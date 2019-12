Ryby upieczemy w folii na grillu, w piekarniku lub usmażymy na patelni. To baza do zup lub gulaszy. Dania postne na Wigilię to głównie karp w galarecie, ryba po grecku lub kulebiak. Marynowane w zalewie octowej śledzie to przystawka dla gości. Osoby na diecie powinny wprowadzić do diety łososia lub pstrąga na parze. Zobacz, jak zrobić angielskie fish and chips na Polki.pl!