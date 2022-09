Aromatyczny, jesienny dżem z dyni i pomarańczy: skuteczny sposób na chandrę!

Dynia jest słodka, dlatego idealnie sprawdza się do przygotowania dżemów i słodkich musów. Wypróbuj ten przepis na dżem z dyni i pomarańczy, jeśli chcesz podkreślić piękno jesieni lub odczarować poczucie końcoworocznego przygnębienia. Możesz go podawać na grzance lub jako ciepły dodatek do ciast, naleśników i gofrów.