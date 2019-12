Dżem to jeden z najpopularniejszych przetworów owocowych lub z dodatkiem warzyw. Mus lub owoce w całości są duszone z cukrem w proporcji 2:1 lub 3:1 w zależności od stopnia słodkości. Wystarczy przełożyć je do sterylnych słoików i zawekować przekładając ciepłe do góry dnem. Sprawdź nasze przepisy na Polki.pl!