Konfitura z czereśni - przepis na apetyczne przetwory

Szukasz pomysłu na to, co zrobić z czereśni? Konfitura z czereśni to smak lata zamknięty w słoikach - chyba nikt nie oprze się tym aromatycznym, gęstym pysznościom. Przygotowania podziel na kilka dni - masa czereśniowa musi odstać, aby wydobyć z siebie głębię smaku i aromatu.

Przepis na konfiturę z czereśni

Czereśnie umyj, pozbaw ogonków, wydryluj. Przygotuj syrop: do garnka wlej 250 ml gorącej wody, wsyp cukier i gotuj, dopóki cukier się nie rozpuści. Zbierz tworzącą się szumowinę. Gorącym syropem zalej czereśnie, ponownie zagotuj, przelej do miski i odstaw masę na konfiturę z czereśni na 12 godzin. Następnego dnia zlej syrop z czereśni, zagotuj, odszumuj. Ponownie zalej owoce. Smaż 5 minut. Odszumuj, ostudź, przełóż do miseczki i odstaw konfiturę z czereśni na 12 godzin. Konfitury przełóż ponownie do garnka, skrop sokiem z cytryny, smaż, potrząsając rondlem. Gdy owoce staną się szkliste, możesz dodać do nich cynamon i kardamon (ilość według własnych upodobań smakowych). Zdejmij z ognia. Ostudź, potrząsając, aby czereśnie połączyły się z syropem. Ostudzone konfitury z czereśni przełóż do wyparzonych słoików i zamknij.

