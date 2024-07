Pyszny przepis na dżem z zielonych pomidorów, który zawsze się udaje. Idealnie słodko-kwaśny, do tostów i mięs

Dżem z zielonych pomidorów to zaskakujący i pyszny sposób na wykorzystanie nadmiaru zbiorów. Jeśli masz za dużo pomidorków, dodaj do nich tylko cukier i sok z cytryny, aby powstały pyszne przetwory. Gotowy dżem idealnie smakuje do słodkich przekąsek, ale sprawdzi się także jako sos do mięs. Zobacz, jak go zrobić.