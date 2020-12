Domowa przyprawa do piernika - przepis na korzenne cudo

Domowa przyprawa do piernika jest nieporównywalnie bardziej aromatyczna, niż gotowa mieszanka. Świeżo zmielone przyprawy uwalniają niesamowitą woń. Jest korzenna, lekko pieprzowa, delikatnie ostra i rozgrzewająca, przez to doskonale sprawdza się do sezonowych wypieków np. na święta Bożego Narodzenia. Piernik staropolski będzie smakował z nią wyśmienicie.

Świąteczne pierniczki nie mogą się obejść bez tej przyprawy, lecz można jej używać również do wielu deserów lub kawy. To tylko kilka przepisów, które możesz urozmaicić właśnie szczyptą domowej przyprawy do piernika.

Wszystkie składniki na domową przyprawę do piernika, zmiel lub utłucz w moździerzu. Zaleca się, by po zmieleniu, przyprawę do piernika przesiać przez sitko. Następnie domową przyprawę do piernika przesyp do słoika lub innego pojemnika i szczelnie zamknij.

Artykuł pierwotnie opublikowany 13.11.2019.

Przepisy na pierniki:

Pierniki nadziewane powidłami z polewa czekoladową

Piernik w piwie na 3 sposoby