Biszkopt z 4 jaj. Zobacz przepis, który zawsze się udaje

Biszkopt z 4 jaj to jeden z najprostszych sposobów na to, by zrobić blat do tortu. Robi się go zaledwie z 5 składników, a jego przygotowanie zajmuje kilka minut.

Nasze ciasto jest mocno waniliowe i doskonale będzie pasować jako baza do tortu urodzinowego. Przeczytaj, jak zrobić biszkopt z 4 jaj.

Do miski wbij jajka. Dodaj cukier, ekstrakt waniliowy i ubij na lśniącą masę. W misce połącz mąkę z proszkiem do pieczenia. Stopniowo dodawaj do jaj i delikatnie mieszaj. Tortownicę natłuść i oprósz mąką. Wlej ciasto, wyrównaj powierzchnię. Piecz biszkopt z 4 jaj przez 25 minut w temperaturze 180 stopni. Smacznego!

Torty, do których możesz użyć biszkoptu:

Tort rafaello

Tort jednorożec

Tort truskawkowy