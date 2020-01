Ciasto z kaszy jaglanej, czyli doskonały jagielnik. Zobacz przepis

Ciasto z kaszy jaglanej to łatwy i przyjemny sposób na to, by przygotować słodki poczęstunek dla weganina lub osoby, która nie może jeść nabiału. My polecamy jagielnik, czyli nic innego, jak sernik, a raczej bezsernik, z kaszy jaglanej. Sprawdź też nasz przepis na wegański sernik na zimno.

Do jego przygotowania będziesz potrzebować kilku puszek mleka kokosowego. Wybieraj takie, których zawartość tłuszczu jest większa niż 80% i poprzedniego dnia koniecznie przełóż je do lodówki.

Jeśli zawartość tłuszczu będzie niższa lub będą przechowywane w zbyt wysokiej temperaturze, mleczko nie rozwarstwi się i nie będziesz mogła przygotować idealnego jagielnika. Jak przygotować ciasto z kaszy jaglanej?

Kaszę jaglaną opłucz w zimnej wodzie i 2-3 razy przelej wrzątkiem. Sprawi to, że kasza straci gorzki smak. Ugotuj ją do miękkości w mleku roślinnym. Nie używaj do tego mleczka kokosowego z puszki! Możesz jednak dodać do gotowania wodę kokosową, która zostanie po zebraniu stałej części mleczka. W ten sposób nic się nie zmarnuje. Nie odparowuj całkowicie mleka z kaszy. Lekko przestudź i zmiel na gładką masę. Przygotuj spód ciasta. Płatki owsiane upraż na patelni i odstaw do ostygnięcia. Zmiel. Dodaj resztę składników i zagnieć ciasto. Tortownicę wyłóż papierem do pieczenia. Przełóż do tortownicy ciasto i rozprowadź na całym spodzie. Podpiecz w temperaturze 200 stopni przez około 10-12 minut. Spód powinien być złoty i lekko chrupiący. Wlej na spód masę jaglaną. Piecz przez 30-40 minut w tej samej temperaturze, co spód. Po upieczeniu odstaw do całkowitego ostygnięcia – nawet na całą noc. Przed podaniem przygotuj karmel. W rondelku umieść cukier i podgrzewaj, aż się rozpuści. Dodaj ostrożnie mleczko kokosowe i wymieszaj. Podgrzewaj przez około 5-7 minut, ciągle mieszając. Wyłącz ogień, dodaj olej kokosowy i jeszcze raz wymieszaj. Chwilę poczekaj, aż ostygnie, polej karmelem sernik. Smacznego!

