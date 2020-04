Jak zrobić szparagi z piersią z kurczaka - najlepszy i najprostszy przepis!

Sezon na szparagi zaczyna się niemalże z pierwszymi oznakami wiosny. Świeże szparagi powinny być jędrne, lekko wilgotne, a ich główki zamknięte.

Jeśli chcesz przygotować zielone szparagi z piersią z kurczaka, to nie musisz ich obierać. Zdrewniałe końcówki powinny się same odłamać we właściwym miejscu pod naciskiem.

Mięso opłucz, osusz papierowym ręcznikiem kuchennym, a następnie przekrój na 4 równe filety. Olej wymieszaj w misce z curry, mieloną słodką papryką, szczyptą soli i pieprzu. Do marynaty włóż mięso. Odstaw do lodówki co najmniej na godzinę. Rukolę opłucz, osącz na sicie. Razem z obranym czosnkiem, uprażonymi pestkami dyni oraz oliwą włóż do blendera i zmiksuj na jednolity sos. Dopraw do smaku solą oraz szczyptą pieprzu. Zielone szparagi opłucz, odetnij zdrewniałe końcówki i obierz do 1/3 wysokości. Gotuj 8 min w osolonym wrzątku (zerknij do szczegółowej instrukcji jak gotować szparagi). W tym czasie rozgrzej patelnię i usmaż mięso na złoty kolor. Szparagi osącz, ułóż na talerzach razem z mięsem, polej sosem. Podawaj z młodymi ziemniakami.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.05.2013.

