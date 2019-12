Kurczak w sosie śmietanowym. Przepis na sos do ryżu lub makaronu

Pierś z kurczaka w sosie śmietanowym to proste danie obiadowe, które smakuje dzieciom i dorosłym. Sekretem jest aksamitny, aromatyczny i delikatnie ziołowy sos śmietanowy. Pasuje do makaronu, ryżu, a także różnego rodzaju kasz. Sprawdź, jak go zrobić.

Mięso opłucz, osusz i pokrój na nieduże kawałki. Przypraw solą i pieprzem. Drobno posiekaj cebulę, a czosnek - przeciśnij przez praskę. Na patelni rozgrzej oliwę, podsmaż cebulę, a następnie dodaj czosnek. Dodaj mięso i posmaż, aż się zarumieni. Do śmietany dodaj mąkę i zioła prowansalskie, a następnie zalej nią mięso. Wymieszaj i smaż ok. 5 minut. Do gotowego sosu dodaj natkę pietruszki. Podawaj z ryżem lub makaronem. Posyp parmezanem.

Więcej przepisów na kurczaka w sosie:

Pierś z kurczaka w sosie pomidorowym - prosty przepis

Pierś z kurczaka w sosie jogurtowym - pomysł na obiad