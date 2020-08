Dżem z dyni - prosty i sprawdzony przepis na dżem dyniowy

Dżem z dyni to jesienny must have. Jego słodki smak przełamany korzennymi przyprawami to idealny dodatek do ciasta drożdżowego i świeżego pieczywa.

W naszym przepisie występuje razem z sokiem z cytryny i pomarańczy. Możesz dodać do niego kardamon, anyż i goździki. Jeśli dbasz o linię, warto zmniejszyć ilość cukru - nawet o połowę.

Dynię obierz, wydrąż pestki. Zetrzyj dyniowy miąższ na tarce lub pokrój w drobną kostkę. Przełóż dynię do garnka, dodaj wodę i zagotuj. Gotuj około 30 minut, aż będzie miękka. Dodaj sok z cytryny, pomarańczy (razem z otartą skórką), cynamon i zmiksuj na gładką masę. Dodaj cukier, żel-fix i duś na małym ogniu przez kolejne pół godziny. Gorący dżem z dyni przełóż do wyparzonych słoików i pasteryzuj przez 20 minut.

Więcej przepisów na dynię:

