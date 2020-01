Smażone polędwiczki z kurczaka. Przepis, który zawsze się udaje

Panierowane polędwiczki z kurczaka to danie, które sprawdzi się nie tylko na obiad – to też doskonały pomysł na przekąskę na imprezę. Idealne stripsy powinny być chrupiące z zewnątrz, soczyste w środku i do tego bardzo aromatyczne. Zobacz, jak przyrządzić kurczaka jak z popularnej restauracji.

Sprawdź też, jak przygotować chupiące skrzydełka z piekarnika.

Pokrojone i osuszone ręcznikiem papierowym polędwiczki z kurczaka przełóż do miski. Dodaj sos sojowy i przyprawy, dokładnie wymieszaj i odstaw na 30 minut do lodówki. Mleko połącz z jajkiem i przyprawami. Wlej do kurczaka, dokładnie obtocz, a następnie panieruj w mące. Do panierowania możesz również użyć pokruszonych płatków kukurydzianych – twoje polędwiczki będą wtedy jeszcze bardziej chrupiące. Smaż na głębokim oleju na złoty kolor. Smacznego!

Polędwiczki z kurczaka podawaj z sosem – świetnie sprawdzi się w ich towarzystwie sos czosnkowy. Możesz serwować je z frytkami, ale jeśli wolisz uniknąć dodatkowego tłuszczu w daniu, przyrządź pyszne pieczone ziemniaki. Nie zapomnij także o świeżej surówce!

Więcej przepisów na dania z kurczakiem:

Zapiekanka ziemniaczana z kurczakiem

Penne z kurczakiem, pomidorem i parmezanem

Kurczak w sosie słodko-kwaśnym