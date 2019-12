to dietetyczne i lekkostrawne mięso bogate w witaminy z grupy B. Zawiera 20 g białka w 100g produktu. Korpus używany jest do ugotowania rosołu, piersi do kotletów lub potrawek, a udka i skrzydełka są pieczone na grillu. Możemy udusić go na parze, usmażyć lub upiec w rękawie w piekarniku. Zobacz, jak przyprawić kurczaka, aby był soczysty i chrupiący z zewnątrz!