Makaron z brokułami i kurczakiem. Przepis na smaczny i prosty obiad

Makaron z brokułami i kurczakiem to świetne danie dla zabieganych. Nie zajmuje dużo czasu, a jest naprawdę smaczne. Możesz użyć swoich ulubionych ziół i przypraw. Nic też nie szkodzi na przeszkodzie, by do tego dania dodać na przykład sos pomidorowy.

Jak zrobić makaron z brokułami i kurczakiem?

Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Zostaw wodę po gotowaniu na później. Kurczaka pokrój i usmaż na patelni z dodatkiem oleju. Przypraw przeciśniętym przez praskę czosnkiem, solą i pieprzem. Brokuła ugotuj na parze. Uwaga: wystarczą mu zaledwie 2-3 minuty. To właśnie w wersji al dente smakuje najlepiej! Dodaj brokuły na patelnię, wymieszaj i dopraw rozmarynem. Dodaj makaron i kilka łyżek wody po gotowaniu – dzięki temu smaki lepiej się ze sobą połączą. Podawaj póki ciepłe. Możesz posypać makaron z brokułami i kurczakiem startym parmezanem lub grana padano. Smacznego!

