Przepis na piernik tradycyjny. Rozpocznij przygotowania 3-4 tygodnie przed świętami

Piernik tradycyjny zwykle przygotowuje się tylko raz w roku, więc jest zupełnie wyjątkowy.

Przyrządzenie tego aromatycznego, korzennego wypieku wymaga czasu i cierpliwości. Pracę rozpocznij 3-4 tygodnie przed świętami. Oto praktyczny przepis na piernik tradycyjny z podziałem na etapy.

Przepis jest przeznaczony na standardową wielkość blachy do pieczenia. Wyjdą z niego 3 placki, które będą stanowić warstwy piernika, przekładane powidłami śliwkowymi.

Pierwszy etap to zagniecenie ciasta, które następnie będzie musiało leżakować w chłodzie. Należy go rozpocząć około 3-4 tygodni przed Bożym Narodzeniem. Jednak spokojnie możesz to zrobić nieco później, skracając odpowiednio każdy etap. Ciasto na piernik tradycyjny nie powinno jednak leżakować krócej niż 2 tygodnie.

Do garnka włóż miód, masło i cukier. Stopniowo podgrzewaj na małym ogniu, aż wszystkie składniki się rozpuszczą. Pozostaw masę na piernik tradycyjny do wystudzenia. Sodę oczyszczoną rozpuść w mleku o temperaturze pokojowej. Do wystudzonej masy dodaj rozpuszczoną sodę, mąkę, jajka, domową przyprawę do piernika i szczyptę soli. Starannie wyrób ciasto na piernik tradycyjny. Jego konsystencja może być dość luźna, lecz w czasie chłodzenia, stężeje. Przełóż gotowe ciasto do garnka lub szklanego naczynia. Przykryj ściereczką i odstaw w chłodne miejsce (do lodówki, spiżarni lub piwnicy) na około 3-4 tygodnie.

Drugim etapem przygotować jest pieczenie piernika tradycyjnego. Należy to zrobić około 7 dni przed świętami.

Rozwałkuj ciasto i podziel je na 3 części. Każdą z części piecz w takiej samej blasze w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 20 minut. Uwaga - piernik tradycyjny w czasie pieczenia sporo rośnie. Po upieczeniu, pozostaw warstwy do wystudzenia. W niewielkim garnku podgrzej powidła śliwkowe. Przełóż warstwy ciasta powidłami, przykryj ściereczką i dociąż. Pozostaw na kilka dni w chłodnym miejscu.

Trzeci etap to przygotowanie czekoladowej polewy do piernika tradycyjnego.

W małym garnuszku podgrzej śmietanę i dodaj do niej czekoladę. Odczekaj kilka minut, aż się rozpuści. Wymieszaj do uzyskania gładkiej polewy czekoladowej. Polej piernik tradycyjny polewą. Na wierzch możesz dodać orzechy lub płatki migdałów.

