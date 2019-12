Sernik to jedno z najbardziej lubianych przez wszystkich ciast. Zbity, mokry środek i miękka lub krucha góra. Doskonałe nadzienie i smak, którego nie może zabraknąć zarówno podczas najważniejszych spotkań, jak i przyjacielskiej pogawędki przy kawie. Sernik to ciasto, które pojawia się zawsze podczas świąt – jest po prostu pyszne. Chcesz przyrządzić go po raz pierwszy lub szukasz pomysłów na nową odsłonę klasycznej formy sernika? Znajdziesz tutaj mnóstwo pomysłów na serniki klasyczne, jak i te urozmaicone: z rosą, dyniowy, z mleka kokosowego czy z jagodami. Wolisz serniki pieczone czy na zimno? Znajdź swoją inspirację!