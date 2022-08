Jak przygotować pyszny dżem z aronii i śliwek?

Dżem z aronii i śliwek to pyszna, rozgrzewająca propozycja na lekkie i słodkie śniadania lub przekąski. Idealnie pasuje do ciepłych i chrupiących tostów, a także sprawdza się jako dodatek do naleśników, placuszków owocowych lub... lodów! Zobacz, jak zrobić pyszny dżem śliwkowo-aroniowy.