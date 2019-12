Ryba w galarecie. Sprawdzone przepisy na wigilijną kolację

Zdjęcia, stylizacja i potrawy: Artur Rogalski, Ewa Gmiter-Rogalska, Anna Borowska/licencja

Ryba w galarecie od lat niezmiennie gości na polskich stołach. Zwykle jest to karp, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować też innych ryb! Równie dużą fantazją można też popisać się w kwestii dodatków. Zielony groszek, marchewka, jajko czy pietruszka nie tylko ozdobią tę potrawę, ale również wzbogacą jej smak.

Jak zrobić rybę w galarecie?

Do każdego przepisu będziesz potrzebować trzech podstawowych rzeczy:

filetów rybnych,

bulionu,

żelatyny.

Ponieważ w święta zwyczajowo nie je się mięsa, najlepiej przyrządzić prosty bulion warzywny. Przed ugotowaniem warzyw pokrój je w mniejsze kawałki, a następnie podsmaż na łyżce oleju – dzięki temu wywar będzie bardziej esencjonalny.

W wywarze należy ugotować rybę, a następnie odłowić ją i dokładnie przecedzić bulion. Potem wystarczy jedynie rozpuścić w nim żelatynę, wybrać dodatki, zalać i... gotowe!

Jeśli zdecydujesz się na słodki bulion, zrobisz przepyszną rybę po żydowsku. Będą do niej pasowały migdały, rodzinki, a nawet żurawina. Do tradycyjnego wytrawnego bulionu doskonale będą pasować ugotowane na twardo jajka, natka pietruszki, groszek czy marchewka. Górę możesz udekorować orzechami włoskimi. Do ryby w galarecie doskonale będzie pasował świeżo tarty chrzan.

Zobacz nasze przepisy na rybę w galarecie: