Przetwory z gruszek - przepisy na dżemy, nalewki, musy i gruszki w occie

fot. Adobe Stock

Przetwory z gruszek można przygotowywać zarówno na słodko, jak i wytrawnie. Zanurzone w occie, duszone do dżemów i musów lub jako chutney do mięsa - pomysłów jest nieskończenie wiele. Gruszki zawekowane w słoiki na zimę to cenne bogactwo witamin z grupy B, które mają właściwości przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.

Spis treści:

Gruszki w occie mogą być przygotowywane zarówno w wytrawnej, jak i słodkiej zalewie. Możesz dodać do niej korzenne przyprawy, aby podkreślić słodko-kwaśny smak gruszek.

Składniki:

5 gruszek,

300 ml wody,

200 g cukru,

200 ml octu jabłkowego,

plasterki cytryny,

2 laski cynamonu.

Sposób przygotowania:

Gruszki umyj, obierz, wydrąż gniazda nasienne i pokrój w plasterki. Wodę wlej do garnka, dodaj cukier, ocet, plasterki cytryny i cynamon i zagotuj. Po paru minutach dodaj plasterki gruszki i gotuj jeszcze przez 5 minut. Przełóż gruszki do wyparzonych wcześniej słoików i zalej gorącą zalewą (laski cynamonu wyrzuć). Zakręć szczelnie i odwróć do góry dnem do ostygnięcia. Gruszki w occie w cynamonowej zalewie będą świetnym dodatkiem do serów i pieczonych mięs.



fot. Adobe Stock

W naszym przepisie do dżemu dodałyśmy anyż i cynamon, ale dżem gruszkowy, doskonale komponuje się również z wanilią - świeżą lub z ekstraktu.

Składniki:

4 kg gruszek,

600 g cukru,

2 gwiazdki anyżu,

2 laski cynamonu,

3 łyżki soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Gruszki umyj i obierz ze skórki. Wydrąż gniazda nasienne za pomocą łyżeczki i pokrój w mniejszą kostkę. Owoce przełóż do garnka i zasyp cukrem. Wymieszaj i odstaw na kilka godzin aż gruszki puszczą sok. Podstaw garnek na gazie i gotuj na małym ogniu przez 3 godziny, co jakiś czas mieszając tak, aby owoce nie przywarły do spodu garnka. Zdejmij garnek z ognia i odstaw w chłodne miejsce na 24 godziny. Następnego dnia dodaj sok z cytryny, anyż i cynamon i ponownie gotuj przez około 2 godziny, aż masa stanie się gęsta. Gorący dżem gruszkowy przełóż do wyparzonych słoików i dokładnie zakręć. Włóż do garnka wyłożonego bawełnianą ściereczką i wlej wodę. Pasteryzuj przez 10 minut. Wyciągnij i połóż na blat do góry dnem aż wystygną.



fot. Adobe Stock

Składniki:

2 kg gruszek,

2 szklanki wody lub soku jabłkowego,

2 łyżeczki mielonego cynamonu,

2 łyżki miodu.

Sposób przygotowania:

Gruszki obierz ze skórki i pozbądź się gniazd nasiennych. Pokrój w drobną kostkę i przełóż do garnka. Wlej wodę lub sok jabłkowy, dopraw cynamonem i dodaj miód. Duś na małym ogniu przez około 2 godziny, aż całość stanie się w miarę jednolitą masą. Dla uzyskania idealnie gładkiej konsystencji, zmiksuj wszystko blenderem. Gorący mus z gruszek przełóż do wyparzonych wcześniej słoików i odstaw do góry dnem do wystygnięcia.



fot. Adobe Stock

Nalewka z gruszek może być przygotowywana zarówno na bazie samego spirytusu, jak i mieszance spirytusu z wódką. Warto dodać do niej korzenne przyprawy, takie jak cynamon, kardamon i goździki.

Składniki:

2 kg gruszek,

1 l spirytusu,

500 g cukru,

kilka goździków,

laska cynamonu,

kilka ziaren kardamonu.

Sposób przygotowania:

Gruszki umyj, obierz ze skórki i wydrąż gniazda nasienne. Pokrój na mniejsze części. Owoce razem z kardamonem, goździkami i cynamonem zalej spirytusem i odstaw na 4 tygodnie w ciemne miejsce. Zlej nalew z gruszek, a owoce zasyp cukrem i odstaw na 7 dni w chłodne miejsce. Alkoholowy nalew połącz z syropem z gruszek i odstaw na kolejnych 7 dni. Po tym czasie przefiltruj trunek i przelej do mniejszych butelek. Nalewce z gruszek pozwól leżakować 5-6 miesięcy.



fot. Adobe Stock

Składniki:

10 gruszek,

100 ml wody,

50 ml octu balsamicznego lub jabłkowego,

3 łyżki miodu,

średnia cebula czerwona,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Gruszki umyj, obierz ze skórki i pozbądź się gniazd nasiennych. Owoce pokrój i przełóż do garnka. Dodaj wodę i gotuj na średnim ogniu, aż owoce zmiękną Dodaj cebulę pokrojoną w drobną kostkę i gotuj przez 2-3 minuty. Dodaj miód, ocet balsamiczny i duś przez około 2 godziny na wolnym ogniu. Całość dopraw solą i pieprzem. Gorący chutney gruszkowy przełóż do wyparzonych słoików, zakręć i odstaw pod kocem do góry dnem do całkowitego ostygnięcia.

Nie każda gruszka będzie odpowiednia do dżemu i nie z każdej wyjdzie dobra nalewka. Jakie odmiany są odpowiednie do konkretnych przetworów?

Klapsa

Bardzo słodka odmiana gruszki, zwana potocznie także faworytką. Ma zielono-czerwoną skórkę, charakteryzująca się niewielkimi czarnymi kropkami. Jej miąższ jest dość delikatny i niezwykle soczysty, dlatego najlepiej smakuje na surowo. Świetna do kompotów i przygotowania musów dla dzieci.

Konferencja

Słodka odmiana o zwartej, twardej konsystencji. Ma zielono-żółte zabarwienie, miejscowo z szarymi plamami. Jej miąższ sprawdzi się do dżemów oraz chutney’u. Możesz wykorzystać ją już w okolicach września.

Lukasówka

Gruszka o niezwykłym, winnym smaku. Polecana jest do nalewek oraz gruszek w occie. To zielona gruszka, miejscami z czerwonymi plamkami.

Paryżanka

Jedna z najpóźniejszych odmian, którą zbiera się pod koniec października. Jest bardzo twarda, ale soczysta. Nie jest tak słodka jak Konferencja, dlatego będzie świetnym wyborem podczas przygotowywania gruszek w occie.

