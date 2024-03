Sałatka Cobb - przepis na słynny amerykański przysmak

Sałatka Cobb to jedna z najbardziej znanych sałatek w kuchni amerykańskiej. Wymyślił ją w latach 30. XX wieku Robert Cobb, właściciel jednej z hollywoodzkich restauracji.

Jej podstawą była zielona sałata, kurczak i jajko - reszta składników to zupełny przypadek - restaurator dorzucił do sałatki to, co akurat miał w swojej kuchni.

Sałatka Cobb zawsze wykończona jest sosem - może to być klasyczny sos winegret albo ten z naszego przepisu.

Zacznij od przygotowania sosu do sałatki Cobb, aby zdążył się „przegryźć" - wymieszaj ze sobą wszystkie składniki i odstaw do lodówki. Filet z kurczaka dopraw solą i pieprzem i nasmaruj olejem. Grilluj z każdej strony przez 6-7 minut. Zdejmij z patelni i gdy ostygnie, pokrój go w skośne plastry lub kostkę. Boczek pokrój w kostkę, wrzuć na tę samą patelnię, zrumień i odsącz na ręczniku papierowym z nadmiaru tłuszczu. Jajka obierz ze skorupek i pokrój w kostkę. Pomidorki przekrój na pół. Awokado obierz, skrop sokiem z cytryny, aby nie ściemniało i pokrój w plastry. Cebulę pokrój w piórka. Sałatę porwij na mniejsze kawałki. Ser pokrój w kostkę. Gdy masz już przygotowane wszystkie składniki zacznij układać je w miseczce jedne obok drugich (tak, jak na zdjęciu). Gotową sałatkę Cobb polej obficie sosem.

