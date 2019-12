Sernik z rosą - tradycyjne ciasto na kruchym spodzie. Przepis

Sernik z rosą to popularne ciasto na kruchym spodzie, które często pojawia się na polskich stołach. Chrupiący spód, puszysty ser z dodatkiem bezy oraz złote kropelki „rosy” to idealne połączenie, które wielu osobom przypadnie do gustu.

Sernik można upiec na Boże Narodzenie lub Wielkanoc, lecz doskonale sprawdzi się również na inne uroczystości rodzinne. Przepis na formę o wymiarach 25 cm x 38 cm.

Zacznij od przygotowania spodu. Masło posiekaj na mniejsze kawałki i zagnieć z pozostałymi składnikami. Wyrób ciasto, a następnie zawiń je w folię spożywczą i włóż do lodówki do schłodzenia na co najmniej godzinę. Ciasto rozwałkuj i wyłóż na blasze, a następie piecz przez 12 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Składniki na masę serową umieść w mikserze. Miksuj do uzyskania gładkiej konsystencji. Gotową masę wylej na spód zaraz po jego upieczeniu. Wyrównaj powierzchnię. Z powrotem włóż ciasto do piekarnika. Piecz przez godzinę w temperaturze 180 stopni. Około 15-10 minut przed końcem pieczenia, rozpocznij przygotowanie bezy. Jajka i sól umieść w mikserze. Ubijaj rozpoczynając od wolnych obrotów i powoli je zwiększaj. Zacznij stopniowo dodawać cukier. Za każdym razem czekaj, aż cukier połączy się z białkami. Po godzinie pieczenia wyjmij ciasto z piekarnika. Zmniejsz temperaturę do 150 stopni Celsjusza. Sprawie i szybko wyłóż bezę na ciasto. Wyrównaj powierzchnię. Umieść ciasto ponownie w piekarniku. Piecz w temperaturze 150 stopni Celsjusza przez 15 minut. Wyjmij ciasto z piekarnika i połóż w chłodnym miejscu. Po około 30 minutach na serniku pojawią się kropelki „rosy”.

