Ciasta na Boże Narodzenie to tradycyjne i klasyczne wypieki, które królują od lat na polskich stołach. Piernik, sernik, makowiec, miodownik lub szarlotka to jedne z najczęściej serwowanych. Wilgotne i aromatyczne babki i murzynki to kolejne propozycje. Zobacz, jak zrobić najlepsze ciasta na święta!