Być może wolisz sprawdzać, jak odmierzyć produkty sypkie i płynne, wyszukując je po nazwach i sprawdzając gramaturę różnych kuchennych miar domowych, z łyżeczkami włącznie. Ta lista podpowie, jak używając szklanki, łyżki i łyżeczki odmierzyć odpowiednią liczbę gramów i dag często używanych w przepisach produktów spożywczych, także w diecie ketogenicznej.

Przelicznik miar kuchennych – produkty sypkie

Mąka pszenna:

szklanka – 170 g, 17 dag

łyżka – 10 g,

łyżeczka – 3 g.

Mąka pszenna razowa:

szklanka – 145 g,

łyżka – 9 g.

Mąka ziemniaczana:

szklanka – 190 g, 19 dag

łyżka – 10 g,

łyżeczka – 3 g.

Mąka krupczatka:

szklanka – 210 g, 21 dag

łyżka – 10 g,

łyżeczka – 3 g.

Maka graham:

szklanka – 160 g, 16 dag,

łyżka – 9 g,

łyżeczka – 3 g.

Mąka żytnia jasna:

szklanka – 130 g, 13 dag,

łyżka – 8 g.

Cukier:

szklanka – 220 g, 22 dag,

łyżka – 13 g,

łyżeczka – 5 g.

Cukier puder:

szklanka – 170 g, 17 dag,

łyżka – 12 g,

łyżeczka – 4 g.

Mak:

szklanka – 160 g, 16 dag,

łyżka – 10 g,

łyżeczka – 3 g.

Kakao:

szklanka – 130 g, 13 dag,

łyżka – 8 g,

łyżeczka – 3 g.

Wiórki kokosowe, mąka kokosowa:

szklanka – 110 g, 11 dag,

łyżka – 7 g.

Mąka keto orzechowa (mielone orzechy, migdały):

szklanka – 100 g, 10 dag,

łyżka – 6 g.

Kasza jęczmienna:

szklanka – 180 g, 18 dag,

łyżka – 11 g.

Bułka tarta:

szklanka – 155 g, 15 dag,

łyżka – 15 g.

Ryż:

szklanka – 230 g, 23 dag,

łyżka – 14 g.

Przelicznik miar kuchennych – produkty płynne

Sprawdź, jak za pomocą miar domowych odmierzyć gramaturę płynów i płynnego masła.

Mleko, woda:

szklanka – 250 g, 25 dag,

łyżka – 15 g,

łyżeczka – 5 g.

Miód:

szklanka – 360 g, 36 dag,

łyżka – 22 g.

Olej:

szklanka – 230 g, 23 dag,

łyżka – 14 g,

łyżeczka – 5 g.

Śmietana kremówka:

szklanka – 260 g, 26 dag,

łyżka – 16 g,

łyżeczka – 5 g.

Jogurt naturalny:

szklanka – 260 g, 26 dag,

łyżka – 16 g,

łyżeczka – 5 g.

Masło:

szklanka – 240 g, 24 dag,

łyżka – 14 g,

łyżeczka – 1 g.

Podajemy, jak odmierzyć płynne składniki, których miara podana jest w mililitrach, jeśli nie masz miarki objętości dla płynów:

5 ml – łyżeczka do herbaty,

– łyżeczka do herbaty, 10 ml – 2 łyżeczki do herbaty,

– 2 łyżeczki do herbaty, 15 ml – łyżka stołowa,

– łyżka stołowa, 20 ml – 4 łyżeczki do herbaty lub łyżka stołowa i łyżeczka,

30 ml – 2 łyżki stołowe,

40 ml – 2 łyżki stołowe i 2 łyżeczki lub 8 łyżeczek do herbaty,

45 ml – 3 łyżki stołowe,

50 ml – 4 łyżki stołowe i łyżeczka do herbaty,

– 4 łyżki stołowe i łyżeczka do herbaty, 80 ml – 1/3 szklanki,

125 ml – ½ szklanki,

250 ml – szklanka.

